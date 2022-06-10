「天堂」淪陷 北京酒吧聚集性疫情升溫

（德國之聲中文網）中國本土疫情有復燃跡象，北京朝陽區一家「天堂超市酒吧」爆發聚集性疫情。官方稱感染持續擴大，防控難度超過兩年前新發地市場疫情。

北京市疾病預防控制中心通報，截至6月13日24時，涉天堂超市酒吧聚集性疫情已達257例。其中，包含天堂超市酒吧到訪人員、酒吧工作人員、及到訪人員的續發關聯人員。

北京疾控中心表示，涉天堂超市酒吧聚集性疫情處於發展階段，已涉及14個區和經開區的100個街鄉，續發病例涉及多個公共場所，呈現點多面廣的特點，疫情仍存在傳播擴散風險。

北京市府新聞發言人徐和建週日（12日）形容北京當前規模聚集性疫情「來勢凶猛」，防控難度超越新發地批發市場聚集性疫情以及上一波疫情，更稱「目前仍存在外溢擴散的風險。」

三里屯酒吧關停

為了阻斷病毒傳播鏈，北京當局已下令三里屯700多戶餐飲企業全部停止堂食，74家酒吧全部關閉停業，52家文化及體育類培訓機構暫停營業，還有67家文化娛樂場所也關停。這也讓原本熱鬧的三里屯，頓時靜了下來。

中國《央視》報導指出，北京市文旅、衛健、商務、市場監管、公安、文化執法等部門已組成聯合調查組，依法對天堂超市酒吧立案調查，從快從嚴從重查處。

北京疫情捲土重來，網路上出現鋪天蓋地批評聲浪，「天堂超市酒吧被立案調查」話題一度登上中國微博熱搜榜。不少網民認同政府應該徹查，要找出防控不符合要求的商家。但也有網民認為，一間酒吧中招，其他業者也得被迫關門，「這對嚴格遵守防疫規範的店家不公平」。

一名在三里屯酒吧街開便利商店的曹姓男子告訴路透社，「我們必須天天做核酸檢測，雖然有點麻煩，但這是必要的」。而在疫情爆發的短短幾天，業績受影響，已經減少2至3成。

就怕疫情擴散衝擊民生經濟，當局繃緊神經。中國國務院副總理孫春蘭週一（13日）特地前往爆發感染的天堂超市酒吧等地視察。孫春蘭強調，要堅持「動態清零」總方針，盡快控制疫情，為中共20大勝利召開營造良好氛圍。

常態化檢測亂象

中國採清零方針防控疫情，但多個城市推動常態化核酸檢測卻亂象叢生。有採樣點排隊太久、檢測結果產出太慢等情形，引發民眾抱怨連連。

上海市原定提供市民免費核酸檢測至6月30日，7月起由民眾自行負擔。但政策在幾天後急轉彎，上海疫情防控新聞發布會上宣佈，免費檢測服務延長至7月31日。

中國國家醫保局相關負責人於5月26日指出，推動常態化檢測所有費用由各級政府負擔。但像是河南省僅通報零星病例，政策也必須跟進，外界估算，河南省一年檢測費用需耗費人民幣600億，相當於台幣2650億元。

然而政府將常態化核酸檢測的費用轉嫁於民，還向未參加檢測者予以拘留、罰款等懲罰，此舉恐怕缺乏法律依據。中國政法大學教授趙宏公開撰文抨擊各地政府不應該違反比例原則。

文中提及，在疫情防控期間，個人為公共防衛的目的需積極配合政府的調查和檢驗，但這並不意味著政府對個人未予配合的行為就可以隨意啓動嚴苛的懲戒機制。

趙宏寫道，簡單粗暴的防控政策不僅於法無據，還會激發起市民的極大反感和抵觸，也無助於《傳染病防治法》所設定的「依靠科學、依靠群眾」的目的實現。

（綜合報導）

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