 天津发现本土感染 开启全员核酸检测 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 21.11.2020

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时政风云

天津发现本土感染 开启全员核酸检测

天津海滨新区发现本土新冠病毒感染病例后，该地区开启全员核酸检测。本月早些时候该区出现确诊病例，病毒疑似来自德国猪肘。与此同时，近百万中国民众接种了国药集团新冠疫苗，尽管疫苗尚未被正式证明安全有效。

China Peking | Coronavirus | Testzentrum

本周五，中国新增7例本地传播病例，天津5例，上海2例

（德国之声中文网）天津滨海新区周六开始实行全员核酸测试。中国官媒新华社报道，天津市疾病预防控制中心主任顾清表示，本周五，滨海新区一小区内4名居住或工作在同一楼栋的民众被确诊新冠。当地已经对相关小区、医院、幼儿园等场所采取封控措施。

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上周末天津新增的新冠病毒感染病例被怀疑与德国进口猪肘有关。德国农业部在回复德国之声相关问询时表示，该部目前并未接到中国的官方通知。农业部再次强调，根据目前对新冠病毒的科学认知，德国猪肘不太可能是造成天津新疫情发生的原因。

美国Moderna制药公司和德国Biontech公司的新冠疫苗研发进展迅速。同样研发疫苗的企业家和研究人员米夏埃尔·皮昂特克（Michael Piontek）则还需要一些时间。但皮昂特克在接受德国之声采访时表示，尽管他的疫苗晚些问世，但仍然前景可观。

周四新冠病毒有两个大消息：好消息是德美药厂合作研发的疫苗有望在今年内问世，坏消息是美国的新冠死亡病例已经超越25万人。在疫情再度恶化的这个冬天，要挽救更多人命，每分每秒都是挑战。

海新区居住着大约300万人。周五，中国新增7例本地传播病例，天津有5例，上海2例并报告了9例新增境外输入病例。

本月早些时候，天津滨海新区出现新确诊病例，病毒疑似来自德国猪肘。滨海新区东疆保税港区从德国进口的冷冻猪前肘外包装上检测出呈弱阳性的新冠病毒，此后两天天津检测出一名装卸工人核酸检测阳性，为确诊病例。不过德国联邦农业部随后回应称，天津疫情“不太可能是德国产猪肘造成的”，因为根据德国相关部门掌握的情况，尚未发现有因食用或接触沾染新冠病毒的肉类及肉制品而被感染的先例。


与此同时，大批中国民众已经接种了国药集团生产的疫苗。《华尔街日报》报道，包括中国驻外工作人员、政府官员和留学生在内，接种人数有近100万。不过这家国有公司尚未就疫苗的有效性提供可靠的临床证据。

澎湃新闻报道，国药集团董事长刘敬桢本周三向媒体表示，疫苗接种者中，没有接到一例严重不良反应的报告，只有个别的有一些轻微症状。他还表示，该集团的两款新冠灭活疫苗，已经在阿联酋、巴林、埃及、阿根廷等10个国家开展临床三期实验，入组的人员已接近6万人，其中4万多人已经完成两针免疫后14天的采血，各项表现非常好。

《纽约时报》指出，尽管中国的疫苗尚未被正式证明安全有效，但官员们已经在全国各地给成千上万人注射这些疫苗，政府宣称是基于一个紧急使用政策。接种者可能冒了很大的风险。该媒体指出，若是疫苗无效，但接种者可能会认为疫苗有效而冒险行事。或者，他们可能会因为已接种了疫苗，而被禁止接种另一种更好的疫苗。《纽约时报》看过接种一款候选疫苗的知情同意书副本，上面没有明确说明疫苗仍处于试验阶段。

观看视频 01:55

德国BioNTech的新冠疫苗 究竟有多美？

国药集团的疫苗以及刘敬桢的采访在社交媒体上也引起了众多网民的关注，有网友说：“这帮企业就不能像国外那么报个数据么，接种一百万，感染人数多少，呈阳性的多少，直接来一个没严重不良反应，咱这药厂能严谨点么。” 也有人说：“给个数据这么难吗？” 有人表示：“遮遮掩掩的才让人不放心。”

《纽约时报》援引兰德公司(RAND Corporation)高级政策研究员黄志环(Jennifer Huang Bouey)表示，“在中国，有这样一种倾向，‘别人都打了，我也要打’”。一名特意前往北京接种疫苗的王先生表示，“国家说这个疫苗可以，我觉得那就接种一下比较好。” 该媒体指出，因为疫苗难求又受到欢迎，目前已经出现了疫苗黄牛市场。黄牛们可以帮助预约接种疫苗，要价从4000元到1万元不等。

 

文木/ 王凡 （德新社等）

 

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