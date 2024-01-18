太平洋剩余邦交国：我们与台湾的友谊坚如磐石

（德国之声中文网）本周一（1月15日），太平洋岛国瑙鲁在台湾总统大选结束仅两天后便宣布与其断交，与中国恢复邦交关系。瑙鲁做出的这一宣布让台湾在太平洋地区的邦交国仅剩下三个：马绍尔群岛、帕劳和图瓦卢。这三个太平洋盟邦承诺继续向台湾提供支持。

路透社报道指出，马绍尔群岛和帕劳与美国签订了长期的防务和资助协议，图瓦卢则于去年11月与澳大利亚签署了安全和移民协议。

由于美中在安全纽带以及提供基础设施和资金方面的竞争加剧，2019年以来台湾在太平洋地区的邦交国从6个减少到目前的3个。

由所有太平洋国家参与的太平洋岛国论坛（Pacific Islands Forum）的18个成员国中，15个成员国都同中国建立了邦交关系。

中国声称台湾属于中国领土的一部分，台海两岸不是国与国关系。台湾对这一主张强烈反对。

目前全世界范围内，与台湾保持正式外交关系的仍有12个国家。

马绍尔群岛外交部周四（1月18日）在其脸书官方页面上发表声明，“马绍尔群岛共和国珍视与中华民国（台湾）的牢固关系，将其视为促进民主原则不可或缺的伙伴。马绍尔群岛保证对台湾的外交忠诚，并将继续与中华民国政府及其人民站在一起。”

声明表示：“马绍尔群岛与中华民国（台湾）的友谊坚如磐石，并将继续经受时间的检验。”

声明还补充说：“与此同时，我们真诚地尊重所有国家的主权，并将继续促进与其他国家的开放和友好对话，以实现各国的和平与稳定。”

1月22日，马绍尔群岛将举行新任总统海妮（Hilda Heine）的就职典礼。昨天，台湾外交部宣布，将委派“外交部政务次长田中光以总统特使身份代表中华民国（台湾）政府及人民率团前往马绍尔群岛祝贺”，出席新总统就职典礼。

图瓦卢外交部上周末在台湾总统大选结束后在脸书上向候任总统赖清德表达了祝贺。

帕劳总统办公室也在脸书上向赖清德的胜选表示祝贺。总统办公室表示：“帕劳总统惠普斯 (Surangel S. Whipps, Jr.) 在致信新当选的台湾总统赖清德的贺信中表示，我们两国一直是进步的伙伴，拥有共同的民主价值观和对一个和平且繁荣的印太地区的承诺。”

帕劳总统办公室还在脸书上表示：“在当前紧张局势加剧的时期，我们期待加强合作，共同努力建设一个所有国家都能在相互尊重、和平共处的环境中繁荣发展的世界。”

总统办公室还邀请赖清德出席将在今年10月1日举行的帕劳独立30周年纪念活动以及帕台建交25周年纪念活动。

（路透社）

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