 天外来客撞地球？火箭升空把它挡 | 科技环境 | DW | 24.11.2021

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科技环境

天外来客撞地球？火箭升空把它挡

美国宇航局11月23日发射了一枚特殊的航天器，前往探测两枚近地小行星。不过，此次任务的主要目的不是科研，而是测试如何通过冲撞改变小行星飞行轨道。掌握这一科幻电影中常见的技术将有助于未来防范地球遭受小行星撞击。

DART探测器已经搭载SpaceX公司的猎鹰9号火箭升空

DART探测器已经搭载SpaceX公司的猎鹰9号火箭升空

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美国天文学家近日确认，被称作“毁神星”的近地小行星阿波菲斯至少在未来一百年内都不会威胁到地球的安危。此前科学家曾预测它会在2068年撞击地球。

本周，世界各地的天文学家聚集在美国马里兰州，讨论宇宙空间的小行星给地球带来的危险以及多种防御策略。

根据最新测算，2135年9月25日，一枚叫做“不死鸟”的小行星将“危险接近”地球。美国宇航局估计，这枚直径500米、7900万吨重的天体将有1/2700的概率撞上地球。现在，科学家们已经在为一个多世纪后的潜在危险制订预案。

（德国之声中文网）这枚名为"双小行星重定向测试"(Double Asteroid Redirection Test, 缩写DART, 亦有飞镖之意) 的航天器于美国西部时间11月23日晚10点21分搭载于SpaceX公司的猎鹰9号火箭从范登堡空军基地升空。

美国宇航局(NASA)的此次任务耗资总共3.3亿美元，DART任务调研团队主任里夫金(Andy Rivkin)说："每次我们去探索小行星，总能发现一些意料之外的东西。"

此次任务的主要目标是轻微改变小行星Dimorphos的飞行轨道。这枚直径约160米的小行星围绕直径780米的小行星Didymos转动，构成了一个相距约1200米的双星系统。整个双星系统共同环绕太阳在一个椭圆轨道上公转。

NASA在其推特账号上写道："小行星Dimorphous，我们冲你来了！"


按照目前的计划，DART将在2022年9月26日之后的一个星期内撞向小行星Dimorphous，届时该双星系统将距离地球1100万公里，也就是离地球最近的时刻。

DART携带了精密导航装置与成像设备，以及一枚由意大利航天局(ASI)提供的伴飞卫星LICIACube，负责拍摄撞击时以及撞击后的影像并传回地球。

小行星Dimorphos和Didymos构成了一个相距约1200米的双星系统，共同绕太阳公转

小行星Dimorphos和Didymos构成了一个相距约1200米的双星系统，共同绕太阳公转

地球早晚要挨撞

NASA首席科学家祖布肯(Thomas Zurbuchen)说："我们正试图学会如何抵御威胁。"目前，科学界尚未发现任何会威胁地球的小行星，但是他们确信这只是一个时间问题。只要时间跨度足够大，撞地球时间早晚会发生。目前，科学界已经甄别出了2.7万枚近地小行星，其中1万枚的直径超过140米。根据NASA的判断，直径超过140米的小行星撞击地球时将会造成重大破坏。

NASA行星防御协调办公室的专家法斯特(Kelly Fast)说，小行星撞地球"是我们能够预防的唯一自然灾害"。

在2022年9月底完成撞击后，欧洲空间局(ESA)计划于2024年再发射Hera探测器，近距离仔细评估DART撞击对小行星Dimorphous以及Didymos造成的影响。

（德新社、法新社等）

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    作者: Judith Harti (联合作者Brigitte Osterath)


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  • Teneriffa - ESA Optical Ground Station

    行星掠地球 我们撞行星

    有备无患

    欧洲空间局在意大利的弗拉斯卡蒂(Frascati) 安置了一个陨石预警系统。手机来自各个天文望远镜的数据（图为特内里费岛上的远程望远镜）。

    作者: F. Schmidt / J. Hartl


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