 天才科学家洪堡是如何长成的？ | 文化经纬 | DW | 11.08.2019

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文化经纬

天才科学家洪堡是如何长成的？

德国的这位最大的通才学者的起点就胜过许多人。出生于普鲁士望族的洪堡天资聪颖，母亲精明干练会理财，全力让儿子获得最好的教育。这些综合要素叠加在一起锻造了德国历史上这位最伟大的通才学者。

Alexander von Humboldt von Auguste Desnoyers, Ausschnitt (Alexander von Humboldt von Auguste Desnoyers/Foto: T. Rooks )

（德国之声中文网）1769年9月14日，亚历山大·冯·洪堡出生。当时，普鲁士不过是众多城邦和选帝侯公国中的一个。首都柏林只是人口仅13.2万的地方小巢，其中20%的居民与军队有关。那时，伦敦人口已至75万，社会生活多姿多彩，而柏林事实上只是一个军事基地。

洪堡的父亲亚历山大·格奥尔格·冯·洪堡（Alexander Georg von Humboldt）在军中做到了团副，经历过奥地利爵位继承战争及欧洲大陆七年战争。此后，他担任女王储财务主管。两年后，46岁的他娶25岁寡妇科伦布（Marie-Elisabeth Colomb）为妻。

Porträt Maria Elisabeth von Humboldt (Stiftung Stadtmuseum Berlin/Oliver Ziebe)

玛丽-伊丽莎白·冯·洪堡

父亲虽长于社交，作为团副在战争中经济受益，但真正给家庭带来财富的却是玛丽-伊丽莎白。她带来几项投资、柏林市内一个大住宅、一处乡间房产、位于泰格尔（Tegel）的一座别墅。她还带来儿子海因里希（Heinrich），那是她和首任丈夫、男爵冯·霍尔维德（Friedrich Ernst von Holwede）所生。

这对新夫妇生有两个儿子：先是威廉（Wilhelm），两年后是亚历山大（Alexander）。老二出生这一年，父亲不再工作，并从此以绅士身份生活在泰格尔别墅。他到处受人喜爱，并能继续请到王室成员来家做客。甚至歌德也在其唯一一次柏林游时成为老洪堡伉俪的座上客。作为回报，这位大文豪在《浮士德》一作中特意提及泰格尔。

泰格尔别墅

与慈爱的父亲形成鲜明对比，亚历山大的母亲常给人以清高、冷淡之感。她已失去前夫和幼年女儿，现在，她成了扩大了的家庭中的一位很忙的妇人。她得替那多处房产操心，还要致力于在一个男人世界里不遭轻视。尽管清高，她仍能确保3个儿子始终没有生活之忧。

在大儿子踏步军界后，她遂策划使威廉和亚历山大在普鲁士行政界有雄心勃勃的生涯。最终，她成功地为两个儿子聘请到有名望的启蒙老师，使这两个聪惠的孩子成为"神童"。

Berlin - Schloss Tegel in Reinickendorf (picture-alliance/akg-images/F. Profitlich)

位于泰格尔（Tegel）的别墅

昆特的全面影响

玛丽-伊丽莎白的最大成就是，聘请到当时尚名不见经传的20岁青年学者昆特（Gottlob Johann Christian Kunth）。起初，昆特只是众多老师中一个。不过，他甫制定完授课计划，老洪堡骤然辞世。对亚历山大来说，这是灾难性的打击。

由此，昆特成了家庭的重要部分，帮助守寡的母亲管理房地产。此外，他教授男孩子们德语、法语和历史基础知识。昆特很快从一位普通的老师升任男孩们的教育主管。他负责监管其他师资，组织安排学者作有关数学、哲学、希腊语和拉丁语的私人报告。

恐怕没人会想到，孩提时代以"小药剂师"出名的亚历山大对搜集石头和昆虫的嗜好会使他无数次远走世界。

Alexander von Humboldt Buch Aufzeichnungen (Botanisches Museum Berlin/Foto: Timothy Rooks)

这是他在南美搜集到的学名"Skarabäus"的昆虫照片

哥哥威廉勤奋好学。亚历山大则属于"大器晚成"一类，尤其是，授课内容多以哥哥为中心设置。多年后，亚历山大写道："直到16岁，我对科学方面的东西兴趣索然。我静不下心来，只想成为一名士兵。"

不过，老师昆特绝不放松，并想法设法让两兄弟被邀请参加柏林为数不多的知识沙龙。在那个时代，柏林犹太群体受到多方限制，但有几个犹太人将自己的住家作为聚会地，并使之逐渐成为柏林知识界的重要组成部分。在这独具一格的环境中，亚历山大心智大开，他还学会了跳舞，甚至学到了一点希伯来语。

转折点

洪堡兄弟虽从未上过官办正规学校，然而，受教于昆特老师的那10年却使他俩看到了最好的东西，而且，有着很多可学的内容。由于柏林当时没有大学，亚历山大去了不远的奥德河畔法兰克福大学，待了6个月。此后，他回到柏林家中，跟着私人教师学了一年的物理、数学、希腊语、绘图和植物学。

Alexander von Humboldt, Auguste Desnoyers (Künstler) nach Francois Gerard, Kupferstich, 1805 (Alexander von Humboldt von Auguste Desnoyers/Foto: T. Rooks )

34岁的亚历山大·冯·洪堡

1789年春，他踏进德国当时最佳教育机构之一的哥廷根大学。他在那里结识了自然研究家格奥尔格·福斯特（Georg Forster），从此决定了他此后的一生。福斯特曾全程陪同詹姆斯·库克（James Cook）作第二次环球旅行，并写下了此行经历。在洪堡眼里，他是理想的冒险家和一位真正的引路人。

俩人友谊日深。他们一起旅行，穿越德国、荷兰、英格兰和法兰西。福斯特把洪堡介绍给自己的友人和科学界同行。

这一相识改变了洪堡的一生。

亚历山大找到了他的终生使命--投身于科学事业。心怀此一目标，1790年，刚满21岁的洪堡出版了他的第一部著作--厚达126页，论述莱茵玄武岩。他将此书献给了福斯特。

矿山总监

亚历山大从未有过大学结业证书。然而，他的天赋被唤醒了，他的不同寻常的正式教育即将告终。在汉堡的一家经济学校短暂学习后，他去了萨克森，去了弗莱堡，进了著名的矿山学校，在8个月时间里学完了其他人多年才能学完的东西。

此后，洪堡得到了第一个职位，担任普鲁士矿山总监。他很快被任命为弗兰肯（Franken）所有矿山的监护人。其时，这个远离普鲁士、由各个小邦组成的地区刚成为国家的一部分，须被融入普鲁士体系。在那个时代，银、金、铁、蓝帆和盐矿是重要的收入来源。对普鲁士国王来说，它们尤其具有吸引力，因为，开采权为他个人独有。

当矿山总监又苦又累。不过，洪堡不怕把手弄脏了。从1792年下到1797年春，他走遍了矿区视察，制定预算，撰写报告，搜集矿石，开展自己的实验，建立了一所矿工学校，编写了一本教科书。

财富突至

但是，他的生活不久就将彻底改变。1796年11月18日，母亲去世。他、威廉以及那位同母异父哥哥一下子成为富翁。他继承了约9万塔勒现金，外加地产贷款、投资券。对一个年薪400塔勒的他来说，这可是很多很多的钱。他收取的利息一年就达3000塔勒。

他曾是一名优秀的官员，在矿业工作中，他学到了很多。尽管上司提出过众多开价，他还是决定享受自由。在其后的两年半内，他游历了全欧洲。那是他希望得到满足的一个梦。

在巴黎，他购来当时所能得到的性能最优异的科学器材。他在那里结识了法国外科大夫和植物爱好者邦普兰（Aimé Bonpland）。邦普兰那时也正在找寻一位大冒险家。

Alexander von Humboldt deutscher Naturforscher (picture-alliance/Prisma Archivo)

暮年亚历山大·冯·洪堡，德国科学家、自然主义者、作家

1799年，一名萨克森外交官将洪堡引荐给西班牙国王。国王对他印象极佳，遂为他和邦普兰开具护照，使他们有权游历在拉丁美洲的所有西班牙属地。柏林的门德尔松银行给了洪堡亟需的贷款。这样的机会在人的一生中只有一回，其条件之好，让人不能不利用。

在大多数人从未远离自己家乡的时代，洪堡已遍游德国并见识了欧洲的诸多地方。他出版了5本书，其中一本以拉丁文写成。29岁的他精力充沛。不过，他自己还未能想象到，这些旅行会将他引向时人以为的世界最高山脉，并会把他造就成这个世界最著名的男子之一。

  • BG Die Abenteuer des Alexander von Humboldt (Deutsch) (Andrea Wulf & Lillian Welcher)

    《创造自然》 洪堡传奇

    探索之光从何而起？

    武尔夫女士（Andrea Wulf）和画家莉莉安·梅尔彻（Lillian Melcher）一起，通过栩栩如生的插图与文字展现了洪堡先生的探索欲和好奇心。这位普鲁士全才学者这样说：“我想要……不，我必须了解我身边的这个世界，找到自然万物之间千丝万缕的联系。因此，我们慢慢划桨，靠近美洲豹……”

  • BG Die Abenteuer des Alexander von Humboldt (Deutsch) (Andrea Wulf & Lillian Welcher)

    《创造自然》 洪堡传奇

    一名学者的旅行历险记

    洪堡不知疲倦地向学者和媒体讲述他的发现：“我们回到热带雨林中，回到了鳄鱼、蛇还有蚊子身边……但这些没有阻止我们收集数百种植物、解剖鳄鱼并且捕获了许多奇怪的鱼类——它们被放在玻璃罐中送往欧洲。

  • BG Die Abenteuer des Alexander von Humboldt (Deutsch) (Andrea Wulf & Lillian Welcher)

    《创造自然》 洪堡传奇

    以崭新的方式看待植被分布

    “从基多（厄瓜多尔首都）到钦博拉索山（厄瓜多尔最高峰）的路就像是从赤道到南极、北极的植被之旅”，洪堡这样描述他在厄瓜多尔的旅行经历。在19世纪，海拔6272米的钦博拉索山还被认为是世界最高峰，而洪堡是根据区域和气候来看待植物分布并将其用图表方式表现出来的第一人。

  • BG Die Abenteuer des Alexander von Humboldt (Deutsch) (Andrea Wulf & Lillian Welcher)

    《创造自然》 洪堡传奇

    原始插图与漫画补充

    插画家莉莉安·梅尔彻使用洪堡日记中的原始插图，并对其进行了带有漫画色彩的补充。比如，这里就讲述了洪堡和他的伙伴邦普兰（Aimé Bonpland）在奥里诺科河的急流中越来越难找到营地的问题。“我们睡在河中央的花岗岩上……但是住在岩石裂缝中的蝙蝠让我们夜不成寐。”

  • BG Die Abenteuer des Alexander von Humboldt (Deutsch) (Andrea Wulf & Lillian Welcher)

    《创造自然》 洪堡传奇

    极其危险的旅程

    一路上，洪堡与邦普兰一再面临险境：15米高的巨浪；船上厨房被淹……哎呀，对话框被大风吹跑了！莉莉安·梅尔彻用幽默的方式来呈现洪堡极其危险的旅程。

  • BG Die Abenteuer des Alexander von Humboldt (Deutsch) (Andrea Wulf & Lillian Welcher)

    《创造自然》 洪堡传奇

    老洪堡的回顾

    在他的探险之旅中，洪堡发现了一股寒冷的洋流。在晚年回顾这段经历时，这位德国气候学家、地理学家谦虚地说：“如今，该洋流被称为洪堡凉流，我当然受宠若惊，但事实上，沿海村庄的渔民们都知道这条洋流。我只是第一个为该洋流测量温度的人。”

  • BG Die Abenteuer des Alexander von Humboldt (Deutsch) (Andrea Wulf & Lillian Welcher)

    《创造自然》 洪堡传奇

    盛名与荣耀

    还在旅行期间，洪堡已扬名世界。在这本《创造自然》中，虚构中洪堡这样说：“想象一下，在柏林8万人为了给我庆祝而走上街头，在美国曼哈顿也有2.5万人。《纽约时报》的整个头版都献给了我的百年纪念。”

    作者: Sabine Peschel


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