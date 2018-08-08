天热：犯人条件可改善 公务人员别乱休

（德国之声中文网）根据《柏林晨邮报》的报道，柏林行政当局下辖的经济、卫生、劳工、社会、文化等部、局上周均实施了这一高温休工安排。报道一出，引起众怒，并导致某些机关收回了这一做法。

然而，该报报道说，左翼党籍的柏林建设部长竟也让本部员工高温歇工。该部一名发言人表示，鉴于未来数天会持续酷热，部长决定，对工作时间作出新规定。根据《柏林晨邮报》的报道，在一封致全体职工的电邮中，柏林建设部表示，从周二至周四，全体职工工作到下午2时即可，这3天均被视为全天工作。

该报报道说，柏林各区政府以及毗邻的勃兰登堡州纷纷对这一规定提出批评。该州州长沃伊德克（Dietmar Woidke，社民党籍）在晨报上表示，公共事业机关不该给自己提供这样的优惠待遇。他问道，倘每个人都因高温而停止工作，情何以堪？

夏日似火烧 降温有妙招 一片纯白 抵抗酷暑的简便方法之一是：把屋顶全部涂成白色—希腊人早就想到了这个办法。黑色屋顶吸收的日光最多，会让屋子热的如同烤箱。而浅色表面可以反射高达80%的太阳光线，让室内温度更低一点。这也意味着空调或电扇用电可以更少，更加有利环保减排。

夏日似火烧 降温有妙招 城市之水 湖泊、运河和河流都可以帮助城市降温。由于水对于温度变化的反应不算灵敏，可以在某种程度上保持维持一定的冷热水平。缺乏空间的都市地区也不一定非要有一个大湖才能达到降温作用，喷泉足以。

夏日似火烧 降温有妙招 些许绿色 种树也是城市降温的好办法。尤其是树荫和树叶所蒸发的水分都能对城市气温产生实质影响。如果能够规划得当，在街道两旁或建筑周边种植树木，可以对房屋内部温度产生明显影响，也可以对抗城市热岛效应。

夏日似火烧 降温有妙招 公园绿地 根据慕尼黑科技大学的一项研究，几处小公园的降温效果比单个大公园更好。因为大型公园只能对某一处特定地点起到降温作用，而分布在各处的几个小公园则能影响面积大得多的区域。将几处绿地与城市风道联网，也能帮助空气流通，降低温度。

夏日似火烧 降温有妙招 屋顶菜园 如果你不想把屋顶涂成白色，绿色屋顶、或者说屋顶花园也可以是降低城市局部温度的一个替代方案。植物通过蒸发雨水吸收热量，同时对房屋起到隔热作用，并减少空调使用量。屋顶其实是种植蔬菜瓜果的理想地点，比如南瓜和胡萝卜。

夏日似火烧 降温有妙招 清凉之辣 在开辟屋顶菜园的时候，你也许应该考虑种一些辣椒。不管你信不信，辣的食物可以让你保持凉爽。因为吃辣会让你流汗，这样就降低体温。

夏日似火烧 降温有妙招 以毒攻毒 气温超过30度时，也许你会想要吃点冰激凌或喝冰镇饮料。但专家们并不建议这样做。正如吃辣降温的道理，热茶也能够提升体温，促进排汗，然后让体温再降下来。 作者: Leonard Proske



狱犯下午也享受高温歇工待遇

炎热也让狱犯们叫苦不迭。；在女子监狱，作为降温措施，搭建了园内淋浴室，原因是，很多建筑物高热难当。

在海德林（Heidering）男子监狱，车间内增添了吹风扇；中午时分，若气温升至35度，狱犯们即可收工，"不过，工时以后得补上的"，一名发言人说。

一些监狱还提供茶和其它饮料冲剂，它们都可以用凉水冲饮；白天，囚室门打开时间延长，以便让监狱里多来一些穿堂风。

多个监狱延长了狱犯的放风时间。放风时，狱犯们可在内院活动。考虑到酷热，在泰格尔（Tegel）监狱，关入单人囚室等惩罚措施的实施时段被延后。

这名发言人告知，也考虑到了狱方工作人员。弄来了吹风扇以及供水器。不过，仍不允许趿着拖鞋上班。他指出，司法人员时刻都得准备好应对冲突境况，牢靠的鞋子实为必不可少。

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凝炼/苗子（德新社）