天然气价格飙升 促北溪二早日运营?  

（德国之声中文网）能源价格正节节上涨，今年 8 月，平均价格同比高出 25%。价格上涨的主要原因在于天然气。据德国联邦统计局计算，天然气价格同期飙升了 44%。

现货市场上，年初以来天然气短期交易价格已增加一倍以上。英国情况尤甚，价格遽涨 250%。

专家们指出，能源价格上涨，原因众多。一方面，全球需求恢复常态，经济回升，而亚洲的消费也在紧密相连的天然气市场上影响了欧洲的价格水平。

另一方面，2020/21 年相对寒冷的冬季之后，欧洲储气量尚未完全补充。在德国，储存量未及三分之二，而一年前是 94%。此前各年份，供暖季节到来之前的储罐存量都要明显好于现在。

原因不明

德国分布各地的地下储存设施用于弥补消费高峰，尤其是在冬季。根据行业组织——天然气储存动议（ Initiative Erdgasspeicher） 提供的数字，寒季，德国 60% 的天然气消耗一般由国内储存设施覆盖。

这些天然气储存设施的总储存量约为 230 亿立方米，相当于德国年消耗量的四分之一。何以目前储存设施中的天然气少于往年，对此，无明确解释。

“有可能被勒索”

欧洲天然气基础设施故障以及维修产生了部分影响。荷兰逐步淘汰天然气生产也是一个原因。高昂价格更不会鼓励有关方面积极储存。不过，德国联邦议院绿党党团副主席克里舍尔（Oliver Krischer）有不同的解释。他怀疑，俄罗斯天然气工业股份公司在德国和欧洲其它国家的储存设施空置状况乃是故意所为。他称，鉴于北溪 2号输气管道仍未获试运行许可证，德国可能陷入“被勒索境地”。

铺设北溪2号天然气管道最后一根管道

英国政界已谈及“能源危机”。商业、能源和产业战略部国务大臣克沃滕（Kwasi Kwarteng）在国会与能源公司举行紧急磋商。此后，他声称，预计今冬不会出现供应瓶颈： “灯绝对不会熄，人们绝对不会无法给住房供暖。”

约翰逊信任“市场”

专家指出，由于受法定最高价格约束，供应商无法将大幅增加的成本转嫁给消费者，众多销售商可能会申请破产，届时，其客户必须被其它销售商接受。

首相约翰逊试图安抚消费者。他表示，短缺现象只是暂时的， “市场力量会很快补上”。

（德新社，路透社）

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