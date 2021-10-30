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天然气

成分以甲烷为主的气态矿物燃料。

就化学反应过程而言，燃烧天然气比燃烧煤炭所产生的二氧化碳少很多。然而，甲烷本身在燃烧前是一种温室效应极强的气体。

Heute schon getankt Steigende Kraftstoffpreise an der Tankstelle. München Bayern Deutschland *** Today already refueled Rising fuel prices at the gas station Munich Bavaria Germany Copyright: xRolfxPossx

评论：为什么能源价格飙升是一个好消息？ 30.10.2021

能源价格不断飙升，让消费者难以相信自己的眼睛。德国之声评论员Henrik Böhme认为，对于走向气候中立的经济转型而言，这是一个好消息。
(211021) -- SHENYANG, Oct. 21, 2021 (Xinhua) -- Rescuers work at the explosion site in Shenyang, capital of northeast China's Liaoning Province, Oct. 21, 2021. Three people were killed and more than 30 others injured in an explosion Thursday at a restaurant in Shenyang, according to the local publicity department. (Xinhua/Cai Xiangxin)

大连再发生燃气爆炸，2人死亡 24.10.2021

继沈阳内蒙古阿拉善发生燃气爆炸事故后，中国东北海港城市大连周日凌晨也发生居民楼爆炸，至少两人死亡。
Foto von einer älteren Frau, die ihre Hände am Kaminofen mit offener Gasflamme wärmt, 10. Feb 2012; Copyright: DW/N.Martin

欧盟：能源飙升导致更多家庭陷入“能源贫困” 18.10.2021

欧盟劳工专员施密特(Nicolas Schmit)发出警告，今年冬天，无力负担家庭取暖费用的人数预计会上升。全球能源价格上涨也让供暖成本大幅飙升。
ARCHIV - 06.12.2016, Mecklenburg-Vorpommern, Mukran: Ein Mitarbeiter prüft tonnenschwere Rohre für die zukünftige Ostsee-Erdgastrasse Nord Stream 2 auf einem Lagerplatz im Hafen. (zu dpa Berichterstattung vom Nato-Gipfel in Brüssel) Foto: Jens Büttner/dpa-Zentralbild/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

欧洲天然气告急 北溪2号成“救星”？ 18.10.2021

北溪2号营运商10月18日表示，两条管线中的第一条已完成注入技术性测试气体，只待获得德国试运行许可证，即可正式开始运行。 这条连接俄罗斯与德国的天然气管道备受争议，德美之间存在重大分歧。
27.03.2017 One of two liquified natural gas tanks is lifted from the deck of the BBC Moonstone to become part of Eagle LNG, LLC's ship fueling operation at JAXPORT's Talleyrand Marine Terminal in Jacksonville, Fla., Monday March 27, 2017. The offload supervisor is dwarfed by the tank as it begins to clear the rail of the ship. Each tank is over half a football field long, weighing in at 260 tons and can store 265,000 gallons of liquified natural gas. (Bob Mack/Florida Times-Union via AP) |

中国欲购巨额美国液化天然气 15.10.2021

在中国拉闸限电，饱受能源危机困扰的背景下。有内部人士称，在能源危机背景下，中国国有大型企业正与美国出口商深入谈判巨额液化天然气 (LNG) 供应合同。

Kugelgasbehaelter Mariendorf, Lankwitzer Strasse, Mariendorf, Berlin, Deutschland

天然气价格飙升 促北溪二早日运营?   21.09.2021

每逢秋季，全球能源价格便上涨，新冠大流行瘟疫期间更是这样。不过，这一次，天然气价格飙升迅猛，有政客认为，该现象同俄罗斯的北溪二项目尚未运营有某种关系。
Rohre für den Bau der Erdgaspipeline Nord Stream 2 von Russland nach Deutschland werden im Hafen Mukran auf der Insel Rügen gelagert. Die Bundesregierung hält trotz der Inhaftierung des Kreml-Kritikers Nawalny an der umstrittenen Gaspipeline Nord Stream 2 zwischen Russland und Deutschland fest. Mecklenburg-Vorpommern plant mit Hilfe einer landeseigenen Stiftung die Fertigstellung der umstrittenen Ostsee-Gaspipeline Nord Stream 2 zu sichern.

1230公里全线连接 北溪2号宣布完工  10.09.2021

这条有争议的管道将使能源巨头——俄罗斯天然气工业股份公司 (Gazprom) 绕开东欧过境国直接经波罗的海向欧洲输送天然气的能力加倍。 
Ukrainian President Volodymyr Zelenskiy attends a meeting with German Chancellor Angela Merkel in Kyiv, Ukraine August 22, 2021. Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY.

默克尔访问乌克兰 对俄发出警告 23.08.2021

德国总理默克尔和乌克兰总统泽连斯基警告克里姆林宫不得将北溪2号输气管道用作政治武器，否则将面临制裁。
(210613) -- SHIYAN, June 13, 2021 (Xinhua) -- Rescuers work at a gas pipe explosion site in Yanhu Community of Zhangwan District in Shiyan City, central China's Hubei Province, June 13, 2021. A gas pipe explosion occurred in a residential community in Zhangwan District of Shiyan City, central China's Hubei Province, at around 6:30 a.m. on Sunday, according to local authorities. The number of casualties is still being verified as the search and rescue is under way. (Xinhua)

湖北气爆25死逾百伤 国务院安委会挂牌督办 14.06.2021

中共建党百年前夕，中国多地发生重大事故，其中湖北十堰燃气爆炸造成多人伤亡。习近平下令各部门「增强政治敏锐性」，全力维稳及为建党百年营造良好氛围。
Stempel mit der Aufschrift Lieferkettengesetz

外贸出彩 疫情缓和：德国一周大小事 26.05.2021

不无争议的德国《供应链法》草案审议被搁置，美国突然为“北溪2号”天然气管道工程开了绿灯，德国男足国家队新主帅人选确定……一起来看看近期德国还有哪些值得关注的大小事！
*** Dieses Bild ist fertig zugeschnitten als Social Media Snack (für Facebook, Twitter, Instagram) im Tableau zu finden: Fach „Images“ —> Weltspiegel/Bilder des Tages *** 25.03.21 *** A closer view of the 400-meter, 224,000-tonne Ever Given container ship, leased by Taiwan's Evergreen Marine Corp, seen blocking the Suez Canal in this European Space Agency Copernicus Sentinel-2 satellite Image distributed courtesy of Maxar Technologies taken March 24, 2021. European Space Agency Copernicus Sentinel-2 Satellite Image /via Maxar Technologies/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. MANDATORY CREDIT. NO RESALES. NO ARCHIVES. TPX IMAGES OF THE DAY

巨型货轮堵塞苏伊士运河 恐引发多米诺骨牌效应 25.03.2021

台湾长荣海运运营的一艘巨型货轮在苏伊士运河搁浅，导致这条繁忙的海上贸易线路往来受阻。有分析称，这可能影响中东向欧洲的石油、天然气等物资运输，甚至在未来数月给全球供应链造成影响。
U.S. Secretary of State Antony Blinken gives a press conference during a NATO Foreign Ministers' meeting at the Alliance's headquarters in Brussels, on March 23, 2021. (Photo by YVES HERMAN / POOL / AFP)

美国威胁就北溪2号项目制裁德国 23.03.2021

到访布鲁塞尔的美国国务卿布林肯要求停止北溪2号天然气管道项目。他表示，为了阻止这一项目完工，美国不排除对德国采取制裁措施。
Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier stellt einen gemeinsamen Appell mit Arbeitgebern und Gewerkschaften zur stärkeren Nutzung des Homeoffice in Zeiten der Corona-Pandemie vor.

“北溪”争议：乌克兰批德总统扭曲历史 09.02.2021

德俄之间的海底天然气管道北溪2号线不仅让美国不满，也是很多东欧国家的眼中钉。德国总统施泰因迈尔近日就北溪2号线工程的发言激怒了乌克兰政府。
Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) spricht bei einer Pressekonferenz zur aktuellen Lage im Haus der Bundespressekonferenz. Themen sind unter anderem die Beschlüsse von Bund und Ländern zur Bekämpfung der Corona-Pandemie, die anstehenden virtuellen Beratungen der Kanzlerin mit den Staats- und Regierungschefs der Europäischen Union (EU) und das Verhältnis zu den USA nach der Amtseinführung des neuen Präsidenten. +++ dpa-Bildfunk +++

默克尔：不会放弃“北溪2”项目 21.01.2021

德国总理默克尔周四针对“北溪2”表态称，尽管与美国存在分歧，她的基本立场并未改变，不会放弃这个与俄罗斯的天然气管道项目。
FILE PHOTO: The pipe-laying vessel Fortuna, which may be used to complete the construction of the Nord Stream 2 Baltic Sea gas pipeline, makes its way to Wismar, Germany, September 30, 2020. Picture taken September 30, 2020. REUTERS/Oliver Denzer/File Photo

最后时刻打击北溪 特朗普政府启动制裁 19.01.2021

针对俄德输气管道“北溪2号”，美国之前只是威胁制裁，未付诸于行动。特朗普离任前两天，白宫出台正式制裁措施。一艘俄罗斯管道铺设船成为了制裁目标。
Datum: 4.12.2020 Rohre für die Ostsee-Gaspipeline Nord Stream 2 werden auf dem Gelände des Hafens Mukran bei Sassnitz gelagert. Der Hafen Mukran auf Rügen gilt als wichtigster Umschlagplatz für den Bau der Pipeline, deren Fertigstellung die USA unterbinden wollen. (zu dpa Nord Stream 2: US-Kongress will Sanktionen gegen Berlin ausschließen)

北溪2号德国部分竣工 29.12.2020

不仅美国，就连德国的反对党政治家也曾呼吁德国退出北溪2号工程。但现在这种呼声却逐渐平静，因为该项目木已成舟。
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