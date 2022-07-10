 天干物燥 德国多地持续遭遇森林火灾 | 所有节目 | DW | 17.06.2023

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德国新闻

天干物燥 德国多地持续遭遇森林火灾

在连续数星期的干旱天气后，不论是德国东北部的梅前州、勃兰登堡州，还是东南部的巴伐利亚，抑或是西南部的陶努斯丘陵，都遭遇了森林火灾。据气象部门预报，德国森林火灾的高风险还将持续一段时间。

  • 德国东北部梅前州的村庄Volzrade已经被疏散，消防队正在全力控制火势。6月15日早晨，当局通报称，火势已经被大范围压制，居民们将可以陆续返回家园。

    控制火势

    德国东北部梅前州的村庄Volzrade已经被疏散，消防队正在全力控制火势。6月15日早晨，当局通报称，火势已经被大范围压制，居民们将可以陆续返回家园。

  • 在梅前州Lübtheen附近，6月13日开始的野火波及了大约100公顷的森林。在Hagenow，另一场火灾则借风势殃及了45公顷的森林。

    浓烟滚滚

    在梅前州Lübtheen附近，6月13日开始的野火波及了大约100公顷的森林。在Hagenow，另一场火灾则借风势殃及了45公顷的森林。

  • Lübtheen附近的这场森林火灾离一座废弃军事基地不远，那里依然存有一些弹药。这让形势变得尤其紧张。德国联邦国防军出动了坦克在森林中清出了一条隔离带。直升机则从空中喷洒灭火。迄今为止，这些措施颇有成效。

    弹药库面临危险

    Lübtheen附近的这场森林火灾离一座废弃军事基地不远，那里依然存有一些弹药。这让形势变得尤其紧张。德国联邦国防军出动了坦克在森林中清出了一条隔离带。直升机则从空中喷洒灭火。迄今为止，这些措施颇有成效。

  • 除了梅前州，德国其他地区近期也屡遭森林火灾侵袭。在靠近柏林南郊的勃兰登堡州Jüterbog地区，山火从5月底就开始蔓延。当地火势在周末时一度得到遏制，但是6月12号又死灰复燃。图为直升机正在取水。

    死灰复燃

    除了梅前州，德国其他地区近期也屡遭森林火灾侵袭。在靠近柏林南郊的勃兰登堡州Jüterbog地区，山火从5月底就开始蔓延。当地火势在周末时一度得到遏制，但是6月12号又死灰复燃。图为直升机正在取水。

  • Jüterbog地区同样也有弹药库的问题。当地政府通报称，总共已有733公顷的森林受到了影响，且火势仍未得到完全控制。现在人们寄希望于出现降水天气，或者像图中这样完全燃尽可燃物质。

    烧无可烧

    Jüterbog地区同样也有弹药库的问题。当地政府通报称，总共已有733公顷的森林受到了影响，且火势仍未得到完全控制。现在人们寄希望于出现降水天气，或者像图中这样完全燃尽可燃物质。

  • 法兰克福附近的陶努斯丘陵也出现了森林火灾。据地方当局通报，出现在Altkönig山(意为“老国王”)附近的森林火灾用“受控燃尽”的方式得到控制。总共有4公顷的森林过火，当局出动了超过200名消防员。

    “老国王”着火了

    法兰克福附近的陶努斯丘陵也出现了森林火灾。据地方当局通报，出现在Altkönig山(意为“老国王”)附近的森林火灾用“受控燃尽”的方式得到控制。总共有4公顷的森林过火，当局出动了超过200名消防员。

  • 在德国东南部巴伐利亚州和图林根州的交界处，大约两公顷的森林区域在6月13日起火。不过，消防部门仅用几个小时就控制住了火势。图中可见仍有余烬未灭。

    余烬未消

    在德国东南部巴伐利亚州和图林根州的交界处，大约两公顷的森林区域在6月13日起火。不过，消防部门仅用几个小时就控制住了火势。图中可见仍有余烬未灭。

  • 在度过了湿润多雨的冬天和初春后，近期德国大片地区的每日最高气温都连续突破30摄氏度，且降水稀少，造成地表干燥。德国气象局(DWD)警告指出，尤其在东北地区，接下去一段时间仍有较高的森林火灾风险。

    风险持续

    在度过了湿润多雨的冬天和初春后，近期德国大片地区的每日最高气温都连续突破30摄氏度，且降水稀少，造成地表干燥。德国气象局(DWD)警告指出，尤其在东北地区，接下去一段时间仍有较高的森林火灾风险。


  • 德国东北部梅前州的村庄Volzrade已经被疏散，消防队正在全力控制火势。6月15日早晨，当局通报称，火势已经被大范围压制，居民们将可以陆续返回家园。

    控制火势

    德国东北部梅前州的村庄Volzrade已经被疏散，消防队正在全力控制火势。6月15日早晨，当局通报称，火势已经被大范围压制，居民们将可以陆续返回家园。

  • 在梅前州Lübtheen附近，6月13日开始的野火波及了大约100公顷的森林。在Hagenow，另一场火灾则借风势殃及了45公顷的森林。

    浓烟滚滚

    在梅前州Lübtheen附近，6月13日开始的野火波及了大约100公顷的森林。在Hagenow，另一场火灾则借风势殃及了45公顷的森林。

  • Lübtheen附近的这场森林火灾离一座废弃军事基地不远，那里依然存有一些弹药。这让形势变得尤其紧张。德国联邦国防军出动了坦克在森林中清出了一条隔离带。直升机则从空中喷洒灭火。迄今为止，这些措施颇有成效。

    弹药库面临危险

    Lübtheen附近的这场森林火灾离一座废弃军事基地不远，那里依然存有一些弹药。这让形势变得尤其紧张。德国联邦国防军出动了坦克在森林中清出了一条隔离带。直升机则从空中喷洒灭火。迄今为止，这些措施颇有成效。

  • 除了梅前州，德国其他地区近期也屡遭森林火灾侵袭。在靠近柏林南郊的勃兰登堡州Jüterbog地区，山火从5月底就开始蔓延。当地火势在周末时一度得到遏制，但是6月12号又死灰复燃。图为直升机正在取水。

    死灰复燃

    除了梅前州，德国其他地区近期也屡遭森林火灾侵袭。在靠近柏林南郊的勃兰登堡州Jüterbog地区，山火从5月底就开始蔓延。当地火势在周末时一度得到遏制，但是6月12号又死灰复燃。图为直升机正在取水。

  • Jüterbog地区同样也有弹药库的问题。当地政府通报称，总共已有733公顷的森林受到了影响，且火势仍未得到完全控制。现在人们寄希望于出现降水天气，或者像图中这样完全燃尽可燃物质。

    烧无可烧

    Jüterbog地区同样也有弹药库的问题。当地政府通报称，总共已有733公顷的森林受到了影响，且火势仍未得到完全控制。现在人们寄希望于出现降水天气，或者像图中这样完全燃尽可燃物质。

  • 法兰克福附近的陶努斯丘陵也出现了森林火灾。据地方当局通报，出现在Altkönig山(意为“老国王”)附近的森林火灾用“受控燃尽”的方式得到控制。总共有4公顷的森林过火，当局出动了超过200名消防员。

    “老国王”着火了

    法兰克福附近的陶努斯丘陵也出现了森林火灾。据地方当局通报，出现在Altkönig山(意为“老国王”)附近的森林火灾用“受控燃尽”的方式得到控制。总共有4公顷的森林过火，当局出动了超过200名消防员。

  • 在德国东南部巴伐利亚州和图林根州的交界处，大约两公顷的森林区域在6月13日起火。不过，消防部门仅用几个小时就控制住了火势。图中可见仍有余烬未灭。

    余烬未消

    在德国东南部巴伐利亚州和图林根州的交界处，大约两公顷的森林区域在6月13日起火。不过，消防部门仅用几个小时就控制住了火势。图中可见仍有余烬未灭。

  • 在度过了湿润多雨的冬天和初春后，近期德国大片地区的每日最高气温都连续突破30摄氏度，且降水稀少，造成地表干燥。德国气象局(DWD)警告指出，尤其在东北地区，接下去一段时间仍有较高的森林火灾风险。

    风险持续

    在度过了湿润多雨的冬天和初春后，近期德国大片地区的每日最高气温都连续突破30摄氏度，且降水稀少，造成地表干燥。德国气象局(DWD)警告指出，尤其在东北地区，接下去一段时间仍有较高的森林火灾风险。


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