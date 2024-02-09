天寒地冻行路难 数亿中国人回家过年

据中国官媒报道，2月7日，全国铁路加开旅客列车1873列，加开列车数量创出了新高；当天全国铁路运送旅客1310万人次，创下春运以来首次单日客流纪录。多年不遇的恶劣天气影响数亿人的返乡之旅。
（德国之声中文网）在一年一度的农历新年前夕，中国于周五（2月9日）进入了旅行高峰期，全国各地的旅客挤上火车和飞机返乡和家人团聚。
由于恶劣天气威胁到数百万返乡旅客，中国增加了交通运力。据官方媒体报道，2月7日，全国铁路加开旅客列车1873列，加开列车数量创出了新高。
本周早些时候雨雪冰冻天气导致火车服务瘫痪，电力供应中断，一些乘客在寒冷的火车上滞留数小时。
一些省份赶紧升级应急措施，清除让数百条高速公路受阻的积雪；同时忙着清除电线和火车轨道上的积冰，并为飞机和机场跑道除冰。
在这场全球最繁忙的旅行期间，仅周三一天，中国全国铁路就运送旅客1310万人次。据官媒报道，这是春运以来首次单日客流超1300万人次。
据上海官媒《澎湃》报道，周五，上海各火车站预计将迎来47.5万名旅客，比2019年同期增长61.7%。
该报称，春运前两周，上海铁路网预计发送旅客717.09万人次，超过2019年同期总量。
据报道，到2月7日，中国全国铁路春运累计发送旅客1.56亿人次，日均1200多万人，同比增长62.9%。
长达八天的春节假期从周六正式开始，但许多旅客选择提前回家过除夕。2023年是中国全面取消动态清零防疫政策的第一年。
今年的农历新年旅游旺季期间，中国中部和南部出现了多年来最糟糕的恶劣天气，预计将影响数亿人的返乡之旅。
2008年，中国中部和南部曾出现反常的寒冷天气和冰风暴，造成至少129人死亡。当时交通混乱，数百万人断电断水，回家之路举步维艰。
中国气象预报员预测，未来几天大部分地区的气温将与季节正常水平持平。
（路透社）
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