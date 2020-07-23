天灾疫情当头 朝鲜拒绝外援

（德国之声中文网）朝鲜领导人金正恩在上周四（2020年8月13日）举行的劳动党政治局会议上表示，朝鲜正面临着"抵御新冠病毒"和"突发自然灾害"两大挑战。这位朝鲜领导人呼吁党政机关"同时战胜这两个危机"。

金正日没有谈及双重危机造成的巨大损失，这一损失超过了联合国制裁给该国经济带来的重创。自一月底以来，朝鲜一直关闭与中国的边界。安全部队镇压跨越鸭绿江边境的走私活动，以阻止将新冠病毒带入境内。据鲜官方公布消息称，迄今尚未发生任何感染案例。然而，一旦疫情在朝鲜传播，该国的卫生系统将因缺少病床、医疗设备和药品而无力应对。



切断外贸

由于封锁了边境，居民苦于生活用品匮乏。朝鲜私人市场上的许多商品都来自中国，许多妇女都通过从事这种贸易赚钱。据位于首尔的韩国统一研究所的估计，今年上半年朝鲜从中国的进口下降了三分之二，进口额降至3.8亿美元。同时，占朝鲜对外贸易总额90％的对华出口下降了75％，仅为2700万美元。

与此同时，由于盛产水稻的南部和西部各省洪水泛滥，正在削弱国家的定量分配系统。几十年来最严重的季风降雨天气持续了50天之久，淹没了近4万公顷的耕地。朝鲜党报《劳动新闻》警告说："如果水稻被淹没，将造成减产。"因此必须进行排涝保收。由于森林被滥砍滥伐和糟糕的灌溉系统，暴雨造成的损失尤其严重。

大水淹没或摧毁了近17000套住宅和房屋以及630座公共建筑。据朝鲜中央通讯社报道，许多道路、桥梁和铁轨被破坏。两周来，军队被调入受灾地区负责抢修损坏的道路和水坝。同时，平壤领导人也希望以此保障十月举行的劳动党诞辰纪念活动。朝鲜领导人敦促士兵们说："我们不能让水灾地区的人民在无家可归的情况下庆祝我们党成立75周年。"

10月份朝鲜劳动党将举行建党75周年盛大庆祝活动

拒绝外援

尽管损失惨重，金正恩仍拒绝接受任何国外援助。金正恩说："危险病毒在世界范围内的传播迫使我们不能接受任何帮助，而且要更严密地关闭边界，并采取严格的防疫措施。" 然而，朝鲜中央政治局在对拥有30万居民的边境城市开城封锁了3周之后重新解封。此前对该城市进行封锁的原因是当地一位来自韩国的叛逃者被怀疑感染了病毒。

国际红十字会已经表示愿为朝鲜两个南部边界省的3000户受灾严重的家庭提供援助。据援助组织称，灾区已有22人死亡，4人失踪。联合国也已向平壤递交了一份援助物资清单。欧盟表示，如果朝鲜愿意接受的话，它将提供帮助。

外国观察员对平壤政府拒绝援助的举措解释说，平壤政府不希望在人民或外国面前表现出任何的虚弱。在以往的自然灾害中，韩国提供了巨大的人道主义援助。但是朝鲜也多次严厉指责韩国和韩国总统文在寅（Moon Jae-in）遵从联合国对朝鲜的制裁。在朝鲜领导人看来，由于需要帮助而向韩国靠拢是一个错误的信号。

进行人事调整显示权力

金正恩显然是想表明，他自己可以掌握国家的命运。至少对主管经济的政府总理金才龙（Kim Jae-ryong）被解职可以这样来解释。金才龙在任仅15个月，接任他的是经济专家兼预算委员会主席金德勋（Kim Tok-hun）。金德勋同时晋升为政治局委员。

首尔峨山政策研究所副所长崔刚（Choi Kang）对彭博社表示，"鉴于朝鲜经济面临的严峻挑战，必须有人为此承担政治责任。" 内阁最高层的人事变更像是一种平息民怨的措施。

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