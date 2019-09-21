太子旺角夜未眠 沙田国旗遭泡水

(德国之声中文网) 根据明报，晚上约9时，有示威者聚集在旺角警署外叫嚣骂警察，又有人向警署照射雷射光以及投掷砖头。 在警署内有警员一度对外施放胡椒喷剂。 之后，示威者在太子道西及弥敦道交界设置路障，纵火焚烧杂物。警方使用武力驱散，警告示威者立即停止违法行为及离去。

随着警民冲突升高，港铁太子站与旺角站在晚上10点左右关闭。 警方提醒附近一带市民，如有需要，尽量留在室内安全地方，并关好窗户。

大批防暴警察沿太子道西清场，多人被制服按在地上，並不断催促在场记者返回行人路。 防暴警察沿弥敦道推进，示威者就沿油麻地方向散去。 警察直到23日凌晨两点才离开太子。

示威转战沙田 美心集团遭殃

香港电台报导，在赤鱲角附近有大批警察待命，还有水炮车停靠。警察也从早上开始就在公交车站以及前往香港机场的客运上实施安全检查，要求乘客打开被包或出示身分证明文件。 机管局宣布机场快线从早上9点开始仅停靠香港站与机场站，不停九龙、青衣及亚洲国际博览馆站。

德新社报导，由于示威者原定的第四场「机场交通压力测试」被机场周边的警力部署有效抑制住，示威活动因此转往商场。

根据《香港01》报导，9月22日中午大约12点，大批「反送中」示威民众聚集在沙田新城市广场，高叫「光复香港，时代革命」，也有人用乐器演奏、合唱《愿荣光归香港》等乐曲。 近日卷入反修例风波的美心集团，其旗下6家在商场内的分店，包括Starbucks、Simplylife、COVA、翠园、潮庭、北京楼等，门外均被贴上反修例贴纸。 示威者高喊「美心黑心，黑心美心」等口号抗议其亲建制的立场。 商场店铺陆续落闸。

美心集团创办人的长女、前中国全国政协常委伍淑清近日于联合国发言，批评「暴力分子」围堵机场及破坏公共设施，影响香港形象。 她也曾经向其创办的中华基金中学学生施压，声言会惩罚参与霸课的师生。 明报在9月中旬报导，美心饼店禁止客人订制蛋糕时写上「光复香港，时代革命」等贺词。 至于沙田新城市广场则被批评在7月示威期间，职员引领防暴警进入商场驱散民众。

示威者焚烧杂物建立防线

参与游行的老师秦女士对法新社表示: 「就算我们非常累了，我们也不能放弃我们的权利。」她说：「如果这个运动延长到100天，200天或甚至300天，但我们仍然没有得到我们想要的，我们还是会继续上街。」

唱歌、贴贴纸的和平活动却在下午4点左右开始变调。 香港01报导，在新城市广场不远的沙田大会堂，有人拆下国旗并取回至新城市广场内中庭挥舞，之后有人将五星国旗放在地上，大批人在上践踏、跳舞，期间有人将国旗喷黑、在上面淋水。之后这面国旗命运多舛：先是被扔进垃圾桶，「连旗带车」被推进沙田中央公园水池中，之后又被救出水池，改被扔进公园旁的城门河中。六点左右，示威者在沙田源禾路设路障放火。警方举旗并发射催泪烟。根据明报，晚上六七点左右，源禾路一带的示威者便几乎全数散去。

一天下来，沙田新城市广场遭到严重破坏。 明报报导，广场内多部显示屏等设施遭到示威者破坏，新城市广场内的垃圾桶、指示牌、栏杆等也被丢到商场外。亲建制的商家被贴满标语和贴纸。

罗法/李芊(德新社、法新社、路透社等)

港铁沙田站遭到严重破坏