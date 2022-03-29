太刺激了！在尼加拉瓜“滑火山”

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胆小者勿进：尼加拉瓜塞罗内格罗火山的滑板冲沙吸引了许多冒险家。对于该国陷入困境的旅游业而言，这显然是一个好消息。
这些准备尝试这项极限运动的人正在攀登塞罗内格罗火山。爬上尼加拉瓜这座728米高的火山大约要一个小时。这座火山名字的含义是“黑山”，因为它是由深色卵石构成的。火山与周围的绿色山坡形成了强烈的视觉冲击。
图中，人们在到达山顶后休整一下。在这里可以看到令人震撼的美景。塞罗内格罗火山是科迪勒拉-德洛斯·马里比奥斯山脉的一部分，是中美洲最年轻的火山，在1850年才形成。
休息好就要从山顶坐着滑板往下冲了。塞罗内格罗是世界上唯一可以进行所谓的“火山滑板冲沙”的火山，这吸引了来自世界各地的冒险家。
图中导游森特诺（Guide Lester Centeno）在火山顶摆拍。尼加拉瓜萎靡不振的旅游业要多谢人们的冒险精神。这个中美洲小国多年来一直受到政治动荡的冲击，近年的新冠疫情更使该国旅游业几乎完全停滞。这项极限运动再次把人们吸引到这里。
滑下火山时，冒险者们会穿上防护服，戴上防护镜。这是因为火山表面温度很高，飞石也可能造成伤害。
抓住这个飞驰的瞬间！导游森特诺正卖力为一位滑下火山的人拍照。不过要在这个紧张的瞬间展现笑容并非易事。
这位女士花了大约30美元来感受从塞罗内格罗火山呼啸而下的刺激，这就是参加当地旅游团的费用。如果不想自己携带滑板上山，也可以雇用当地人来做，费用大约是4美元。
俯冲下山的刺激感不仅来自于下滑速度，也来自于这样一个事实：塞罗内格罗火山是尼加拉瓜最活跃的火山之一，已经喷发了约23次，最后一次是在1999年。预计在不久的将来就会有一次大规模喷发。尽管如此，人们现在仍可以攀登，毕竟火山爆发是可以准确预测的。
塞罗内格罗火山周边地区人烟稀少，因此火山爆发给人们造成的生命威胁并不大。尽管如此，由于火山灰云扩散得很远很广，火山爆发对建筑物和农业用地都会造成灾难性的破坏。
这位疲惫不堪的冒险者正用木制滑板支撑着自己上山。这样的辛苦攀登只为了之后不到5分钟的下滑。不过，在旅行者论坛上，人们都认为：为了山顶的美景和下山时的肾上腺素激增，这种辛苦是值得的。
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