天津发现奥密克戎 全市1400万人核酸检测

（德国之声中文网）根据天津卫健委周一（10日）通报，天津市9日新增21例本土新冠肺炎确诊病例，均在津南区，确诊者大部份为老人和孩子疫情而启动大规模核酸检测。

更早前，1月8日凌晨在「愿检尽检人员和发热门诊主动就诊人员」中检测发现2例新冠病毒核酸检测阳性人员。随后又在这两人的密切接触者中检测出18例阳性。这20人均已被送往医院隔离。

天津市疾控中心则在1月9日发布消息称，1月8日发现的病例中，有两例病毒全基因组测序工作已完成，均确认为新冠病毒奥密克戎变种，「属于同一传播链，与天津市已发现的境外输入病例奥密克戎变异株序列均不能确认为同一传播链。」

根据卫健委披露的流行病学调查信息，最初发现的两名感染者，分别为幼托机构的工作人员以及10岁小学生。而其余18名也被确诊的密切接触者，则是该幼托机构的学生、学生家长或者该校学生的同班同学。

天津市政府还在1月9日早晨启动了全员核酸检测工作，计划在1月10日7点前完成津南区、南开区、东丽区、西青区全体居民的检测，其余12个区的全员检测则在1月10日7点到1月11日7点之间完成。

筛查期间居民应保持在居住地［相对静止」。市政府在通告中海指出，相关区居民未在规定时间内参加核酸检测的，「健康码」调整为「橙码」，完成核酸检测且结果呈阴性后转为「绿码」。

天津卫健委主任顾清在1月8日晚间指出，鉴于当前疫情形势，天津市将执行「非必要不离津」，广大群众要依法接受、服从交通、检测、筛查、排查等管控措施。「封控区、管控区、防范区内群众，更要严格执行各项防疫规定。封控区'足不出户」，防范区内人员要严格落实'非必要不离防范区'。"

随后，天津市疫情防控指挥部将二十余个居民小区划为封控区，实行「域封闭、足不出户、服务上门」措施。津南区辛庄镇和咸水沽镇除上述封控区外的其他区域皆为管控区，实行「严禁聚集、不出管控区」措施，每户家庭每两天可派1人外出购买必要生活用品，其他家庭成员非必需不外出。



西安市防疫封控期间的生活物资保障工作备受批评

奥密克戎为何在天津破防？

天津是中国首个奥密克戎本土及境外境外输入病例的城市，天津市疾病预防控制中心副主任张颖1月8日表示，从对最初病例之间的关系和传播链条上来看，病毒至少已经传播了三代，并称「这起疫情有可能在社区里面的传播已经持续了一段时间」。

中国中华预防医学会副会长、暨南大学基础医学与公共卫生学院教授梁晓峰向《第一财经》表示，这次之所以会在天津破防，有可能跟感染奥密克戎后症状轻、不易被发现有关。

他并指出，不能排除跟防控麻痹松懈有关，但强调「症状轻、不易被发现，是该病毒的一大特点，会导致很多人因此不愿意就医，以为扛过去就可以了」。另外，他也表示，奥密克戎传播速度快，会导致更大范围传播，该病毒给卫生系统防控工作带来了很大的挑战，这次对天津也是一大考验。

天津市政府特意强调保障正常生活

由于天津紧邻北京，距离冬奥会主赛场张家口也并不远，因此天津出现本土传播疫情将对首都的防疫工作以及不久后的冬奥会构成一定的压力。在社交媒体上，也有一些网民就此表示了担忧。

此外，近期西安市的疫情封控措施造成了居民生活物资供应短缺，甚至还出现了医院拒绝接诊孕妇、心脏病患者致人流产、死亡的案件，为避免此类情况出现，天津市领导特别强调要"做好社区居民心理疏导，确保居民正常生活和就医用药。调集全市物资资源、人员力量，强化商务部门与封控区域对接协调，保证群众生活必需品和防疫物资充足、市场供应平稳有序。"

与此同时，中国当局加强了涉及西安防疫乱象的网络舆论管控。中国独立媒体人江雪此前发布的记录西安封城的文章《长安十日》，1月8日遭到全网删帖。

此文揭批西安防疫工作中的严重官僚主义，引发了包括官方媒体在内的热烈反响，在互联网上引发了正反两方的激烈争论。《环球时报》前总编胡锡进也曾在微博发表短评，认为应当允许《长安十日》这样的表达，"无论大家喜不喜欢"；"我认为这是我们社会对待批评应有的开放和包容，我相信几乎没人希望中国互联网上只有一种声音。"不过，胡锡进的短评现在也同样被打上了"内容违规无法查看"之标签。

(综合报导)

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