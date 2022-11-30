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天安门坐落在中国北京市中心，故宫的南端，与天安门广场隔长安街相望，是明清两代北京皇城的正门。1949年10月1日，在这里举行了中华人民共和国的开国大典，它由此被设计入国徽，并成了中华人民共和国的象征之一。
1976年“四五运动”、1989年“六四事件”都发生在天安门前的广场上。
前中国领导人江泽民因病逝世，享年96岁。他在1989年六四天安门运动后上台，主持了以市场为导向的改革，使中国成为全球经济巨擘。他生前不少事迹为人们熟知。
1989年6月4日的一场悲剧，让包括中共前总书记赵紫阳秘书鲍彤和他的儿子鲍朴在内，无数中国人的命运发生重大改变；2022年，当年反对武力镇压的鲍彤以90岁高龄离世。鲍家父子2019年接受德国之声专访的内容也成为追忆。
作为中国农村的一名青少年，他曾利用自己的互联网知识观看了一部关于天安门广场血腥镇压的被禁纪录片。十年过后，他成为了中国庞大审查机器的一部分。这位曾经从事网络审查相关工作的年轻人向法新社吐露心声。
中國宣布自4日起在台海周邊軍事演習，除了實彈軍演之外，也疑似同時啟動網路戰，台灣不少公部門的資訊設備遭攻擊，各式假訊息漫天飛。對此，德國之聲整理社交媒體平台上最常見的假訊息以及事實查核。
现年82岁的佩洛西是美国第一位女性众议长，2021年1月第四次当选该职。1991年，她在天安门广场上打开”献给为中国民主事业牺牲之烈士”的横幅。30年多来，她一直支持中国的民主，抨击共产党的“压迫性政权”。其间也曾试图与中方高层交流促转变。
近几年来， “六四”在中国互联网上变得愈发敏感，中国政府针对此事件进行的言论审查也愈发严格，但在海外，仍然有相当一部分人坚持纪念着当年镇压运动的死者。
政治学者张俊华以为，每到六四那天，有一定的行动，固然是好事，也是一件需要一定勇气的事，但作为人类社会，更要关心如何塑造一个平衡的、健康的历史记忆。
每年六四周年前后，中国的网络审查机器就会开足马力，设法纪念的网民也不甘示弱。有人注意到，今年德国驻华大使馆发出的烛光悼念图被删，但这其实已经不是第一次出现这种情况。
美国国务卿布林肯发表声明，称六四镇压是“野蛮攻击”；33年前在天安门广场和周边地区遭到中国政府血腥镇压的民主示威人士的努力，将不会被遗忘。
六四天安門事件雖然當年被國民黨政府形容為「屠殺」，但是隨著時光的流逝，如今在台灣，紀念六四卻成爲非主流的活動。
旅居澳大利亚的中国漫画艺术家巴丢草在1989年六四惨案发生时只有2岁，在上大学前根本不了解这一历史性事件。美国汉学家林培瑞当年则在北京，体验到了独特的气氛。如今，他们都不断地呼吁大家关注六四。
33年前，“六四”民主运动以遭到军队镇压而告终，赵紫阳的下台是其中核心的一幕。赵紫阳作为早年的“土改专家”，后来成为了中共党内的改革先驱，在六四后又遭到了罢黜，一直到去世都被软禁。中国官方至今对赵紫阳讳莫如深，但有关他的讨论却始终未曾停息。
今年随着香港天主教会宣布将不再为六四死难者举办悼念弥撒，香港公开的六四悼念活动全部无法举行，天安门民主运动的记忆在香港被系统性抹去。台湾可能成为两岸三地唯一可以纪念六四的地方。
长年旅居德国的中国流亡诗人廖亦武目前人在台湾访问，期间正好将遇到六四天安门事件33周年。当年他因为朗诵《大屠杀》遭到关押，其后几经磨难流亡海外。今年63岁的他接受德国之声专访，谈他如何用愤怒文笔对抗独裁国家。
「六四事件」33週年即將到來，多位中國境內的異議人士與學者傳出手機或家中電話無法接通境外來電的消息。根據德國之聲實測，確實有幾位異議人士即便手機接到境外來電，接通後也無法聽到對方的聲音。
美国总统拜登在华沙发表激昂演说，强调美国与乌克兰人民站在一起。他在演说最后表示，“普京不能继续掌权”，但白宫随即灭火称，拜登的意思不是呼吁推翻普京。此前，拜登称赞乌克兰人民抵抗俄罗斯的风骨，令人想起北京“六四天安门”民主运动。
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