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成分以甲烷为主的气态矿物燃料。
就化学反应过程而言，燃烧天然气比燃烧煤炭所产生的二氧化碳少很多。然而，甲烷本身在燃烧前是一种温室效应极强的气体。
能源价格不断飙升，让消费者难以相信自己的眼睛。德国之声评论员Henrik Böhme认为，对于走向气候中立的经济转型而言，这是一个好消息。
继沈阳内蒙古阿拉善发生燃气爆炸事故后，中国东北海港城市大连周日凌晨也发生居民楼爆炸，至少两人死亡。
欧盟劳工专员施密特(Nicolas Schmit)发出警告，今年冬天，无力负担家庭取暖费用的人数预计会上升。全球能源价格上涨也让供暖成本大幅飙升。
北溪2号营运商10月18日表示，两条管线中的第一条已完成注入技术性测试气体，只待获得德国试运行许可证，即可正式开始运行。 这条连接俄罗斯与德国的天然气管道备受争议，德美之间存在重大分歧。
在中国拉闸限电，饱受能源危机困扰的背景下。有内部人士称，在能源危机背景下，中国国有大型企业正与美国出口商深入谈判巨额液化天然气 (LNG) 供应合同。
每逢秋季，全球能源价格便上涨，新冠大流行瘟疫期间更是这样。不过，这一次，天然气价格飙升迅猛，有政客认为，该现象同俄罗斯的北溪二项目尚未运营有某种关系。
这条有争议的管道将使能源巨头——俄罗斯天然气工业股份公司 (Gazprom) 绕开东欧过境国直接经波罗的海向欧洲输送天然气的能力加倍。
德国总理默克尔和乌克兰总统泽连斯基警告克里姆林宫不得将北溪2号输气管道用作政治武器，否则将面临制裁。
中共建党百年前夕，中国多地发生重大事故，其中湖北十堰燃气爆炸造成多人伤亡。习近平下令各部门「增强政治敏锐性」，全力维稳及为建党百年营造良好氛围。
不无争议的德国《供应链法》草案审议被搁置，美国突然为“北溪2号”天然气管道工程开了绿灯，德国男足国家队新主帅人选确定……一起来看看近期德国还有哪些值得关注的大小事！
台湾长荣海运运营的一艘巨型货轮在苏伊士运河搁浅，导致这条繁忙的海上贸易线路往来受阻。有分析称，这可能影响中东向欧洲的石油、天然气等物资运输，甚至在未来数月给全球供应链造成影响。
到访布鲁塞尔的美国国务卿布林肯要求停止北溪2号天然气管道项目。他表示，为了阻止这一项目完工，美国不排除对德国采取制裁措施。
德俄之间的海底天然气管道北溪2号线不仅让美国不满，也是很多东欧国家的眼中钉。德国总统施泰因迈尔近日就北溪2号线工程的发言激怒了乌克兰政府。
德国总理默克尔周四针对“北溪2”表态称，尽管与美国存在分歧，她的基本立场并未改变，不会放弃这个与俄罗斯的天然气管道项目。
针对俄德输气管道“北溪2号”，美国之前只是威胁制裁，未付诸于行动。特朗普离任前两天，白宫出台正式制裁措施。一艘俄罗斯管道铺设船成为了制裁目标。
不仅美国，就连德国的反对党政治家也曾呼吁德国退出北溪2号工程。但现在这种呼声却逐渐平静，因为该项目木已成舟。
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