这些年，香港台湾是这样紀念六四的

据香港媒体报道，6月4日，警方将部署约7千警力，有需要会暂时封闭维园。此前警方因防疫理由未批准在维园举行六四烛光晚会的申請。这一已有30年历史的悼念活动，在香港国安法推出后，面临被终结的命运。而台湾或成为两岸三地唯一可以纪念六四的地方。