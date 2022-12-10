中国与卡塔尔签采购合同 德国“寻气”更难了

德总理肖尔茨接受采访时透露，德方与卡塔尔进口液化天然气的谈判并没有泡汤，双方正在进行具体的谈判。几天前，中国与卡塔尔能源公司签署了长期进口液化天然气合同。专家指出，这笔交易或使德国与卡塔尔的谈判变得更加困难。