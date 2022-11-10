佩洛西与中国：支持中国的人权30载

现年82岁的佩洛西是美国第一位女性众议长，2021年1月第四次当选该职。1991年，她在天安门广场上打开”献给为中国民主事业牺牲之烈士”的横幅。30年多来，她一直支持中国的民主，抨击共产党的“压迫性政权”。其间也曾试图与中方高层交流促转变。