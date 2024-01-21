太平洋又一岛国或背弃台湾？台外交部回应

（德国之声中文网）台湾《中央社》援引《澳洲人报》报道指出，图瓦卢驻台大使潘恩纽（Bikenibeu Paeniu）表示，有来自图瓦卢的消息人士告诉他，该国可能在1月26日跟随瑙鲁外交转向，承认中华人民共和国。报道称，澳洲及其盟友伙伴密切注意局势，加强对图瓦卢的支援。

对此，台湾外交部周日于第一时间表态称：台湾、图瓦卢关系建立在自由、民主、人权、法治的普世价值上，双方珍惜彼此的坚实友谊，未来也将在各领域持续强化合作，追求共荣发展。

台湾外交部详细指出，台湾与图瓦卢自建交以来，长期在农渔业、医疗卫生、资通讯、洁净能源及教育文化等领域有密切合作关系；近年更深化海巡、警政协作等领域的合作交流；图瓦卢也在国际场域力挺台湾，支持参与联合国、世卫组织（WHO）及联合国气候变化纲要公约（UNFCCC）等重要国际组织。

而就在瑙鲁与台湾大选后宣布与其断交，与中华人民共和国建交不久后，台湾在太平洋地区剩余的三个邦交国纷纷表示与“中华民国（台湾）的友谊坚如磐石”。图瓦卢外交部在台湾总统大选结束后在脸书上向候任总统赖清德表达了祝贺。据台湾外交部消息，图瓦卢总理拿塔诺（Kausea Natano）近期向台重申两国坚定邦谊，台湾将持续在因应气候变迁及再生能源等议题上与吐国共同合作。

台湾还有哪些邦交国？ 危地马拉 拉丁美洲是台湾邦交国最集中的地方，共有8个。危地马拉西滨太平洋，东临加勒比海，北与墨西哥接壤，是古代玛雅文化中心之一。人口1124万，首都危地马拉城。居民多信奉天主教，官方语言为西班牙语。1933年与中华民国建交。

台湾还有哪些邦交国？ 巴拉圭 巴拉圭是南美洲内陆国家，面积41万平方公里，人口664万，首都亚松森（Asunción），官方语言为西班牙语。农牧业是该国经济主要支柱，此外巴拉圭国家足球队是南美一支劲旅。1957年与台湾建交。巴拉圭将在2023年4月举行总统大选，在野党候选人已经表示，如果当选将考虑与台湾断交，转而与中国建交。

台湾还有哪些邦交国？ 貝里斯 又称伯利兹，前身为英属洪都拉斯，位置在中美洲东海岸。是人口最少、人口密度最低的中美洲国家。

台湾还有哪些邦交国？ 圣文森 全名为「圣文森特和格林纳丁斯」，简称圣文森国，位于拉丁美洲，1981年起与中华民国建立邦交关系。

台湾还有哪些邦交国？ 圣克里斯多福及尼维斯 又称圣基茨和尼维斯，位于加勒比海。2018年五月，在台湾被拒绝参与世界卫生大会(WHA)时，圣克里斯多福及尼维斯代表与台湾的卫生福利部部长见面并且支持台湾参与大会。

台湾还有哪些邦交国？ 海地 海地是加勒比海岛国，面积2.8万平方公里，人口1070万，首都太子港，官方语言为法语和海地语。海地是全球最贫穷国家之一。2010年发生大地震后，海地经济一定程度上依赖国际社会的援助。1956年与台湾建交。

台湾还有哪些邦交国？ 圣露西亚 又译为圣卢西亚，是个位于加勒比海的火山岛国家。曾经在1997年与中华人民共和国建交，而与中华民国(台湾)断交。之后又在2007年与中华民国恢复邦交关系。

台湾还有哪些邦交国？ 史瓦帝尼 又译斯威士兰（Swaziland）位于非洲东南部，东邻莫桑比克，其余方向与南非接壤。面积1.74万平方公里，人口130万。官方语言为英语和斯瓦蒂语，经济上主要依赖南非。1968年与台湾建交。

台湾还有哪些邦交国？ 帕劳 又译帛琉，位处西太平洋，1999年与中华民国建交。2017年开始，中国以帕劳与中华民国之间维持邦交关系为由，指示旅行社停飞帕劳之后，中国游客遽减。由于来自中国的旅客实在太少，帕劳太平洋航空甚至在2018年时，宣称以成本考量决定暂停飞往中国的航班。

台湾还有哪些邦交国？ 马绍尔群岛 马绍尔群岛是位于太平洋中部的岛国，由一千多个岛礁组成，面积181平方公里，人口5.3万，主要为密克罗尼西亚人，官方语言为英语和马绍尔语。1986年从美国托管下独立，1998年与台湾建交。

台湾还有哪些邦交国？ 图瓦卢 图瓦卢位于南太平洋，由9个环形珊瑚岛群组成，国土面积约为26平方公里，人口1.1万。1979年与台湾建交。图瓦卢海拔最高4.5米，受到海平面上升的严重威胁。2001年该国领导人在一份声明中说，由于面临国土被海水吞没的命运，该国居民将逐步撤离，举国搬迁新西兰。

台湾还有哪些邦交国？ 梵蒂冈 梵蒂冈是台湾在欧洲唯一的邦交国。位于罗马城内的梵蒂冈，面积仅为0.44平方公里，被称为城中之国，是天主教罗马教廷所在地。1942年与中华民国建交。 作者: 叶宣



台湾太平洋友邦仅剩三国

台湾政治大学外交系教授黄奎博在接受东森新闻采访时表示，目前的几个太平洋岛国出现了一个“骨牌现象”，从2019年所罗门群岛和中华民国断交开始。而目前对于图瓦卢来说，因为和澳大利亚和美国没有过深的连结。所以对于美澳来说，图瓦卢有可能成为其“下一个印太安全战略的破口”。

图瓦卢和马绍尔群岛及帕劳一起，是台湾目前在太平洋地区仅剩的三个邦交国。马绍尔群岛和帕劳与美国签订了长期的防务和资助协议，图瓦卢则于去年11月与澳大利亚签署了安全和移民协议。

由于美中在安全纽带以及提供基础设施和资金方面的竞争加剧，2019年以来台湾在太平洋地区的邦交国从6个减少到目前的3个。目前全世界范围内，与台湾保持正式外交关系的仍有12个国家。黄奎博向东森新闻表示，如果中华民国无法替美国和澳洲守住和图瓦卢的战略联系，那“澳洲和美国只好自己来了”，可能会更加及时的向图瓦卢提供财政经济上的援助。

由所有太平洋国家参与的太平洋岛国论坛（Pacific Islands Forum）的18个成员国中，15个成员国都同中国建立了邦交关系。台湾外交部长吴钊燮强调，许多外交转向国家事后发现中国并未兑现先前利诱的承诺，中国的手法是针对政要施惠，与台湾和友邦合作计画旨在嘉惠当地人民，有显著不同。

（台湾中央社、路透社等）

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