太刺激了！在尼加拉瓜“滑火山”

冒险家们的“朝圣”

这些准备尝试这项极限运动的人正在攀登塞罗内格罗火山。爬上尼加拉瓜这座728米高的火山大约要一个小时。这座火山名字的含义是“黑山”，因为它是由深色卵石构成的。火山与周围的绿色山坡形成了强烈的视觉冲击。