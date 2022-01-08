天津亦出现集聚疫情 开启大规模核酸检测

(德国之声中文网) 天津卫健委透露，1月8日凌晨，在"愿检尽检人员和发热门诊主动就诊人员"中检测发现2例新冠病毒核酸检测阳性人员。随后又在这两人的密切接触者中检测出18例阳性。这20人均已被送往医院隔离。

天津市疾控中心则在1月9日发布消息称，其中两例的病毒全基因组测序工作已完成，均确认为新冠病毒奥密克戎变种，"属于同一传播链，与天津市已发现的境外输入病例奥密克戎变异株序列均不能确认为同一传播链。"

根据卫健委披露的流行病学调查信息，最初发现的两名感染者，分别为幼托机构的工作人员以及10岁小学生。而其余18名也被确诊的密切接触者，则是该幼托机构的学生、学生家长或者该校学生的同班同学。

天津卫健委主任顾清在1月8日夜间的新闻发布会上表示，鉴于当前疫情形势，天津市将执行"非必要不离津"，广大群众要依法接受、服从交通、检测、筛查、排查等管控措施。"封控区、管控区、防范区内群众，更要严格执行各项防疫规定。封控区'足不出户'，防范区内人员要严格落实'非必要不离防范区'。"

随后，天津市疫情防控指挥部将二十余个居民小区划为封控区，实行"区域封闭、足不出户、服务上门"措施。津南区辛庄镇和咸水沽镇除上述封控区外的其他区域皆为管控区，实行"严禁聚集、不出管控区"措施，每户家庭每两天可派1人外出购买必要生活用品，其他家庭成员非必需不外出。在管控区外，还有一些相对宽松的"防范区"，当地居民的健康码依旧呈现绿码，但是被呼吁尽量减少出门、非必要不离开防范区。

天津市政府还在1月9日早晨启动了全员核酸检测工作，计划在1月10日7点前完成津南区、南开区、东丽区、西青区全体居民的检测，其余12个区的全员检测则在1月10日7点到1月11日7点之间完成。筛查期间居民应保持在居住地"相对静止"。市政府在通告中海指出，相关区居民未在规定时间内参加核酸检测的，"健康码"调整为"橙码"，完成核酸检测且结果呈阴性后转为"绿码"。

西安市防疫封控期间的生活物资保障工作备受批评

天津市政府特意强调保障正常生活

由于天津紧邻北京，距离冬奥会主赛场张家口也并不远，因此天津出现本土传播疫情将对首都的防疫工作以及不久后的冬奥会构成一定的压力。在社交媒体上，也有一些网民就此表示了担忧。

此外，近期西安市的疫情封控措施造成了居民生活物资供应短缺，甚至还出现了医院拒绝接诊孕妇、心脏病患者致人流产、死亡的案件，为避免此类情况出现，天津市领导特别强调要"做好社区居民心理疏导，确保居民正常生活和就医用药。调集全市物资资源、人员力量，强化商务部门与封控区域对接协调，保证群众生活必需品和防疫物资充足、市场供应平稳有序。"

与此同时，中国当局加强了涉及西安防疫乱象的网络舆论管控。中国独立媒体人江雪此前发布的记录西安封城的文章《长安十日》，1月8日遭到全网删帖。

此文揭批西安防疫工作中的严重官僚主义，引发了包括官方媒体在内的热烈反响，在互联网上引发了正反两方的激烈争论。《环球时报》前总编胡锡进也曾在微博发表短评，认为应当允许《长安十日》这样的表达，"无论大家喜不喜欢"；"我认为这是我们社会对待批评应有的开放和包容，我相信几乎没人希望中国互联网上只有一种声音。"不过，胡锡进的短评现在也同样被打上了"内容违规无法查看"之标签。

(路透社等)

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