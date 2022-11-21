为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。
成分以甲烷为主的气态矿物燃料。
就化学反应过程而言，燃烧天然气比燃烧煤炭所产生的二氧化碳少很多。然而，甲烷本身在燃烧前是一种温室效应极强的气体。
中国石化与卡塔尔能源公司签署了长达27年的液化天然气供应协议，卡塔尔能源承诺每年向中石化提供400万吨液化天然气。另外，中国自俄乌战争开打以来，从俄罗斯进口的能源总量出現明显增长。
延期两天后，联合国气候大会终于就闭幕共同声明达成了一份共识：与会各国同意为气候灾害造成的损失设立一项专门基金。但是，既没有明确基金的规模，也没有明确出资方。共识文本同时对告别石油、天然气能源只字未提。
《法兰克福汇报》指出，在经历了北京的铁腕以及对俄罗斯天然气咎由自取的依赖后，最终的问题是如何避免过度依赖导致的重大风险。
德国联邦政府和各州已就新的经济援助计划达成一致，其中包括推出49欧元全国公共交通月票、限制天然气和电力价格、发放能源开支一次性补贴、增加中低收入家庭的住房补贴，以及为乌克兰难民提供住房和照顾等。
德国大企业对中国的依赖程度越来越高，如同德国曾经对俄罗斯天然气的依赖一样。德国之声评论员Clifford Coonan认为，这同样可能导致灾难性的后果。
俄罗斯国防部周六指责英国军方参与炸毁北溪天然气管道，并称英国军方也帮助乌克兰对莫斯科的黑海舰队进行无人机袭击。英国方面则否认相关指控。
究竟该不该允许中远集团入股汉堡港集装箱码头，德国《法兰克福汇报》以希腊比雷埃夫斯港为例指出，“风平浪静的时候，中国的投资带来的利益多多；但一旦暴风雨来临，那就苦不堪言了”。《商报》预测，一旦中国经济复苏，对能源的需求量重新增加，届时欧洲就会觉得窘迫，“全球液化天然气的争夺战才刚刚开始”。
乌克兰总统指责俄罗斯故意阻挠跨黑海的粮食运输，该国总理施米哈尔则称俄罗斯军队想摧毁赫尔松的一座大坝，以洪水阻止乌军攻势。与此同时，美国国务卿表示，目前没有进行新一轮和平谈判的基础。
在德国，高通胀和不断上涨的能源价格使许多人难以维持生计。一些人被迫当掉他们的物品。越来越多来自各行各业的人走进典当行来周转资金。
北溪输气管泄漏是人为爆炸所致，此前这一判断就占上风，现在新的调查为此提供了佐证。然而，谁是幕后策划者？
最新统计数据显示，欧盟各国平均通胀率已经升至10.9%。而英国的通胀率也创下四十年新高。
欧洲希望从挪威进口更多天然气。但提高产量说起来容易做起来难。
从国际液化天然气市场的交易量来看，中国的需求明显下降——这对欧洲来说是个好消息。许多中国购买的天然气被转运到欧洲，但这么做可不是因为中方的大公无私。
普京提出通过北溪2号管道未受损坏的部分恢复对欧洲的天然气供应，并在土耳其建立欧洲最大的天然气枢纽。德国回应：“俄罗斯不再是一个可靠的能源供应商。”
德国政府认为，受当前能源危机的影响，德国经济有可能会出现衰退。联邦经济部发布的秋季经济预估报告称，德国经济总量有可能会缩减0.4%。而最新的通货膨胀数据显示，九月德国的通胀率已增至10.0%，达到70年以来的最高水平。
北溪天然气管道所遭受的损毁可能是无法修复的，天然气正在泄漏到波罗的海中。人们如何才能避免类似的事件再次发生？
© 2022 德国之声 |
数据保护 |
无障碍声明 |
责任声明 |
联系方式