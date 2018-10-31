 天则经济学者出境受阻 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 05.11.2018

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时政风云

天则经济学者出境受阻

独立智库天则经济研究所的两位经济学者盛洪、蒋豪在机场未被允许出境。二人原计划赴美参加“改革开放40年”研讨会。盛洪表示，他被告知参加研讨会会“危害国家安全”。

China - Beijing Capital International Airport (picture-alliance/dpa/M. Reynolds)

（资料图片：北京机场）

（德国之声中文网）天则经济研究所所长盛洪周日（11月4日）晚些时候在推特写道："记得2008年我到芝加哥大学参加科斯（编者注：诺贝尔经济学奖得主罗纳德·科斯）发起的改革开放30年研讨会，觉得改革已大功告成；这次我到哈佛大学参加改革开放40年的研讨活动，却被告知我参加研讨会会'危害国家安全'，不让出境。恍如隔世。"德国之声与盛洪取得联系，盛洪证实推特的内容。

天则所另外一位经济学家蒋豪出境也受阻。他向美联社表示，周六他在机场受阻，但未被告知原因。

二人原计划赴美参加"改革开放40年：挑战和机遇"系列研讨会。该研讨会由天则所和哈佛大学费正清中心合办。根据天则所网站上的该会议信息，参与的中国学者包括经济学者樊纲、法学家贺卫方、政治学者毛寿龙、历史学家秦晖、中国人民大学国际关系教授时殷弘、天则所理事长吴思、历史学者萧功秦、经济学者张曙光、经济学者张维迎等。

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研讨会的主题包括中国改革开放的历史与影响、40年改革开放综合观：政治、法律、思想、文化、社会，与中国有关的当前美国贸易政策等。按照日程，盛洪原定主持"中共十九大后的经济改革"单元。研讨会于11月5日-8日在哈佛大学举行。

蒋豪向美联社表示，近20位中国学者受邀出席，部分已经抵达美国，但也有些人改变主意，决定不去，因为"显然的原因"。美联社指，该会议并不受中国官方的认可。

独立智库天则经济研究所成立于1993年，由经济学家茅于轼、张曙光、盛洪、樊纲和唐寿宁创办。美联社报道指，该研究所发表了一些批评性的报告，包括对中国国有企业的不盈利、接受大量公共财政补贴。此外，天则所还致力于言论自由，曾举办一些敏感议题的讲座，如有关国共内战。

今年7月，天则所在北京的办公室被"封门"。据天则所网站介绍，当时，一群工人用电焊将铁栅栏门焊上，并用锁锁上，天则所员工被锁在办公室内。随后又断了电。天则所员工随即报警。警察来后，员工才得以出门。当时，盛洪向《纽约时报》表示，房东似乎受到了更高一层的压力，"虽然我们没有证据。中介公司它是要挣钱的，它没必要给我倒这个乱，这是违反他们逻辑的"。

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