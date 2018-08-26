「天才老爹」性侵罪成 判刑三年以上

(德国之声中文网) 美国非裔男演员比尔寇斯比(Bill Cosby)25日遭法院正式宣判，性侵罪成立，必须入狱服刑3到10年。

他还被判定「高危险连续型罪犯」(sexually violent predator)，需向政府单位注册，每个月接受心理諮商。

寇斯比现年81岁，在美国是一名老牌谐星，被称为「天才老爹」。他在2004年时他对当时任职于天普大学篮球队的康斯坦( Andrea Constand)下药，并在他费城郊区的家中加以性侵。

康斯坦在被害声明中写道，寇斯比的侵犯对她之后所受到的折磨而言，只是冰山一角。她作为篮球员的专业素养曾经让她自信能处理任何难题，但是在寇斯比迷昏她并且侵犯她那天，她感到人生被画下句点。

她现年45岁，她说自己现在只是个跟两只狗同住的中年妇女，人生停滞，因为她变得难以相信人。

寇斯比的辩护律师声称寇斯比既老且弱，而且符合法定的盲人标准，再次犯案几率低，希望争取居家监禁，但是遭到法官驳回。

法官说: 「该是伸张正义的时刻了。」并且判处寇斯比入监服刑，以及2.5万美元的罚款。

寇斯比因此成为 #MeToo运动中，第一个遭到判刑确定的男星。

最高危险级罪犯

康斯坦只是一个案例。还有大约60名女子指控寇斯比对她们做出类似犯行，但是大都因为追诉期已过或是证据不足不能成案。

桑尼(Sunni Welles)声称寇斯比在1965年下药性侵她，她批评寇斯比「不可原谅，噁心，性变态。」

这一次，寇斯比被判定「高危险连续型罪犯」(sexually violent predator)。

蒙哥马利县第一助理检察官史提尔(Kevin Steele)说，寇斯比持续用他的名声与财富「掩盖他真实的自我，隐藏他的罪行」，恐吓他的被害人，让他们几十年都不敢出声。

在寇斯比被判刑确定之后，有些指控寇斯比下药性侵的人出声。维多利亚(Victoria Valentino)说「这是女性来说是重大的一天，对性侵悻存者来说也是重大的一天。」另一位被害人丽丽(Lili Bernard)说: 「希望这个案件会对其他有权有势的罪犯信号，他们将来也会被抓到，被惩罚。」

罗法/夏立民 (美联社、法新社)