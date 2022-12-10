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成分以甲烷为主的气态矿物燃料。
就化学反应过程而言，燃烧天然气比燃烧煤炭所产生的二氧化碳少很多。然而，甲烷本身在燃烧前是一种温室效应极强的气体。
中国国家领导人习近平本周睽违近7年再访沙特阿拉伯，他会见了该国王储、掌握该国实权的穆罕默德‧本‧萨勒曼。德语媒体《每日新闻》和《新苏黎世报》皆认为，中阿双方领导人对于此次会面，都各自在心里打着如意算盘。
社民党、绿党和自民党组成的「红绿灯」政府执政一周年，其执政重点几乎都放在乌克兰战争的危机管理上。新政府这一年的表现如何？
德国联邦政府已经表示将为明年的天然气和电力成本设置上限。据《图片报》报道，能源公司已经宣布的涨价计划也将被撤销。
几十年来，德国广大中产阶级的小日子一直过得十分滋润。不过，近一年来能源价格暴涨以及随之而来的全面通货膨胀，让他们的物质生活不再如往常那般优渥。
德国迫切需要其他的天然气来源以应对俄罗斯的减供，卡塔尔本周签署了向德国供应液化天然气的协议，预计自2026年起，每年交付多达两百万吨的液化气。
德总理肖尔茨接受采访时透露，德方与卡塔尔进口液化天然气的谈判并没有泡汤，双方正在进行具体的谈判。几天前，中国与卡塔尔能源公司签署了长期进口液化天然气合同。专家指出，这笔交易或使德国与卡塔尔的谈判变得更加困难。
中国石化与卡塔尔能源公司签署了长达27年的液化天然气供应协议，卡塔尔能源承诺每年向中石化提供400万吨液化天然气。另外，中国自俄乌战争开打以来，从俄罗斯进口的能源总量出現明显增长。
延期两天后，联合国气候大会终于就闭幕共同声明达成了一份共识：与会各国同意为气候灾害造成的损失设立一项专门基金。但是，既没有明确基金的规模，也没有明确出资方。共识文本同时对告别石油、天然气能源只字未提。
《法兰克福汇报》指出，在经历了北京的铁腕以及对俄罗斯天然气咎由自取的依赖后，最终的问题是如何避免过度依赖导致的重大风险。
德国联邦政府和各州已就新的经济援助计划达成一致，其中包括推出49欧元全国公共交通月票、限制天然气和电力价格、发放能源开支一次性补贴、增加中低收入家庭的住房补贴，以及为乌克兰难民提供住房和照顾等。
德国大企业对中国的依赖程度越来越高，如同德国曾经对俄罗斯天然气的依赖一样。德国之声评论员Clifford Coonan认为，这同样可能导致灾难性的后果。
俄罗斯国防部周六指责英国军方参与炸毁北溪天然气管道，并称英国军方也帮助乌克兰对莫斯科的黑海舰队进行无人机袭击。英国方面则否认相关指控。
究竟该不该允许中远集团入股汉堡港集装箱码头，德国《法兰克福汇报》以希腊比雷埃夫斯港为例指出，“风平浪静的时候，中国的投资带来的利益多多；但一旦暴风雨来临，那就苦不堪言了”。《商报》预测，一旦中国经济复苏，对能源的需求量重新增加，届时欧洲就会觉得窘迫，“全球液化天然气的争夺战才刚刚开始”。
乌克兰总统指责俄罗斯故意阻挠跨黑海的粮食运输，该国总理施米哈尔则称俄罗斯军队想摧毁赫尔松的一座大坝，以洪水阻止乌军攻势。与此同时，美国国务卿表示，目前没有进行新一轮和平谈判的基础。
在德国，高通胀和不断上涨的能源价格使许多人难以维持生计。一些人被迫当掉他们的物品。越来越多来自各行各业的人走进典当行来周转资金。
北溪输气管泄漏是人为爆炸所致，此前这一判断就占上风，现在新的调查为此提供了佐证。然而，谁是幕后策划者？
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