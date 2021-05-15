天外来客撞地球？火箭升空把它挡

（德国之声中文网）这枚名为"双小行星重定向测试"(Double Asteroid Redirection Test, 缩写DART, 亦有飞镖之意) 的航天器于美国西部时间11月23日晚10点21分搭载于SpaceX公司的猎鹰9号火箭从范登堡空军基地升空。

美国宇航局(NASA)的此次任务耗资总共3.3亿美元，DART任务调研团队主任里夫金(Andy Rivkin)说："每次我们去探索小行星，总能发现一些意料之外的东西。"

此次任务的主要目标是轻微改变小行星Dimorphos的飞行轨道。这枚直径约160米的小行星围绕直径780米的小行星Didymos转动，构成了一个相距约1200米的双星系统。整个双星系统共同环绕太阳在一个椭圆轨道上公转。

NASA在其推特账号上写道："小行星Dimorphous，我们冲你来了！"





按照目前的计划，DART将在2022年9月26日之后的一个星期内撞向小行星Dimorphous，届时该双星系统将距离地球1100万公里，也就是离地球最近的时刻。

DART携带了精密导航装置与成像设备，以及一枚由意大利航天局(ASI)提供的伴飞卫星LICIACube，负责拍摄撞击时以及撞击后的影像并传回地球。

地球早晚要挨撞

NASA首席科学家祖布肯(Thomas Zurbuchen)说："我们正试图学会如何抵御威胁。"目前，科学界尚未发现任何会威胁地球的小行星，但是他们确信这只是一个时间问题。只要时间跨度足够大，撞地球时间早晚会发生。目前，科学界已经甄别出了2.7万枚近地小行星，其中1万枚的直径超过140米。根据NASA的判断，直径超过140米的小行星撞击地球时将会造成重大破坏。

NASA行星防御协调办公室的专家法斯特(Kelly Fast)说，小行星撞地球"是我们能够预防的唯一自然灾害"。

在2022年9月底完成撞击后，欧洲空间局(ESA)计划于2024年再发射Hera探测器，近距离仔细评估DART撞击对小行星Dimorphous以及Didymos造成的影响。

（德新社、法新社等）

天外来客小行星 有客来访 9月1日小行星2011 ES4会飞过地球，届时它距地球最近时为12万公里，与地球之间的距离不到地球与月球距离的三分之一。这颗小行星的模样虽然未知，不过可以肯定的是，它的直径在22米到49米之间，是一颗较小的小行星。

天外来客小行星 迷你行星 小行星2020 QG个头更为娇小，直径约为3到6米的这颗小行星今年8月16日的时候曾在距离地球表面近2950公里的地方掠过。因为距离地球很近，由于地球引力而改变了轨道。

天外来客小行星 大体积小行星 2017年9月初，一颗体积较大的小行星佛罗伦斯飞过地球。它的直径大约为4.4 公里。它并不算是与地球擦肩而过，飞过地球时与地球距离约为700 万公里。这颗行星在1981年被发现，并用有护士之母之名的英国近代护理学和护士教育创始人佛罗伦斯（Florence）命名。

天外来客小行星 不速之客 2013年2月，一颗重达13万吨的小行星2012 DA14飞掠地球，它距离地球最低的点约为2.7万公里，比一些围绕地球运行的人工卫星距离地球的距离还要近。

天外来客小行星 危险的陨石 人们把穿透地球大气层坠落到地面的小行星或者其它天体称作陨石。陨石也会给人类的家园——地球带来不小的破坏。

天外来客小行星 陨石撞击地球 大约6500万年前，一块巨大的陨石撞击尤卡坦半岛，由此产生的希克苏鲁伯陨石坑直径达到300公里。科学家们猜想，这次陨石撞击导致了恐龙的灭绝。

天外来客小行星 黑色陨石 陨石的模样与地球上的石头相似，表面有烧焦的痕迹。这是当陨石穿过大气层在摩擦中被加热至炽热而留下的痕迹。

天外来客小行星 彗星和流星 彗星的彗核由气体云组成，并且带着一个由气体、岩石和无数尘埃粒子等等组成的巨大尾巴。如果彗星尘粒进入地球大气层，就会有超过3000摄氏度的高温，并开始发光，形成流星。

天外来客小行星 一起去看流星雨 如果一颗彗星飞得离地球很近，那么，无数尘粒逐渐脱离彗星降下，这个流星群就是我们看到的流星雨。图片上英国巨石阵上空的流星雨美丽壮观。

天外来客小行星 安全第一 2013年，欧洲航天局在意大利弗拉斯卡蒂开设了一个近地天体研究中心，像特内里费岛的天文望远镜（如图）收集到的数据都会传输到该机构。 作者: Judith Harti (联合作者Brigitte Osterath)



行星掠地球 我们撞行星 双子行星 欧洲空间局计划在2020年向小行星“迪蒂莫斯”(Didymos)发射一个探测器。这颗行星的直径约为800米，被另一颗直径170米的小行星“迪蒂卫星”围绕着转。

行星掠地球 我们撞行星 登陆行星 欧洲航天局制造的小行星撞击监测器（AIM）首先要进入“迪蒂莫斯”的轨道，然后派出机器人登陆行星。有点类似去年德罗塞塔飞船（Rosetta）上的"菲莱" 探测器(Philae)登陆彗星"Tschuri "的任务。与之不同的是，小行星撞击监测器将会使用激光向地球传送数据。

行星掠地球 我们撞行星 目标 之后两年，即2022年，当小行星“迪蒂莫斯”在地球1100万公里外与地球“擦肩而过”（相对来讲，这是与地球相当接近的距离）时，人们即将锁定目标-“迪蒂卫星”……

行星掠地球 我们撞行星 撞击！ ……发射航天器去撞击它。“迪蒂卫星”因此将偏离原先的轨道。小行星撞击监测器以及派遣出的机器人将会近距离全面检测记录整个过程。机器发回地球的高清晰图片和检测数据能够帮助科学人员找到改变行星轨道的方法，避免行星与地球碰撞。

行星掠地球 我们撞行星 潜在的危险 大大小小的行星呼啸着穿梭在太空。一些行星的直径有数公里。科技人员密切关注这些行星。目前为止，人们并没有发现在未来几百年会有行星能撞击到地球。

行星掠地球 我们撞行星 危险的陨石 人们把穿透地球大气层并到达地球表面的小行星称为陨石，它们可能会造成严重的伤害。

行星掠地球 我们撞行星 惊险掠过 2013年2月，一个名为“2012 DA14”重达13万吨的小行星飞掠地球。当时这颗行星距离地球最近位置大约仅为2.7万公里——这个位置甚至比一些人造卫星距离地球还近。

行星掠地球 我们撞行星 陨石引灾难 6500万年前一颗巨大陨石落到今天墨西哥境内的希克苏鲁伯地区。陨石坑就有约300公里。有专家们认为，这是这致命一击导致了恐龙的灭绝。

行星掠地球 我们撞行星 黑色石头 陨石外表上看上去像是烧焦的石头。进入大气层摩擦产生的热量融化了陨石的外壳。

行星掠地球 我们撞行星 闪亮流星 彗星是由气体云、岩石和尘埃组成的。彗星尘埃颗粒如果进入地球大气层，与之磨擦时它们的表面温度可超过3000摄氏度，开始发光，流星就是这样形成的。

行星掠地球 我们撞行星 星雨景象 一颗彗星飞过地球时如果距离十分接近，就会出现一阵流星雨。它是十分壮观的天文景象，大量流星在夜空划出明亮而绚丽的轨迹，也会引来民众的围观。图为在英国上空拍摄的流星雨照片。

行星掠地球 我们撞行星 有备无患 欧洲空间局在意大利的弗拉斯卡蒂(Frascati) 安置了一个陨石预警系统。手机来自各个天文望远镜的数据（图为特内里费岛上的远程望远镜）。 作者: F. Schmidt / J. Hartl



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