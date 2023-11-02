台灣六四晚會意義漸增 港人聚集悼念

台北在6月4日這天大雨不斷，自由廣場上的六四34週年紀念晚會吸引了近千人參與，雖然規模不比香港維園往年的紀念人潮，但在中國政府不斷文攻武嚇下，仍有不少台灣各年齡層的民眾到場響應，德國之聲記者也在現場看到幾位不斷拭淚的香港參與者。