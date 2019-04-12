 天文学家发现宇宙大爆炸以来的最大爆炸 | 科技环境 | DW | 28.02.2020

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科技环境

天文学家发现宇宙大爆炸以来的最大爆炸

天文学家发现了自从宇宙开始以来的最大爆炸事件，它来自距离地球3.9亿光年远的蛇夫座星系团。

Galaktische Pyrotechnik 23 Millionen Lichtjahre entfernt (picture-alliance/Zumapress/Zuma Wire/NASA)

（德国之声中文网）天文学家发现了自从宇宙开始以来的最大爆炸事件，它来自一个超大质量黑洞。

宇宙的起源被称为"大爆炸"（Big Bang），是描述宇宙的源起与演化的宇宙学模型：物质和能量急速膨胀，创造今天我们观察到的宇宙。天文学家们说，新发现的爆炸释放的能量是之前记录保持者的5倍。

这次爆炸来自距离地球3.9亿光年远的蛇夫座星系团。星系团的核心是一个超大质量黑洞，它本身包含了数千万个星系、气流和暗物质团块。

国际射电天文学研究中心（ICRAR）教授梅兰妮•约翰斯顿•霍利特（Melanie Johnston-Holitt）说：“我们以前曾在银河系中心看到爆发，但这确实非常大，……而且我们不知道为什么这么大。”

天文学家使用了美国宇航局（NASA）的钱德拉X射线天文台，以及欧洲太空天文台和地面望远镜做出了这次发现。天文学家们认为那里形成了一个巨大的热气体空洞，出现不寻常的弯曲边缘，但考虑到产生如此大的气体腔所需的能量，科学家排除了可能发生的喷发。后来证实该弯曲是空洞。

  • Blick des Astronauten Gerst auf die Erde

    宇航员眼中的地球

    令人屏息的现象

    “言语无法形容飞过极光时的感觉”，德国宇航员格斯特（Alexander Gerst)是如此描述那次经历。他此前也对极光稍微做过研究。宇航员的目标是找出地球的电磁力对空间站内电器的影响。

  • ISS Blick auf die Erde

    宇航员眼中的地球

    起床了！

    清晨时分拍下这张照片时，弗罗里达的居民们可能还在梦乡中。格斯特在太空上的工作能让世界各地的人们获益。例如，他将药物使用在酵母细胞上，测试是否能阻止癌症发展。无重力状态是个重要因素，因为它似乎能对药物进入细胞造成影响。

  • Blick des Astronauten Gerst auf die Erde

    宇航员眼中的地球

    猜猜看

    这是座山吗？还是个火山？也可能是座露天矿场。其实格斯特拍下的是美国亚利桑那州的巴林杰陨石坑。从照片上看来，你或许会误以为陨石坑相当小，事实上它的半径有1186米长。

  • Blick von der ISS Super Typhoon Vongfong

    宇航员眼中的地球

    暴风眼

    它只是大气中的小缝隙，但时速高达80公里！虽然看起来绚烂夺目，但这样的台风可是能在地表上引起严重灾害。

  • Blick auf Gaza von der ISS

    宇航员眼中的地球

    最哀伤的画面

    格斯特拍摄到的不只有美丽绚烂的画面，还记录了地球上发生的悲惨事件，例如以色列和加沙之间的冲突。

  • Blick des Astronauten Gerst auf die Erde

    宇航员眼中的地球

    不只是个人兴趣

    拍摄地球的照片其实有很重要的科学意义。照片里是北非的山谷正受到狂风吹袭，这些照片可与过去的画面对比。科学家能借此了解地球表面的变化，以及判断变化是因人为或自然因素形成。

  • Deutschland Alexander Gerst auf der ISS

    宇航员眼中的地球

    不怎么蓝的星球

    在水源短缺的地区，清水是重要资源。照片中的圆型不是外星人的杰作，而是墨西哥干燥地区的灌溉设施。格斯特所从事的一些实验与食物供给有关。例如宇航员们会在国际空间站种植蔬菜，这或许有助于更有效利用水资源。

  • Deutschland Alexander Gerst auf der ISS

    宇航员眼中的地球

    艺术品

    有些照片看上去就像是某位画家的名作。这其实是哈萨克斯坦的一条蜿蜒河流。你还能看到这条古老河川的支流从主河道分离。

  • Deutschland Alexander Gerst auf der ISS

    宇航员眼中的地球

    无限的定义

    撒哈拉沙漠被认为没有尽头。格斯特拍摄到的利比亚照片则证明，神秘的撒哈拉沙漠也是有起点的。

  • Deutschland Alexander Gerst auf der ISS

    宇航员眼中的地球

    发光的大气层

    这是一个非常特殊的现象：即便身处在地球上，一般人也少有机会能看到北极光。格斯特从太空中拍下了这个美丽的瞬间。


该研究的主要作者，来自美国海军研究实验室的贾辛托奇博士(Simona Giacintucci)说，该爆炸与1980年圣海伦斯山的火山爆发相似，山顶被炸裂。她说："不同之处在于，在这次爆炸中，你可以在火山口放置15个银河星系，而它们都将被喷射进星团的热气之中。"

科学家们相信这次爆炸已经结束。研究小组认为，需要在其他波长进行更多观察，才能更好地理解发生了什么。

霍利特说："我们是利用默奇森宽场阵列望远镜（MWA）的第一阶段做出这一发现的，共有2048根天线。很快，我们将会有4096根天线来收集数据，其灵敏度应该会提高10倍。我认为那将令人非常兴奋。"

张平 /凝炼（美联社、埃菲社）

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