 天然气价格猛升、股市跳水：一场怎样的危机？ | 经济纵横 | DW | 05.09.2022

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经济纵横

天然气价格猛升、股市跳水：一场怎样的危机？

俄罗斯继续坚持“断气”，天然气价格单日大涨30%，同时能源供应商股指狂跌。雷曼危机的幽灵似乎正在出现。

出于对供气不足而产生的经济恐慌，德国股市周一潮水抛售

出于对供气不足而产生的经济恐慌，德国股市周一潮水抛售

（德国之声中文网）由于俄罗斯天然气可能停供导致经济衰退的忧虑，德国国内股市周一出现疯狂抛售现象。在线经纪商CMC Markets一分析师指出，对欧洲能源行业出现类似"雷曼危机"的担忧正在迅速增加。 

本周一（9月5日），达克斯指数跌超3%，至12642点，为3月初以来最大单日跌幅，其时，围绕乌克兰扎波罗热核电站的首次战情使投资者陷入恐慌；EuroStoxx50指数下滑2.6%至3451点；欧元跌0.8%，与美元汇率为1比0.9875，为20年最低。与此同时，投资者竞相争抢现有天然气，推动欧洲期货市场上气价上涨34%，一度升至每兆瓦时280欧元，再度近逼不久前创下的最高纪录。   

本月初，俄罗斯天然气工业股份公司宣布，继续暂停经由北溪1号波罗的海管道向德国和其它欧洲国家供应天然气。这家俄国能源巨头声称，一大原因是，检修过程中发现渗漏。德国能源监管机构---联邦网络局和管道技术供应商---西门子能源公司对此予以驳斥。经纪公司AvaTrade首席市场分析师警告说，鉴于无望迅速解决能源危机，欧洲有可能蒙受一场经济灾难。   

与此同时，股市参与者对当前形势是否以及如何影响欧洲央行（ECB）本周四的利率决定毫无把握。ING银行一投资策略师表示相信，欧洲央行此间已更以实际通胀数字而非期许值为取向。另一方面，投资者认为，德国政府和其它欧洲国家计划为能源消费者提供的救助方案，也许成为欧洲央行追加提高利率的机会。多数投资者预计，欧洲央行本次加息幅度将不低于0.75个百分点。 

天然气价格暴涨 钢铁行业苦不堪言

（德新社等）

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