天安门母亲喊话习近平：六四是绕不过去的历史悲剧

在纪念六四天安门事件35周年的日子里，"天安门母亲"再度发声。他们对政府的沉默不能理解，重申"真相、赔偿与问责"三大诉求，并直接喊话习近平，要求对话。

（德国之声中文网）在纪念六四天安门事件35周年前夕，"天安门母亲"在其网站发表祭文 ，表达对失去亲人的怀念，对政府沉默的悲哀。

"35年来，我们始终无法忘记你们离开家的身影"。"今天我们站在这里，看着亲人的照片，心情无比难过。我们不禁要问中国执政党和中国政府： 社会矛盾一定要用剥夺他人生命的方式去解决吗？！"

"天安门母亲"对政府极力掩盖这段历史的做法无法理解。"35年过去了，政府依旧保持沉默。能够在网络上看到的，是中国共产党简史里就当年89年学生运动引发的惨案说辞。这样颠倒是非、罔顾事实的说辞，我们无法接受或容忍。"。

"天安门母亲"希望还原历史真相，文章一连串问道：

当年"什么地方发生了反革命暴乱？反革命暴乱分子有哪些人，六四当天冲击了哪些党政首脑要害部门？其背后的内幕是什么？散布的谣言是什么？军队在天安门广场清场后，政府的发言人在公开场合中说天安门广场上没有开枪，没有死人。既然没有开枪，没有死人，天安门广场又何来被反革命分子煽动的反革命暴乱？"

1989年6月4日坦克开上了长安街 图像来源: Jeff Widener/dpa/AP/picture alliance

三大诉求：真相、赔偿、问责

"天安门母亲"再次重申3项诉求：公布死者名单和人数、给予受难家属赔偿以及追究责任者。"这也是我们群体一贯坚持的真相、赔偿、问责三项诉求。"

祭文直接向中共总书记习近平喊话，"六四惨案三十五周年之际，我们再一次诚恳地向国家主席习近平先生及政府呼吁，期待政府能够与我们就相关问题进行对话"。文章指出，六四是中国政府必须要面对和需要向人民交代的无法绕过去的历史性悲惨事件。

这份祭文共由114人签名，比去年少了两人；附录历年来签名者中已故天安门母亲成员名单共73人，比去年多了两人。

"天安门母亲"是六四受难者群体，于1989年天安门事件后不久逐渐形成，包括六四死难者亲属和部分六四伤残者。

1994年10月，由"天安门母亲"召集人之一的丁子霖女士编著的《六四受难者名册》一书由香港《九十年代》杂志社出版。该书记录了96位死难者和49位伤残者。

1995年5月，"天安门母亲"第一次以联署的方式致函全国人大常委会，要求调查六四真相，公布结果，向死者亲属作出个案交代。

（综合报道）

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