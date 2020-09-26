太依赖中国!德国政界商界共寻出路

（德国之声中文网）周一（10月19日），德国经济部长阿尔特迈尔（PeterAltmaier）和德国经济亚太委员会主席凯飒（Joe Kaeser）在柏林谈到和中国的生意问题时，要求德国企业在亚洲寻找更多的可替代方案。德国总理默克尔也主张多样化。经济部长阿尔特迈尔说："我当然希望我们的供应链能够多样化"。

阿尔特迈尔在德国亚太会议上谈到中国问题时表示，新冠疫情"使我们认识到，我们过于依赖单一的供应链。例如在中国新冠疫情流行的高潮期间，我们在卫生防疫品方面便出现了短缺。"

阿尔特迈尔指出，其他亚洲国家如新加坡或韩国也很好地遏制了新冠疫情。"因此，那里的经济增长很早就重新恢复。 对此我们应该加以利用。"

默克尔指出，目前德国对东亚的出口占整个亚洲出口额的75％，仅对中国的出口就占据一半。她补充说："从这一点来看，在整个亚太地区仍有多方面发展和进入更多市场的机会。"与此同时，对公司的平等待遇、透明度、法律保障和知识产权保护很重要。德国公司经常抱怨中国在这四个方面存在问题。

西门子公司总裁兼亚太委员会主席凯飒尤其将越南和印度尼西亚列为重要的投资选择。他说："许多跨国公司在越南进行了大量投资。"德国在那里推广了双轨职业培训，以培养熟练工人。他说，相对来说转移到越南"比较容易"。除了不久将成为世界上人口最多国家的印度之外，凯飒还提到了印度尼西亚。在这个拥有3亿人口的国家，中产阶级的人口不断增加。德国公司和政界人士应该像过去在中国那样提高印尼的员工技能。

李京慧/达扬 （路透社）

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