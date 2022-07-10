天干物燥 德国多地持续遭遇森林火灾

风险持续

在度过了湿润多雨的冬天和初春后，近期德国大片地区的每日最高气温都连续突破30摄氏度，且降水稀少，造成地表干燥。德国气象局(DWD)警告指出，尤其在东北地区，接下去一段时间仍有较高的森林火灾风险。