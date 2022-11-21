德语媒体：汝之蜜糖，彼之砒霜？

究竟该不该允许中远集团入股汉堡港集装箱码头，德国《法兰克福汇报》以希腊比雷埃夫斯港为例指出，“风平浪静的时候，中国的投资带来的利益多多；但一旦暴风雨来临，那就苦不堪言了”。《商报》预测，一旦中国经济复苏，对能源的需求量重新增加，届时欧洲就会觉得窘迫，“全球液化天然气的争夺战才刚刚开始”。