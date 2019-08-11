天才科学家洪堡是如何长成的？

（德国之声中文网）1769年9月14日，亚历山大·冯·洪堡出生。当时，普鲁士不过是众多城邦和选帝侯公国中的一个。首都柏林只是人口仅13.2万的地方小巢，其中20%的居民与军队有关。那时，伦敦人口已至75万，社会生活多姿多彩，而柏林事实上只是一个军事基地。

洪堡的父亲亚历山大·格奥尔格·冯·洪堡（Alexander Georg von Humboldt）在军中做到了团副，经历过奥地利爵位继承战争及欧洲大陆七年战争。此后，他担任女王储财务主管。两年后，46岁的他娶25岁寡妇科伦布（Marie-Elisabeth Colomb）为妻。

父亲虽长于社交，作为团副在战争中经济受益，但真正给家庭带来财富的却是玛丽-伊丽莎白。她带来几项投资、柏林市内一个大住宅、一处乡间房产、位于泰格尔（Tegel）的一座别墅。她还带来儿子海因里希（Heinrich），那是她和首任丈夫、男爵冯·霍尔维德（Friedrich Ernst von Holwede）所生。

这对新夫妇生有两个儿子：先是威廉（Wilhelm），两年后是亚历山大（Alexander）。老二出生这一年，父亲不再工作，并从此以绅士身份生活在泰格尔别墅。他到处受人喜爱，并能继续请到王室成员来家做客。甚至歌德也在其唯一一次柏林游时成为老洪堡伉俪的座上客。作为回报，这位大文豪在《浮士德》一作中特意提及泰格尔。

泰格尔别墅

与慈爱的父亲形成鲜明对比，亚历山大的母亲常给人以清高、冷淡之感。她已失去前夫和幼年女儿，现在，她成了扩大了的家庭中的一位很忙的妇人。她得替那多处房产操心，还要致力于在一个男人世界里不遭轻视。尽管清高，她仍能确保3个儿子始终没有生活之忧。

在大儿子踏步军界后，她遂策划使威廉和亚历山大在普鲁士行政界有雄心勃勃的生涯。最终，她成功地为两个儿子聘请到有名望的启蒙老师，使这两个聪惠的孩子成为"神童"。

昆特的全面影响

玛丽-伊丽莎白的最大成就是，聘请到当时尚名不见经传的20岁青年学者昆特（Gottlob Johann Christian Kunth）。起初，昆特只是众多老师中一个。不过，他甫制定完授课计划，老洪堡骤然辞世。对亚历山大来说，这是灾难性的打击。

由此，昆特成了家庭的重要部分，帮助守寡的母亲管理房地产。此外，他教授男孩子们德语、法语和历史基础知识。昆特很快从一位普通的老师升任男孩们的教育主管。他负责监管其他师资，组织安排学者作有关数学、哲学、希腊语和拉丁语的私人报告。

恐怕没人会想到，孩提时代以"小药剂师"出名的亚历山大对搜集石头和昆虫的嗜好会使他无数次远走世界。

哥哥威廉勤奋好学。亚历山大则属于"大器晚成"一类，尤其是，授课内容多以哥哥为中心设置。多年后，亚历山大写道："直到16岁，我对科学方面的东西兴趣索然。我静不下心来，只想成为一名士兵。"

不过，老师昆特绝不放松，并想法设法让两兄弟被邀请参加柏林为数不多的知识沙龙。在那个时代，柏林犹太群体受到多方限制，但有几个犹太人将自己的住家作为聚会地，并使之逐渐成为柏林知识界的重要组成部分。在这独具一格的环境中，亚历山大心智大开，他还学会了跳舞，甚至学到了一点希伯来语。

转折点

洪堡兄弟虽从未上过官办正规学校，然而，受教于昆特老师的那10年却使他俩看到了最好的东西，而且，有着很多可学的内容。由于柏林当时没有大学，亚历山大去了不远的奥德河畔法兰克福大学，待了6个月。此后，他回到柏林家中，跟着私人教师学了一年的物理、数学、希腊语、绘图和植物学。

1789年春，他踏进德国当时最佳教育机构之一的哥廷根大学。他在那里结识了自然研究家格奥尔格·福斯特（Georg Forster），从此决定了他此后的一生。福斯特曾全程陪同詹姆斯·库克（James Cook）作第二次环球旅行，并写下了此行经历。在洪堡眼里，他是理想的冒险家和一位真正的引路人。

俩人友谊日深。他们一起旅行，穿越德国、荷兰、英格兰和法兰西。福斯特把洪堡介绍给自己的友人和科学界同行。

这一相识改变了洪堡的一生。

亚历山大找到了他的终生使命--投身于科学事业。心怀此一目标，1790年，刚满21岁的洪堡出版了他的第一部著作--厚达126页，论述莱茵玄武岩。他将此书献给了福斯特。

矿山总监

亚历山大从未有过大学结业证书。然而，他的天赋被唤醒了，他的不同寻常的正式教育即将告终。在汉堡的一家经济学校短暂学习后，他去了萨克森，去了弗莱堡，进了著名的矿山学校，在8个月时间里学完了其他人多年才能学完的东西。

此后，洪堡得到了第一个职位，担任普鲁士矿山总监。他很快被任命为弗兰肯（Franken）所有矿山的监护人。其时，这个远离普鲁士、由各个小邦组成的地区刚成为国家的一部分，须被融入普鲁士体系。在那个时代，银、金、铁、蓝帆和盐矿是重要的收入来源。对普鲁士国王来说，它们尤其具有吸引力，因为，开采权为他个人独有。

当矿山总监又苦又累。不过，洪堡不怕把手弄脏了。从1792年下到1797年春，他走遍了矿区视察，制定预算，撰写报告，搜集矿石，开展自己的实验，建立了一所矿工学校，编写了一本教科书。

财富突至

但是，他的生活不久就将彻底改变。1796年11月18日，母亲去世。他、威廉以及那位同母异父哥哥一下子成为富翁。他继承了约9万塔勒现金，外加地产贷款、投资券。对一个年薪400塔勒的他来说，这可是很多很多的钱。他收取的利息一年就达3000塔勒。

他曾是一名优秀的官员，在矿业工作中，他学到了很多。尽管上司提出过众多开价，他还是决定享受自由。在其后的两年半内，他游历了全欧洲。那是他希望得到满足的一个梦。

在巴黎，他购来当时所能得到的性能最优异的科学器材。他在那里结识了法国外科大夫和植物爱好者邦普兰（Aimé Bonpland）。邦普兰那时也正在找寻一位大冒险家。

1799年，一名萨克森外交官将洪堡引荐给西班牙国王。国王对他印象极佳，遂为他和邦普兰开具护照，使他们有权游历在拉丁美洲的所有西班牙属地。柏林的门德尔松银行给了洪堡亟需的贷款。这样的机会在人的一生中只有一回，其条件之好，让人不能不利用。

在大多数人从未远离自己家乡的时代，洪堡已遍游德国并见识了欧洲的诸多地方。他出版了5本书，其中一本以拉丁文写成。29岁的他精力充沛。不过，他自己还未能想象到，这些旅行会将他引向时人以为的世界最高山脉，并会把他造就成这个世界最著名的男子之一。