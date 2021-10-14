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天安门坐落在中国北京市中心，故宫的南端，与天安门广场隔长安街相望，是明清两代北京皇城的正门。1949年10月1日，在这里举行了中华人民共和国的开国大典，它由此被设计入国徽，并成了中华人民共和国的象征之一。
1976年“四五运动”、1989年“六四事件”都发生在天安门前的广场上。
香港大学要求在周三傍晚前拆除矗立校园内的雕塑“国殇之柱”。这座雕塑由丹麦艺术家创作，目的是纪念1989年天安门民主运动遭镇压的死难者。他向德国之声表示，真心希望可以把雕像移至台湾。
香港传统的天安门事件守夜活动组织者通告说，按当局指令，不得不下线其网站。
香港一个民主派团体周三表示，为纪念1989年中国民主运动遭血腥镇压而设立的六四博物馆，今后将以“8964博物馆”的名称以网络形式重新开放。
《中国日报》宣布成立“新时代斯诺工作室”，遭到斯诺女儿的抗议。时评人长平认为，一旦成为“中国人民的老朋友”， 可能比其他人更不会受到中共的尊重。
中国共产党7月1日在北京庆祝其成立100年，中国国家主席习近平在演说中提到完善中国特色社会主义的重要性，也重申落实对港澳全面管制，以及实现两岸统一。
中国共产党7月1日在北京庆祝其成立100年，中国国家主席习近平在天安门广场发表演说。与此同时，香港则是会以大量警察戒备的方式来度过这天。
六四当天，美国领事馆大楼和欧盟办公室在窗边点了蜡烛纪念，并将照片发布到社交媒体上。中国外交部对此表示谴责：任何利用香港对大陆进行渗透或破坏活动的企图都越过了红线，是绝对不能容忍的。
六四32周年当天，微软旗下搜寻引擎“必应”被质疑有求不“必应”，欧美等国都有用户通报无法搜索到六四标志性的“坦克人”照片。微软以“人为失误”作为解释，并称正积极解决问题。
德国n-tv6月4日发文称，中国当局希望抹去一切关于六四的记忆，这种做法如今已经延伸至香港和澳门。《商报》则在一篇评论中说，世界必须了解疫情起源的真相，哪怕这个问题很难。
今日六四32周年，也是香港首个国安法下的六四，六四在校园内变成敏感词，教师如履薄冰。德国之声访问五位中学教师，他们都在重重压力下设法打擦边球，而不同校情丶不同科目各有做法。
据香港媒体报道，6月4日，警方将部署约7千警力，有需要会暂时封闭维园。此前警方因防疫理由未批准在维园举行六四烛光晚会的申請。这一已有30年历史的悼念活动，在香港国安法推出后，面临被终结的命运。而台湾或成为两岸三地唯一可以纪念六四的地方。
台湾悼念六四晚会因疫情改线上举行，并在台北设立实体悼念亭，供民众献花。今年也有泰国与缅甸的组织参与晚会，这是「奶茶联盟」首度出席台湾的六四相关活动。
随着标志性的六四维园烛光晚会连续第二年在香港被政府以控制疫情为由禁止，海外的香港民运人士积极找寻方法维系这个传统，也对香港境内自由度的快速崩坏感到担忧。
天安门事件32周年到来之际，台湾陆委会表示，中共应该“省思六四事件的历史教训，早日还权于民”。中国国台办则回呛，民进党当局不把心思放在防疫上，还要“污蔑攻击大陆、制造两岸对立”。
“六四”惨案32周年前夕，在1989年六月四日政府血腥镇压行动中失去亲人的“天安门母亲”组织发布祭文，敦促中国共产党和中国政府“依据法律实事求是地担当起1989年这一反人类屠城事件政府应该承担的责任。”
香港迎来国安法後首个六四，警方禁止维园烛光集会，支联会呼吁市民到六四纪念馆「潮水式」悼念，身陷囹圄的支联会主席李卓人则对港媒表示，当晚会在狱中「以烟代烛」。
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