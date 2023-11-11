爱沙尼亚：中国货船是电缆受损重点调查对象

据调查，上个月在爱沙尼亚、芬兰和瑞典之间的受损管道旁的锚可能属于在香港注册的货船「新新北极熊号」，且管道上还发现了该锚的油漆。为了进一步调查，爱沙尼亚准备向中国提出法律援助请求。