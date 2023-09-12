天津公交被指拖欠员工薪水 民众担心生计

（德国之声中文网）天津公交被指欠工薪停医保。本周，有自称是天津市公交车司机的网民在新浪微博上发文表示，早出晚归工作却拿不到一分钱的工资，上有老下有小，目前只能依靠父母的补贴过日子。还指出，饭可以少吃一顿，药不行，公司把保险停了，我们都得自费买药，工资不发哪有钱啊。他发出呼吁：“哪怕发半个月工资也好啊，请领导们理解一下”。

相关消息受到民众关注和讨论，#网传天津公交欠薪停医保#一度登上微博热搜。有网民留言证实，天津公交已经拖欠员工6、7、8三个月工资，不仅如此，年初到至今的所有加班费、高温补贴费都没发放，9月2日，有公交司机去医院开药，被医院告知医疗保险停保了。

大批网友留言评论，有人说，网传二字应去掉，就是天津公交欠薪停医保，有人感叹维持生计艰难：”看着这热搜真的很焦虑，以后难道各行业纷纷都会这样了吗，老百姓的日子怎么过啊“有网民说：“金融危机已经在路上啦！”有人说：“每个人都感受到经济下滑的寒气了 虽然一时半会好不起来的经济 但愿都能平平安安的。” 也有人认为，经济不好，以后这种事会越来越多。

海报新闻记者致电询问天津公交集团，该集团宣传部工作人员表示，不清楚此事。随后记者追问是否存在拖欠员工工资的现象，工作人员称不方便回答该问题，随后就挂断了电话。

这并非是公交集团首次被指拖欠工薪。上个月，山东泰安公交司机一度因为讨要拖欠工资罢工维权。根据凤凰网消息，8月中旬网民在微博发布了“泰安公交司机罢工维权”的帖子，以此抗议单位拖欠近五个月工资。泰安市交通运输局回应该媒体记者问询时表示，目前泰安市政府召开了专门协调会解决相关问题。该媒体指出，近期多地相继出现的公交停运事件，多为亏损严重所致。亏损的一个主要原因是客运量下降，导致收入减少。根据中国交通运输部数据，今年一季度，中国公共汽电车完成客运量89.2亿人次，同比下降11.7%，比2019年同期下降48.03%。

危机四伏的中国经济 房企爆雷 8月初，中国又一家房地产开发商巨头碧桂园面临违约风险。该公司有2笔美元计价的债务8月8日逾期未支付利息。作为少数尚未出现违约的中国大型房企之一，碧桂园的“爆雷”是对本已脆弱的中国房地产市场的又一打击。在本次房地产危机中首先触礁的恒大集团则于8月17日依美国《破产法》，向美国法院申请破产保护。恒大的负债高达3300亿美元。其在2021年底发生违约，导致中国各地出现大批未完工的烂尾楼。大多数分析师认为，未来几个月内，中国的房产价格和销量仍将进一步下滑。

危机四伏的中国经济 信托失信 与房地产密切相关的金融信托行业也出现危机。在7月底传出中融国际信托集团无法按时支付票息和本金消息后，中国媒体8月中旬报道，数十种中融信托产品出现逾期兑付。该集团北京总部前发生投资者要求还钱的抗议（图）。中融管理着约1380亿美元资产。许多中国房地产开发商通过信托公司进行项目融资。控制中融的中植集团管理着超过一万亿元人民币的资产，也承认有流动性困难。路透社报道指出，中国影子银行的资金总量大约为3万亿美元，相当于英国国民经济的总体量。影子银行的一系列支付违约行为可能会引发广泛的连带效应。

危机四伏的中国经济 生产、零售数据低迷，通缩风险上升 中国国家统计局公布的7月经济数据显示，社会消费品零售、工业产出和投资增速都低于预期。这显示出中国作为全球第二大经济体商业和消费引擎动力严重不足，通货紧缩风险上升。同时，7月份中国银行新增贷款和社会融资规模增量双降，其中信贷增量比六月份骤减了89%，是2009年11月来的最低的新增贷款量。

危机四伏的中国经济 进出口双降、外商投资滑坡 中国海关数据显示，七月份中国外贸数据远低于预期，进口同比下降了12.4%，出口则萎缩了14.5%。根据中国商务部7月发布的数据，今年上半年的外国对华直接投資（FDI）较去年同期下降2.7%；二季度实际利用外资规模同比下降20%。而彭博社根据中国外汇管理局所公布数据的计算则显示，今年第二季度外商直接投资负债同比暴跌87%。尽管有中国专家在财经媒体分析称，上述数据差别源于统计口径不一致，但外资流入明显减少已是不争的事实。

危机四伏的中国经济 青年失业率创新高 今年以来，中国的青年失业率持续上升，4月份突破20%，6月份已升至21.3%。各项经济数据低迷让民众对经济前景和就业形势的焦虑增加。而国家统计局8月却宣布，全国青年人等分年龄段的城镇调查失业率将暂停发布。这一消息引来民众的广泛批评和嘲讽，有网民戏称当局这次从工具箱中拿出的是“眼罩”。

危机四伏的中国经济 外银下调对中国经济增长预期 根据路透社8月18日对摩根士丹利、摩根大通、巴克莱银行、德意志银行研究中心和野村证券五大券商此前以及最新对中国2023年GDP增长预期的对比，摩根士丹利将对中国2023年的GDP增长预期从此前的5%下调为4.7%；摩根大通从5%下调至4.8%；巴克莱银行从4.9%下调至4.5%；德意志银行研究中心从5.3%下调至5%；野村证券从5.1%下调至4.6%。路透社指出，主要券商下调对中国经济增长预期，背景是中国房地产市场的危机使得经济增长前景进一步恶化。



中国正面临几十年来最严峻的经济挑战，今年以来的经济发展表现低于普遍预期，而且有持续下行的趋势。这不仅受到国际社会的关注，也给中国民众带来焦虑。中国国家统计局公布的7月经济数据显示，社会消费品零售、工业产出和投资增速都低于预期。这显示出中国作为全球第二大经济体商业和消费引擎动力严重不足，通货紧缩风险上升。与此同时，，中国的青年失业率持续上升，4月份突破20%，6月份已升至21.3%。各项经济数据低迷让民众对经济前景和就业形势的焦虑增加。

（综合报道）

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