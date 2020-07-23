天灾疫情当头 朝鲜拒绝外援

暴雨和新冠疫情给朝鲜经济额外增加了压力。在朝鲜劳动党建党75周年纪念日到来之前，双重危机冲击朝鲜政权打造的自我形象。
（德国之声中文网）朝鲜领导人金正恩在上周四（2020年8月13日）举行的劳动党政治局会议上表示，朝鲜正面临着"抵御新冠病毒"和"突发自然灾害"两大挑战。这位朝鲜领导人呼吁党政机关"同时战胜这两个危机"。
金正日没有谈及双重危机造成的巨大损失，这一损失超过了联合国制裁给该国经济带来的重创。自一月底以来，朝鲜一直关闭与中国的边界。安全部队镇压跨越鸭绿江边境的走私活动，以阻止将新冠病毒带入境内。据鲜官方公布消息称，迄今尚未发生任何感染案例。然而，一旦疫情在朝鲜传播，该国的卫生系统将因缺少病床、医疗设备和药品而无力应对。
由于封锁了边境，居民苦于生活用品匮乏。朝鲜私人市场上的许多商品都来自中国，许多妇女都通过从事这种贸易赚钱。据位于首尔的韩国统一研究所的估计，今年上半年朝鲜从中国的进口下降了三分之二，进口额降至3.8亿美元。同时，占朝鲜对外贸易总额90％的对华出口下降了75％，仅为2700万美元。
与此同时，由于盛产水稻的南部和西部各省洪水泛滥，正在削弱国家的定量分配系统。几十年来最严重的季风降雨天气持续了50天之久，淹没了近4万公顷的耕地。朝鲜党报《劳动新闻》警告说："如果水稻被淹没，将造成减产。"因此必须进行排涝保收。由于森林被滥砍滥伐和糟糕的灌溉系统，暴雨造成的损失尤其严重。
大水淹没或摧毁了近17000套住宅和房屋以及630座公共建筑。据朝鲜中央通讯社报道，许多道路、桥梁和铁轨被破坏。两周来，军队被调入受灾地区负责抢修损坏的道路和水坝。同时，平壤领导人也希望以此保障十月举行的劳动党诞辰纪念活动。朝鲜领导人敦促士兵们说："我们不能让水灾地区的人民在无家可归的情况下庆祝我们党成立75周年。"
国际红十字会已经表示愿为朝鲜两个南部边界省的3000户受灾严重的家庭提供援助。据援助组织称，灾区已有22人死亡，4人失踪。联合国也已向平壤递交了一份援助物资清单。欧盟表示，如果朝鲜愿意接受的话，它将提供帮助。
外国观察员对平壤政府拒绝援助的举措解释说，平壤政府不希望在人民或外国面前表现出任何的虚弱。在以往的自然灾害中，韩国提供了巨大的人道主义援助。但是朝鲜也多次严厉指责韩国和韩国总统文在寅（Moon Jae-in）遵从联合国对朝鲜的制裁。在朝鲜领导人看来，由于需要帮助而向韩国靠拢是一个错误的信号。
金正恩显然是想表明，他自己可以掌握国家的命运。至少对主管经济的政府总理金才龙（Kim Jae-ryong）被解职可以这样来解释。金才龙在任仅15个月，接任他的是经济专家兼预算委员会主席金德勋（Kim Tok-hun）。金德勋同时晋升为政治局委员。
首尔峨山政策研究所副所长崔刚（Choi Kang）对彭博社表示，"鉴于朝鲜经济面临的严峻挑战，必须有人为此承担政治责任。" 内阁最高层的人事变更像是一种平息民怨的措施。
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