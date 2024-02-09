天寒地冻行路难 数亿中国人回家过年

（德国之声中文网）在一年一度的农历新年前夕，中国于周五（2月9日）进入了旅行高峰期，全国各地的旅客挤上火车和飞机返乡和家人团聚。

由于恶劣天气威胁到数百万返乡旅客，中国增加了交通运力。据官方媒体报道，2月7日，全国铁路加开旅客列车1873列，加开列车数量创出了新高。

本周早些时候雨雪冰冻天气导致火车服务瘫痪，电力供应中断，一些乘客在寒冷的火车上滞留数小时。

一些省份赶紧升级应急措施，清除让数百条高速公路受阻的积雪；同时忙着清除电线和火车轨道上的积冰，并为飞机和机场跑道除冰。

客流量远超2019

在这场全球最繁忙的旅行期间，仅周三一天，中国全国铁路就运送旅客1310万人次。据官媒报道，这是春运以来首次单日客流超1300万人次。

据上海官媒《澎湃》报道，周五，上海各火车站预计将迎来47.5万名旅客，比2019年同期增长61.7%。

该报称，春运前两周，上海铁路网预计发送旅客717.09万人次，超过2019年同期总量。

据报道，到2月7日，中国全国铁路春运累计发送旅客1.56亿人次，日均1200多万人，同比增长62.9%。

春运人次创纪录 漫漫冰雪归途难 风雪难归家 湖北、湖南、安徽、河南等省份都受到大雪及冰冻天气的影响。图为2月5日，武汉一段高速路受大雪影响，车辆困在路上。冰雪天气在华中华东持续，对春运造成阻碍。

春运人次创纪录 漫漫冰雪归途难 只要能回家 中国媒体报道了一些返乡民众在高速路或者高铁上被困十个小时、甚至数十个小时的消息。对一些民众来说，晚一些不要紧，只要能回家就行。可也有民众因为火车停运、后面几天的车票售罄而面临可能无法与家人团聚的局面。图为2月4日安徽淮北火车站外一位抱小孩的女性。

春运人次创纪录 漫漫冰雪归途难 雨雪还持续 据中国媒体报道，受冰冻天气影响的湖北省2月4日和5日各停运约千趟列车，湖北高速路入口封闭约七成。其它省份也因降雪、冻雨受到影响。而气象部门预测，5日开始的三天，江汉、江淮、江南北部仍多雨雪天气。图为江苏淮安2月4日封闭的高速。

春运人次创纪录 漫漫冰雪归途难 90亿人次 若是平日出现雨雪风暴，尚可改期出行。但春节却难以改期。中国交通部门预测，今年以各种形式进行的春运人次将达90亿人次，创历史新高。

春运人次创纪录 漫漫冰雪归途难 交通枢纽 图为2月4日河南郑州火车站铁轨的俯视图。河南也受到大雪影响，公路、铁路都受阻。

春运人次创纪录 漫漫冰雪归途难 过年迎福 车辆慢驶 有中国媒体提到2008年春节的雪灾，称今年的雨雪虽暂时未达到当年的规模，但春节前也已造成相当大的影响。图为江苏淮安一辆在大雪中缓慢行驶的汽车。



长达八天的春节假期从周六正式开始，但许多旅客选择提前回家过除夕。2023年是中国全面取消动态清零防疫政策的第一年。

今年的农历新年旅游旺季期间，中国中部和南部出现了多年来最糟糕的恶劣天气，预计将影响数亿人的返乡之旅。

2008年，中国中部和南部曾出现反常的寒冷天气和冰风暴，造成至少129人死亡。当时交通混乱，数百万人断电断水，回家之路举步维艰。

中国气象预报员预测，未来几天大部分地区的气温将与季节正常水平持平。



（路透社）

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