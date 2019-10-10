 天才作家？支持杀戮？汉德克获诺奖引不同反响 | 文化经纬 | DW | 11.10.2019

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文化经纬

天才作家？支持杀戮？汉德克获诺奖引不同反响

今年同时颁发的两届诺贝尔文学奖均属欧洲。批评者认为，对汉德克（Peter Handke）的授奖是对“政治正确”的拒绝。一些人称他是伟大作家；另一些人则惊诧莫名。

Schweden Stockholm Nobelpreis Literatur 2019 Autor Peter Handke (picture-alliance/K. Schöndorfer)

奥地利作家Peter Handke

（德国之声中文网）那是一份很长的书单。诺奖委员会依据生平数据列出的2019年度诺贝尔文学奖得主的书单。那是这位奥地利人自24岁起发表的作品。他首部小说《大黄蜂》1966年问世，苏尔坎普出版社（Suhrkamp）出版。该处女作尚未让他扬名国际。不过，同年出版的《冒犯观众》（Die Publikumsbeschimpfung und andere Sprechstücke）已使他成为人们再也无法忽视的、令人耳目一新的作家和作品屡次被搬上舞台的戏剧作家。现在，76岁的他获得了文学世界的最高荣誉--诺贝尔奖。

《内心世界的外部世界的内心世界》（Die Innenwelt der Außenwelt der Innenwelt，1969）、《罚点球时门将的焦虑》（Die Angst des Tormanns beim Elfmeter" ，1970）、《无欲悲歌》（Wunschloses Unglück" ，1972）、《短信长别》（Der kurze Brief zum langen Abschied，1972）、《左撇子女人》（Die linkshändige Frau，1976）、《试论疲倦》（Versuch über die Müdigkeit，1989） --彼德·汉德克的很多作品的名字，尤其是那些前期作品，渗入了德语区的集体意识。即便没有读过，人们也知道这些名字。瑞典文学院授奖于汉德克，以表彰他在作品中以具有"丰富想象力的语言探索了人类经验的边缘和特点"。诺奖委员会主席奥尔松（Anders Olsson）这样解释作出这一决定的理由：自首部小说起，他以各种门类的作品成为了欧洲战后最具影响力的作家之一。

极其多产观点激进

汉德克无疑是当代最多产、同时也最具争议性的作者之一。从出道之日起到现在，即在50多年时间里，这位多产作家就一直在两极化。1966年，还在《冒犯观众》问世前，他便几乎一夜成名：在普林斯顿大学的一次见面会上，他发表讽刺演讲，攻击传奇般的文学圈--47社（Gruppe 47）。格拉斯（Günter Grass）、里希特（Hans-Werner Richter）和恩岑斯贝格（Hans-Magnus Enzensberger）等当时一些大名鼎鼎的作家均是该文学社成员。他称这些人"写作阳痿"（Beschreibungsimpotenz）。此次演讲成为一个极富创造性生涯的引人注目的开始。

自中断法律学业、走上作家之路起，1942年在一奥地利小镇出生的他，便以其作品及政治立场一再引发争议，也有人认为他的为人处事之道也充满挑衅意味。还在53年前的法兰克福，他便以《冒犯观众》一剧侮辱观剧者，经由演员之口斥观众是"傻瞪眼"、"添口水者"和"无用货"。尽管如此，汉德克以其20多个剧作写下了戏剧史，他的作品不只是在德语国家的最著名剧院上演。2018年，奥地利涅斯特洛伊（Nestroy）奖评委会授予他终身成就奖。

反响两极

Filmstill Der Himmel über Berlin (STUDIOCANAL)

《柏林苍穹下》电影剧照

他的剧作《柏林苍穹下》（Der Himmel über Berlin）使他不朽。德国导演大师文德斯（Wim Wenders）将之改编成电影。兴奋的文德斯这样评论诺奖决定："还能有谁？"。出于可以理解的原因，拥有汉德克许多著作版权的柏林苏尔坎普出版社社长兰德格雷贝（Jonathan Landgrebe）当然同样兴奋。出版了十多本汉德克译本的法国伽利玛（Gallimard）出版社自然也十分高兴。该出版社今年5月刚出版了汉德克的《儿童故事》（Kindergeschichte）。作者本人30多年来在巴黎南部生活，或许，他在法国，比在德国、挪威或阿尔巴尼亚更受人喜爱。

因为，很多批评家无法原谅这个愤怒的作者在1999年巴尔干战争中所持的立场。其时，汉德克站在塞尔维亚一边，谴责北约的空袭；2006年，在南斯拉夫前独裁者米洛舍维奇葬礼上，他发表演讲。

欢呼与批评

与此相应，德国文化和传媒国务部长格吕特斯（Monika Grütters）在致贺时便有所保留。她表示，汉德克从不屈从于时代精神，而总是独树一帜，他乐于挑衅，打破了某些政治禁区。

其他人的反应则是震惊。受威胁民族协会（GfbV）严厉抨击诺奖决定。该组织预防大屠杀和保护责任部负责人乔舍维奇迪（Jasna Causevicdie）表示，"诺奖委员会何以会表彰一个支持民族杀戮的文人，让人无法理解。"

汉德克本人对获奖感到"语塞、感动"。2004年成为奥地利首位诺贝尔文学奖女得主的耶利内克（Elfriede Jelinek）在得知汉德克获奖后，对奥地利通讯社作出这样的反应："太棒了！他本来无论如何都该在我之前获奖的。"耶利内克的这一表态自然会让汉德克暖心。

《痛苦的中国人》

汉德克获奖，也受到华语圈关注。在推特上，一些用户甚至盛传：他的获奖作品是《痛苦的中国人》（该消息并不属实，诺贝尔文学奖其实没有获奖作品一说）。还有一位用户写道：“虽然中国人没有获得诺贝尔文学奖！但是《痛苦的中国人》获奖了！！”

事实上，《痛苦的中国人》是汉德克作品之一，也有中文译本，讲述的是发生在奥地利萨尔茨堡的一个凶杀故事，主要勾画的是主人公的外在世界与内在世界的矛盾。该书中文译本的编者这样写道：“'痛苦的中国人'一再呈现为主人公竭力克服内心痛苦的隐喻”。
 

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