天干物燥 德国多地持续遭遇森林火灾

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。
在连续数星期的干旱天气后，不论是德国东北部的梅前州、勃兰登堡州，还是东南部的巴伐利亚，抑或是西南部的陶努斯丘陵，都遭遇了森林火灾。据气象部门预报，德国森林火灾的高风险还将持续一段时间。
德国东北部梅前州的村庄Volzrade已经被疏散，消防队正在全力控制火势。6月15日早晨，当局通报称，火势已经被大范围压制，居民们将可以陆续返回家园。
在梅前州Lübtheen附近，6月13日开始的野火波及了大约100公顷的森林。在Hagenow，另一场火灾则借风势殃及了45公顷的森林。
Lübtheen附近的这场森林火灾离一座废弃军事基地不远，那里依然存有一些弹药。这让形势变得尤其紧张。德国联邦国防军出动了坦克在森林中清出了一条隔离带。直升机则从空中喷洒灭火。迄今为止，这些措施颇有成效。
除了梅前州，德国其他地区近期也屡遭森林火灾侵袭。在靠近柏林南郊的勃兰登堡州Jüterbog地区，山火从5月底就开始蔓延。当地火势在周末时一度得到遏制，但是6月12号又死灰复燃。图为直升机正在取水。
Jüterbog地区同样也有弹药库的问题。当地政府通报称，总共已有733公顷的森林受到了影响，且火势仍未得到完全控制。现在人们寄希望于出现降水天气，或者像图中这样完全燃尽可燃物质。
法兰克福附近的陶努斯丘陵也出现了森林火灾。据地方当局通报，出现在Altkönig山(意为“老国王”)附近的森林火灾用“受控燃尽”的方式得到控制。总共有4公顷的森林过火，当局出动了超过200名消防员。
在德国东南部巴伐利亚州和图林根州的交界处，大约两公顷的森林区域在6月13日起火。不过，消防部门仅用几个小时就控制住了火势。图中可见仍有余烬未灭。
在度过了湿润多雨的冬天和初春后，近期德国大片地区的每日最高气温都连续突破30摄氏度，且降水稀少，造成地表干燥。德国气象局(DWD)警告指出，尤其在东北地区，接下去一段时间仍有较高的森林火灾风险。
希腊的森林大火愈演愈烈，埃维亚岛、伯罗奔尼撒半岛的大部分都受到了波及。同样在地中海沿岸的土耳其、意大利也受到了此次严重森林大火的冲击。
欧盟数据显示，今年以来欧洲已有近66万公顷森林毁于大火。今年欧洲森林大火造成的损害规模将创下2006年以来最严重的纪录。
在连续8天发布高温红色预警之后，中国中央气象台周四（8月18日）发布气象干旱黄色预警。中国水利部已启动干旱防御应急响应，实施“长江流域水库群抗旱保供水联合调度专项行动”，加大水库出库流量为下游补水。
夏天刚过一半，巴尔干半岛、意大利和地中海东南部野火烧毁的土地面积已经超过了一年的平均水平。
© 2023 德国之声 |
数据保护 |
无障碍声明 |
责任声明 |
联系方式
| 移动版