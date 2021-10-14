为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

天安门

天安门坐落在中国北京市中心，故宫的南端，与天安门广场隔长安街相望，是明清两代北京皇城的正门。1949年10月1日，在这里举行了中华人民共和国的开国大典，它由此被设计入国徽，并成了中华人民共和国的象征之一。

1976年“四五运动”、1989年“六四事件”都发生在天安门前的广场上。

October 11, 2021, Hong Kong, China: A view of the ''Pillar of Shame before its removal..The ''Pillar of Shame'', an artwork by Danish artist Jens GalschiÃ_t, is a tribute to the victims of the Tiananmen massacre that occurred June 4th, 1989 in Beijing, China. Although the sculpture has been at the campus since 1997, the University of Hong Kong (HKU) has demanded that it should be removed before October 14th, 2021. (Credit Image: © CharlÃ_Ne Flores/SOPA Images via ZUMA Press Wire

“国殇之柱”丹麦艺术家:“真想把它放在台湾” 14.10.2021

香港大学要求在周三傍晚前拆除矗立校园内的雕塑“国殇之柱”。这座雕塑由丹麦艺术家创作，目的是纪念1989年天安门民主运动遭镇压的死难者。他向德国之声表示，真心希望可以把雕像移至台湾。
People hold up their phones with the light on in the Causeway Bay district of Hong Kong on June 4, 2021, after police closed the venue where Hong Kong people traditionally gather annually to mourn the victims of China's Tiananmen Square crackdown in 1989 which the authorities have banned citing the coronavirus pandemic and vowed to stamp out any protests on the anniversary. (Photo by ISAAC LAWRENCE / AFP)

香港天安门事件守夜活动网站被迫下线  16.09.2021

香港传统的天安门事件守夜活动组织者通告说，按当局指令，不得不下线其网站。 
26.04.2019 A photo showing the sign of the June 4th Museum in Hong Kong, China. 26 April 2019. The June 4 museum opened today in Hong Kong, the museum commemorates the June 4th Crack down in BeijingÄôs Tiananmen Square 30 year ago . (Photo by Vernon Yuen/NurPhoto) | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

“六四博物馆”移师网络重新开放 05.08.2021

香港一个民主派团体周三表示，为纪念1989年中国民主运动遭血腥镇压而设立的六四博物馆，今后将以“8964博物馆”的名称以网络形式重新开放。
ARCHIV - 1970, China, Peking: US-Journalist Edgar Snow (l-r), Mao Tsetung, damaliger Vorsitzender der Kommunistischen Partei Chinas, Lois Wheeler Snow, Witwe von Edgar Snow, Schauspielerin und China-Kritikerin, und Zhou Enlai, damaliger chinesischer Premierminister, unterhalten sich. Lois Wheeler Snow ist tot. (nur s/w, zu dpa China-Kritikerin Lois Wheeler Snow stirbt mit 97 Jahren vom 12.04.2018) Foto: -/CPA Media/Pictures From History/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

长平观察：斯诺留给西方记者的启发 25.07.2021

《中国日报》宣布成立“新时代斯诺工作室”，遭到斯诺女儿的抗议。时评人长平认为，一旦成为“中国人民的老朋友”， 可能比其他人更不会受到中共的尊重。

A screen shows Chinese President Xi Jinping speak during a ceremony to mark the 100th anniversary of the founding of the ruling Chinese Communist Party at Tiananmen Square in Beijing Thursday, July 1, 2021. (AP Photo/Ng Han Guan)

中共百年党庆 习近平说了什么? 01.07.2021

中国共产党7月1日在北京庆祝其成立100年，中国国家主席习近平在演说中提到完善中国特色社会主义的重要性，也重申落实对港澳全面管制，以及实现两岸统一。
21.06.21 *** A woman uses her phone in front of a flower installation marking the 100th anniversary of the founding of the Chinese Communist Party of China, in Beijing, China June 21, 2021. Picture taken June 21, 2021. REUTERS/Tingshu Wang

中共建党百年 北京香港气氛迥异 01.07.2021

中国共产党7月1日在北京庆祝其成立100年，中国国家主席习近平在天安门广场发表演说。与此同时，香港则是会以大量警察戒备的方式来度过这天。
brennende Kerze | burning candle | Verwendung weltweit

美欧驻港领馆点蜡烛悼六四 中国谴责：不要玩火 05.06.2021

六四当天，美国领事馆大楼和欧盟办公室在窗边点了蜡烛纪念，并将照片发布到社交媒体上。中国外交部对此表示谴责：任何利用香港对大陆进行渗透或破坏活动的企图都越过了红线，是绝对不能容忍的。
Ein Student Steht am 05.06.1989 auf dem Tianmen-Platz und blockiert den Weg der Panzern. A student, wearing white shirt, defies tank column in Tiananmen Square in Beijing, June 5, 1989. The man climbed on the lead tank, got down and again moved to block the tanks in this image of two from ABC News. (AP Photo/ABC News) | (c) picture alliance/AP/J. Widener

“坦克人”照片搜不到 微软Bing被质疑屏蔽六四敏感内容 05.06.2021

六四32周年当天，微软旗下搜寻引擎“必应”被质疑有求不“必应”，欧美等国都有用户通报无法搜索到六四标志性的“坦克人”照片。微软以“人为失误”作为解释，并称正积极解决问题。
With surveillance cameras seen on a pole, plainclothes security personnel watch as tourists visits Tiananmen Gate on the 32nd anniversary of a deadly crackdown on pro-democracy protests in Beijing on Friday, June 4, 2021. Commemorations of the June 4, 1989 crackdown on student-led pro-democracy protests centered on Beijing's Tiananmen Square were especially muted Friday amid pandemic control restrictions and increasing political repression. (AP Photo/Ng Han Guan)

德语媒体：真相在哪里？ 04.06.2021

德国n-tv6月4日发文称，中国当局希望抹去一切关于六四的记忆，这种做法如今已经延伸至香港和澳门。《商报》则在一篇评论中说，世界必须了解疫情起源的真相，哪怕这个问题很难。
HONG KONG - JUNE 01: Pro-democracy activits march to mark the 25th anniversary of Tiananmen Square massacre, on June 1, 2014 in Hong Kong. The protest winds it's way from Victoria Park, Causeway Bay to finish at the Government Offices in Admiralty. (Photo by Jessica Hromas/Getty Images)

国安法罩顶  香港老师如何教六四？ 04.06.2021

今日六四32周年，也是香港首个国安法下的六四，六四在校园内变成敏感词，教师如履薄冰。德国之声访问五位中学教师，他们都在重重压力下设法打擦边球，而不同校情丶不同科目各有做法。
Protesters wearing protective face masks take part in a candlelight vigil to mark the 31st anniversary of the crackdown of pro-democracy protests at Beijing's Tiananmen Square in 1989, after police rejects a mass annual vigil on public health grounds, at Victoria Park, in Hong Kong, China June 4, 2020. REUTERS/Tyrone Siu

这些年，香港台湾是这样紀念六四的 04.06.2021

据香港媒体报道，6月4日，警方将部署约7千警力，有需要会暂时封闭维园。此前警方因防疫理由未批准在维园举行六四烛光晚会的申請。这一已有30年历史的悼念活动，在香港国安法推出后，面临被终结的命运。而台湾或成为两岸三地唯一可以纪念六四的地方。
On the day in memory of Tiananmen Square protest, a NGO also makes cards aims to free Ming-Ge Lee. Time: June 4, 2018 Location: Liberty Square, Chiang Kai-shek Memorial Hall, Taipei Copyright: Rofa +++ Achtung: Nur zur abgesprochenen Berichterstattung verwenden! +++

六四32周年：台湾纪念活动首见「奶茶联盟」 04.06.2021

台湾悼念六四晚会因疫情改线上举行，并在台北设立实体悼念亭，供民众献花。今年也有泰国与缅甸的组织参与晚会，这是「奶茶联盟」首度出席台湾的六四相关活动。
Activists hold a candlelit remembrance outside Victoria Park in Hong Kong on June 4, 2020, after an annual vigil that traditionally takes place in the park to mark the 1989 Tiananmen Square crackdown was banned on public health grounds because of the COVID-19 coronavirus pandemic. (Photo by Anthony WALLACE / AFP) (Photo by ANTHONY WALLACE/AFP via Getty Images)

香港六四维园烛光不再 海外港人誓言延续传统 04.06.2021

随着标志性的六四维园烛光晚会连续第二年在香港被政府以控制疫情为由禁止，海外的香港民运人士积极找寻方法维系这个传统，也对香港境内自由度的快速崩坏感到担忧。
23.08.2016 dpatopbilder epa05507205 Taiwanese national flag is seen though a torn Chinese national flag during a protest outside the venue hosting the Taipei-Shanghai Forum in Taipei, Taiwan, 23 August 2016. The annual Taipei-Shanghai Forum, nicknamed Twin-City Dialogue, promotes city-to-city exchanges. Sha is the highest-ranking Chinese official to visit Taiwan since cross-Straits ties froze after President Tsai Ing-wen took office on 20 May. EPA/RITCHIE B. TONGO |

“六四”前夕 陆委会呼吁北京“还权于民” 03.06.2021

天安门事件32周年到来之际，台湾陆委会表示，中共应该“省思六四事件的历史教训，早日还权于民”。中国国台办则回呛，民进党当局不把心思放在防疫上，还要“污蔑攻击大陆、制造两岸对立”。
ARCHIV - Rauchsäulen, Verwüstung und ratlose Menschen auf der Changan Avenue in Peking (Archivfoto vom 04.06.1989) Militär hatte auf dem Platz des Himmlischen Friedens (Tien?anmen) in Peking, auf dem Studenten für mehr Demokratie, Pressefreiheit und gegen Parteiprivilegien demonstrierten, ein Blutbad angerichtet. Die Proteste hatten mit dem Tod des in Ungnade gefallenen Chefs der Kommunistischen Partei Chinas, Hu Yaobang, am 15. April 1989 begonnen. Studenten strömten zum Platz des Himmlischen Friedens um Kränze niederzulegen. Die Trauer verwandelte sich in eine Bewegung, die Millionen von Chinesen gegen Korruption und für Demokratie mobilisierte. Am 4. Juni 1989 wurden die Proteste durch den Einsatz von Militär blutig beendet. Die genaue Zahl der Opfer bleibt unbekannt. Foto: Kyodo News (zu Themenpaket Tian'anmen vom 01.06.2009) +++(c) dpa - Bildfunk+++ |

天安门母亲：我们的信念和坚守永远不会改变 01.06.2021

“六四”惨案32周年前夕，在1989年六月四日政府血腥镇压行动中失去亲人的“天安门母亲”组织发布祭文，敦促中国共产党和中国政府“依据法律实事求是地担当起1989年这一反人类屠城事件政府应该承担的责任。”
In this Sunday, May 2, 2021, photo, Hong Kong Alliance in Support of Patriotic Democratic Movements of China Vice Chairperson Chow Hang-tung, left, stands in front of the Pillar of Shame statue, a memorial for those killed in the 1989 Tiananmen crackdown, at the University of Hong Kong. High-profile Hong Kong activist Joshua Wong will face an additional 10 months in jail for participating in an unauthorized Tiananmen vigil held last year to commemorate the 1989 crackdown on protesters in Beijing, as Hong Kong authorities continue tightening control over dissent in the city. (AP Photo/Kin Cheung)

香港六四纪念馆重开  李卓人：狱中「以烟代烛」悼念 31.05.2021

香港迎来国安法後首个六四，警方禁止维园烛光集会，支联会呼吁市民到六四纪念馆「潮水式」悼念，身陷囹圄的支联会主席李卓人则对港媒表示，当晚会在狱中「以烟代烛」。
显示更多文章