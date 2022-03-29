 太刺激了！在尼加拉瓜“滑火山” | 所有节目 | DW | 29.03.2022

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文化经纬

太刺激了！在尼加拉瓜“滑火山”

胆小者勿进：尼加拉瓜塞罗内格罗火山的滑板冲沙吸引了许多冒险家。对于该国陷入困境的旅游业而言，这显然是一个好消息。

  • Im Gänsemarsch Eine Touristengruppe erklimmt den Cerro Negro. Etwa eine Stunde dauert der Aufstieg auf den 728 Meter hohen Vulkan in Nicaragua. Seinen Namen, der übersetzt Schwarzer Berg bedeutet, verdankt der Cerro Negro dem dunklen Kieselgeröll, aus dem er besteht. Der Vulkan bildet dadurch optisch einen starken Kontrast zu den umliegenden grünen Hängen, aus denen er wie ein großer Maulwurfshügel herausragt.

    冒险家们的“朝圣”

    这些准备尝试这项极限运动的人正在攀登塞罗内格罗火山。爬上尼加拉瓜这座728米高的火山大约要一个小时。这座火山名字的含义是“黑山”，因为它是由深色卵石构成的。火山与周围的绿色山坡形成了强烈的视觉冲击。

  • Panorama-Pause Oben wird die Anstrengung mit einem Panoramablick über die atemberaubende Landschaft belohnt, bevor es an die Abfahrt mit den Sandboards geht. Der Cerro Negro ist Teil der Bergkette Cordillera de los Maribios und der jüngste Vulkan Mittelamerikas - er entstand erst 1850.

    壮丽景观

    图中，人们在到达山顶后休整一下。在这里可以看到令人震撼的美景。塞罗内格罗火山是科迪勒拉-德洛斯·马里比奥斯山脉的一部分，是中美洲最年轻的火山，在1850年才形成。

  • Allein auf weiter Flur Der Cerro Negro ist der einzige Vulkan weltweit, auf dem das sogenannte Volcano Boarding möglich ist. Das zieht Abenteuerlustige aus der ganzen Welt an.

    独自一人俯冲下山

    休息好就要从山顶坐着滑板往下冲了。塞罗内格罗是世界上唯一可以进行所谓的“火山滑板冲沙”的火山，这吸引了来自世界各地的冒险家。

  • On Top of the World Guide Lester Centeno posiert für ein Foto vor dem Abhang des Vulkans. Für die angeschlagene Tourismusindustrie Nicaraguas ist die Abenteuerlust der Menschen, die zum Cerro Negro kommen, ein Segen: Das kleine mittelamerikanische Land wird seit Jahren von politischen Unruhen erschüttert, jüngst brachte die Corona-Pandemie den Tourismus fast ganz zum Erliegen.

    感谢冒险精神！

    图中导游森特诺（Guide Lester Centeno）在火山顶摆拍。尼加拉瓜萎靡不振的旅游业要多谢人们的冒险精神。这个中美洲小国多年来一直受到政治动荡的冲击，近年的新冠疫情更使该国旅游业几乎完全停滞。这项极限运动再次把人们吸引到这里。

  • Gut geschützt ist halb gewonnen Für die Abfahrt ziehen sich die Teilnehmenden gelbe Overalls an und setzen Schutzbrillen auf - denn die Oberfläche des Vulkans ist heiß und umherfliegende Steinchen können zu Verletzungen führen.

    做好防护很重要

    滑下火山时，冒险者们会穿上防护服，戴上防护镜。这是因为火山表面温度很高，飞石也可能造成伤害。

  • Bitte lächeln Gas geben fürs Foto: Ein Tourist saust den Cerro Negro hinunter, während Touristenführer Lester Centeno ihn dabei fotografiert.

    来，笑一笑

    抓住这个飞驰的瞬间！导游森特诺正卖力为一位滑下火山的人拍照。不过要在这个紧张的瞬间展现笑容并非易事。

  • Erschwinglicher Nervenkitzel Für das Vergnügen, den Cerro Negro runter zu sausen, hat diese Frau etwa 30 US-Dollar ausgegeben, soviel kostet die Teilnahme an einer geführten Tour. Wer sein Board nicht selbst den Berg hinauftragen möchte, kann Einheimische damit beauftragen und zahlt etwa vier Dollar mehr.

    并不昂贵的刺激体验

    这位女士花了大约30美元来感受从塞罗内格罗火山呼啸而下的刺激，这就是参加当地旅游团的费用。如果不想自己携带滑板上山，也可以雇用当地人来做，费用大约是4美元。

  • Apokalyptische Abfahrt Nervenkitzel bietet nicht nur die rasante Abfahrt, sondern auch die Tatsache, dass der Cerro Negro einer der aktivsten Vulkane des Landes ist. Er ist bereits etwa 23 Mal ausgebrochen, das bisher letzte Mal 1999. Ein größerer Ausbruch wird in naher Zukunft erwartet. Bestiegen werden darf der Vulkan aber dennoch, da sich Eruptionen sehr genau vorhersagen lassen.

    为何如此刺激？

    俯冲下山的刺激感不仅来自于下滑速度，也来自于这样一个事实：塞罗内格罗火山是尼加拉瓜最活跃的火山之一，已经喷发了约23次，最后一次是在1999年。预计在不久的将来就会有一次大规模喷发。尽管如此，人们现在仍可以攀登，毕竟火山爆发是可以准确预测的。

  • Gefährliches Idyll Das Gebiet um den Cerro Negro ist nur dünn besiedelt, weshalb bei einem Ausbruch kaum Menschenleben bedroht wären. Dennoch sind die Ausbrüche des Vulkans dafür bekannt, dass sie aufgrund der sich weit ausbreitenden Aschewolken katastrophale Schäden an Gebäuden und landwirtschaftlichen Flächen verursachen.

    危险的火山爆发

    塞罗内格罗火山周边地区人烟稀少，因此火山爆发给人们造成的生命威胁并不大。尽管如此，由于火山灰云扩散得很远很广，火山爆发对建筑物和农业用地都会造成灾难性的破坏。

  • Kurzes Vergnügen Ein erschöpfter Tourist stützt sich auf seinem Board ab. Die Entlohnung für den beschwerlichen Aufstieg ist kurz: Kaum fünf Minuten dauert es, den Cerro Negro auf dem Sandboard hinunter zu rutschen. In Traveller-Foren ist man sich dennoch einig: Der Ausblick vom Gipfel und der Adrenalinschub bei der Abfahrt sind die Mühe wert.

    短暂，但值得

    这位疲惫不堪的冒险者正用木制滑板支撑着自己上山。这样的辛苦攀登只为了之后不到5分钟的下滑。不过，在旅行者论坛上，人们都认为：为了山顶的美景和下山时的肾上腺素激增，这种辛苦是值得的。


  • Im Gänsemarsch Eine Touristengruppe erklimmt den Cerro Negro. Etwa eine Stunde dauert der Aufstieg auf den 728 Meter hohen Vulkan in Nicaragua. Seinen Namen, der übersetzt Schwarzer Berg bedeutet, verdankt der Cerro Negro dem dunklen Kieselgeröll, aus dem er besteht. Der Vulkan bildet dadurch optisch einen starken Kontrast zu den umliegenden grünen Hängen, aus denen er wie ein großer Maulwurfshügel herausragt.

    冒险家们的“朝圣”

    这些准备尝试这项极限运动的人正在攀登塞罗内格罗火山。爬上尼加拉瓜这座728米高的火山大约要一个小时。这座火山名字的含义是“黑山”，因为它是由深色卵石构成的。火山与周围的绿色山坡形成了强烈的视觉冲击。

  • Panorama-Pause Oben wird die Anstrengung mit einem Panoramablick über die atemberaubende Landschaft belohnt, bevor es an die Abfahrt mit den Sandboards geht. Der Cerro Negro ist Teil der Bergkette Cordillera de los Maribios und der jüngste Vulkan Mittelamerikas - er entstand erst 1850.

    壮丽景观

    图中，人们在到达山顶后休整一下。在这里可以看到令人震撼的美景。塞罗内格罗火山是科迪勒拉-德洛斯·马里比奥斯山脉的一部分，是中美洲最年轻的火山，在1850年才形成。

  • Allein auf weiter Flur Der Cerro Negro ist der einzige Vulkan weltweit, auf dem das sogenannte Volcano Boarding möglich ist. Das zieht Abenteuerlustige aus der ganzen Welt an.

    独自一人俯冲下山

    休息好就要从山顶坐着滑板往下冲了。塞罗内格罗是世界上唯一可以进行所谓的“火山滑板冲沙”的火山，这吸引了来自世界各地的冒险家。

  • On Top of the World Guide Lester Centeno posiert für ein Foto vor dem Abhang des Vulkans. Für die angeschlagene Tourismusindustrie Nicaraguas ist die Abenteuerlust der Menschen, die zum Cerro Negro kommen, ein Segen: Das kleine mittelamerikanische Land wird seit Jahren von politischen Unruhen erschüttert, jüngst brachte die Corona-Pandemie den Tourismus fast ganz zum Erliegen.

    感谢冒险精神！

    图中导游森特诺（Guide Lester Centeno）在火山顶摆拍。尼加拉瓜萎靡不振的旅游业要多谢人们的冒险精神。这个中美洲小国多年来一直受到政治动荡的冲击，近年的新冠疫情更使该国旅游业几乎完全停滞。这项极限运动再次把人们吸引到这里。

  • Gut geschützt ist halb gewonnen Für die Abfahrt ziehen sich die Teilnehmenden gelbe Overalls an und setzen Schutzbrillen auf - denn die Oberfläche des Vulkans ist heiß und umherfliegende Steinchen können zu Verletzungen führen.

    做好防护很重要

    滑下火山时，冒险者们会穿上防护服，戴上防护镜。这是因为火山表面温度很高，飞石也可能造成伤害。

  • Bitte lächeln Gas geben fürs Foto: Ein Tourist saust den Cerro Negro hinunter, während Touristenführer Lester Centeno ihn dabei fotografiert.

    来，笑一笑

    抓住这个飞驰的瞬间！导游森特诺正卖力为一位滑下火山的人拍照。不过要在这个紧张的瞬间展现笑容并非易事。

  • Erschwinglicher Nervenkitzel Für das Vergnügen, den Cerro Negro runter zu sausen, hat diese Frau etwa 30 US-Dollar ausgegeben, soviel kostet die Teilnahme an einer geführten Tour. Wer sein Board nicht selbst den Berg hinauftragen möchte, kann Einheimische damit beauftragen und zahlt etwa vier Dollar mehr.

    并不昂贵的刺激体验

    这位女士花了大约30美元来感受从塞罗内格罗火山呼啸而下的刺激，这就是参加当地旅游团的费用。如果不想自己携带滑板上山，也可以雇用当地人来做，费用大约是4美元。

  • Apokalyptische Abfahrt Nervenkitzel bietet nicht nur die rasante Abfahrt, sondern auch die Tatsache, dass der Cerro Negro einer der aktivsten Vulkane des Landes ist. Er ist bereits etwa 23 Mal ausgebrochen, das bisher letzte Mal 1999. Ein größerer Ausbruch wird in naher Zukunft erwartet. Bestiegen werden darf der Vulkan aber dennoch, da sich Eruptionen sehr genau vorhersagen lassen.

    为何如此刺激？

    俯冲下山的刺激感不仅来自于下滑速度，也来自于这样一个事实：塞罗内格罗火山是尼加拉瓜最活跃的火山之一，已经喷发了约23次，最后一次是在1999年。预计在不久的将来就会有一次大规模喷发。尽管如此，人们现在仍可以攀登，毕竟火山爆发是可以准确预测的。

  • Gefährliches Idyll Das Gebiet um den Cerro Negro ist nur dünn besiedelt, weshalb bei einem Ausbruch kaum Menschenleben bedroht wären. Dennoch sind die Ausbrüche des Vulkans dafür bekannt, dass sie aufgrund der sich weit ausbreitenden Aschewolken katastrophale Schäden an Gebäuden und landwirtschaftlichen Flächen verursachen.

    危险的火山爆发

    塞罗内格罗火山周边地区人烟稀少，因此火山爆发给人们造成的生命威胁并不大。尽管如此，由于火山灰云扩散得很远很广，火山爆发对建筑物和农业用地都会造成灾难性的破坏。

  • Kurzes Vergnügen Ein erschöpfter Tourist stützt sich auf seinem Board ab. Die Entlohnung für den beschwerlichen Aufstieg ist kurz: Kaum fünf Minuten dauert es, den Cerro Negro auf dem Sandboard hinunter zu rutschen. In Traveller-Foren ist man sich dennoch einig: Der Ausblick vom Gipfel und der Adrenalinschub bei der Abfahrt sind die Mühe wert.

    短暂，但值得

    这位疲惫不堪的冒险者正用木制滑板支撑着自己上山。这样的辛苦攀登只为了之后不到5分钟的下滑。不过，在旅行者论坛上，人们都认为：为了山顶的美景和下山时的肾上腺素激增，这种辛苦是值得的。