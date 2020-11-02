天津出现新确诊病例 病毒疑似来自德国猪肘

（德国之声中文网）据天津市防控指挥部公布的信息，11月7日，天津滨海新区接到山东省德州市通报，经天津市从境外进口的冷冻食品外包装标本新冠病毒核酸检测呈阳性。地方防疫部门立刻开始对相关企业的员工及密切接触者进行新冠病毒核酸检测。11月7日18时至8日8时，天津新增本地确诊病例1例，系天津海联冷冻食品有限公司装卸工人，为普通型病例，未有疑似病例接触史。

11月9日14时，天津市防控指挥部对外通报称，天津新增1名无症状感染者，为货车司机，曾到本地新增的第138例确诊病例所工作的滨海新区中新生态城海联冷库拉货。

据《环球时报》报道，新冠检测呈阳性的这批冷冻猪肘来自德国不来梅港，于10月19日运抵天津港太平洋码头，此后装载这批货物的集装箱被卸载在码头公司的冷箱场地，卸载全程由机械操作，无人员接触。

11月4日，这批货物被运至滨海新区中新天津生态城内天津市海联冷链有限公司。2020件纸箱被卸载后在冷库贮存。次日，全部货物被运往山东德州。

海联冷链有限公司的一名装卸工人被诊断为新冠肺炎确诊病例。他的8名同事作为密切接触者均已被隔离医学观察。

按照中国官方的说法，连续数月来中国境内几乎没有新增感染病例，社会生活和经济活动已经恢复正常。

极少数城市曾零星发生过局部疫情，但是各地官方都立刻采取极其严格的防疫措施，例如对疫区封锁隔离以及大规模检测等等。

过去一段时间中国曾多次报道从海外进口的冷冻食品或者其外包装上检测出新冠病毒。

中国加强入境限制

上周四 (11月5日)中国宣布暂停英国、法国、比利时、菲律宾、印度、乌克兰和孟加拉等国旅客入境，原因是这几国的新冠疫情相当严重，只好推出“合情合理”的防范措施。

中国外交部发言人汪文斌说：“这是中方为应对当前疫情不得已采取的临时性措施。”他也表示，这种调整“合情合理，符合国际惯例，相信也能够得到大家的理解”。

另外，中国最近还收紧了对来自一些国家的旅客的要求，使得入境中国更加困难。

这些要求包括在旅行后48小时内出示中国驻当地大使馆的健康证明，显示核酸测试和抗体测试的结果等等。新规定适用于来自新加坡、加拿大、德国、巴基斯坦、南非和美国等国家的旅客。

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