 天然气短缺 德国火力发电厂重新并网 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 03.09.2022

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新闻广角

天然气短缺 德国火力发电厂重新并网

海登发电厂是德国境内规模最大的烟煤发电厂。为了应对天然气短缺的紧急状况，该电厂将再度开足马力并网发电。绿色和平组织认为："这是一个令人苦涩，但却无法避免的决定。"

Energiekrise in Deutschland

（德国之声中文网）能源供应商Uniper周一表示，位于北威州北部的海登发电厂于周一凌晨5：30分开始重新并网发电，此举目的是减少供电总量中的天然气发电比例。环保组织绿色和平也表示，重新启动烟煤发电是必要的举措

绿色和平组织能源及气候问题专家施密德（ Karsten Smid）表示："重新启动已经弃用的火力发电厂是一个苦涩的决定，但鉴于当前形势，除了做出这样的决定也别无选择。政府的失误造成了德国对俄罗斯天然气的高度依赖，为了摆脱这种依赖，短期内重新启用烟煤发电厂已经势在必行。"施密德说，重新启用烟煤发电，必将导致更多的碳排放，为了挽回对环境造成的损失，今后几年内必须采取相应的补救措施。

为了缓解天然气紧张，位于维泽河畔的海登发电厂重新并网发电。

为了缓解天然气紧张，位于维泽河畔的海登发电厂重新并网发电。

绿色和平组织同时还强调，他们反对重新启用褐煤发电厂。施密德说："为了确保电力供给，启用环境损害极大的褐煤发电厂则是没有必要的。为了实现气候目标，重启一座褐煤发电厂都是不能接受的。随着天然气和电力价格一路暴涨，节约能源已经势在必行，也使风能和太阳能显露出无可比拟的竞争优势。"

来自Uniper公司的数据显示，海登发电厂发电能力达875兆瓦，是德国境内发电功率最高的火力发电厂之一。该电厂于1987年建成并网，但后来被划入储备电厂序列，即只在有特定需要时才会并网发电。此前发布的信息显示，该电厂将重新并网发电，并持续至明年4月底。

根据7月14日生效的一份最新指令，被列为后备电厂的烟煤发电厂将获准重新并网发电，以减少天然气消耗。根据联邦电网管理局提供的数据，今年七月，德国发电总量中天然气发电占比为9.8%。八月初，属于捷克能源集团EPH的下萨克森州Mehrum发电厂已经开始并网发电，这家电厂也是结束后备状态的第一家烟煤发电厂。

 

（德新社）

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