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成分以甲烷为主的气态矿物燃料。
就化学反应过程而言，燃烧天然气比燃烧煤炭所产生的二氧化碳少很多。然而，甲烷本身在燃烧前是一种温室效应极强的气体。
据调查，上个月在爱沙尼亚、芬兰和瑞典之间的受损管道旁的锚可能属于在香港注册的货船「新新北极熊号」，且管道上还发现了该锚的油漆。为了进一步调查，爱沙尼亚准备向中国提出法律援助请求。
尽管战争仍在持续，但迄今俄罗斯仍在通过乌克兰的管线输送天然气，不过，这一切即将结束。
《世界报》撰文指出，中国前外长和现任国防部长离奇“失踪”最终只会在习近平周围建立起一个“信息茧房”，而这会增加决策者做出错误决策的风险。《南德意志报》调查分析为什么中国大型船舶集团的子公司会对收购德国小型燃气轮机企业产生兴趣？是用于军事用途，还是为了在冲突时刻“拿捏”西方？
俄罗斯能源巨头俄罗斯天然气工业股份公司周五（9月15日）表示，该公司已通过北极北海航线首次向中国交付了一批液化天然气。与使用苏伊士运河相比，北极航线将运输时间缩短了一周多。
德国联邦经济部长哈贝克在接受《时代周报》采访时表示，虽然目前经济景气低迷，但是他并不认为德国经济状况太过灰暗。他说：“我们（的经济）并没有生病，只是有点缺乏训练。”
北溪天然气管道到底是谁炸的？发生在2022年9月26日的这起破坏行动已经成为21世纪最重要的地缘政治之谜。大量的证据带来的是多种理论。
据德广联以及《时代周报》的调查，去年北溪输气管线爆炸案件发生3个月前，美国中情局曾经警告乌克兰切勿对此进行攻击。一星期前《华盛顿邮报》曾披露，CIA去年六月就获悉乌克兰有这样的破坏计划，且德国也知情。
英国国防部通报，乌克兰过去48小时内正进行「重大行动」。这是否表明乌克兰展开大反攻？与此同时，《华尔街日报》报道称，一个破坏小组曾利用波兰作为破坏北溪天然气管道的行动基地。
俄乌战争开打之后，西方各国对俄祭出经济制裁。身为能源大国的俄罗斯转向印度和中国出口石油，甚至建立「影子舰队」用于长途运输货物。
俄罗斯入侵乌克兰的战争引发欧盟对购买俄罗斯海运原油和煤炭的制裁，以及七国集团就俄罗斯原油达成的价格上限。这导致和俄罗斯关系紧密的中国成为能源交易中的受益者。
中国国家主席习近平访问俄罗斯，与俄总统普京会晤，成为本周引起最大关注的国际事件之一。此次峰会有哪些具体的官宣结果，背后又有什么“遗憾”？
俄罗斯对乌克兰全境多个城市发动数周以来大规模导弹袭击，扎波罗热核电站的电力供应被切断后重新回复。乌克兰军方称俄军使用了6枚高超音速导弹。俄国此举遭美国谴责“残忍且不合理”。
美国前调查记者赫什对北溪管道被炸事件的“爆料”引起巨大反响和争议，而德国等当事国家的沉默，也使得各种猜测甚嚣尘上。
知名调查记者赫什（Seymour Hersh）发表了有关去年九月北溪二号输气管道被炸事件应由美国海军负责的报道后，美国政府驳斥了这一说法。
周三，一名乌克兰高层政治家在华盛顿表示，如果中国和印度继续购买俄罗斯能源，美国应对上述两国实施二级制裁。他呼吁各方团结一致，共同反对莫斯科发动的侵略战争。中国方面则在周六表示，与俄罗斯的“政治互信持续深化”。
本周末，德国第二个液化天然气码头落成。严冬已至，德国的天然气库存仍有九成满。负责部门称，甚至下一个冬季，德国也无需再为燃气不足而发愁，但这仍有前提条件。
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