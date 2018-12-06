“天体足球”对抗体育商业化

(德国之声中文网) 这场在德国西北部鲁尔区小镇Oer-Erkenschwick举行的足球赛，遇到的第一个难题就是：如何区分两队的球员？根据组织者的要求，球员除了足球靴、护腿板、足球袜、守门员手套之外，身上不能有任何一片多余的布料。

解决方法其实也并不复杂：两队球员分别穿着不同颜色的球袜。至于至于球员号码，则直接用颜料喷涂在皮肤上。

这场"全裸足球赛"的组织者是艺术家施塔切夫斯基(Gerrit Starczewski)。他对媒体表示，举办这样的球赛，是为了告诉公众：当前的足球体系"非常病态"，所以"我们要脱光光"。为此，他提出了一句口号："足球病入膏肓，我们都脱光光。"(Das System Fußball ist krank, darum ziehen wir alle blank)。

球员号码被喷涂在皮肤上

施塔切夫斯基说，裸体象征着天然和纯粹，而这正是现代足球所缺乏的东西。他认为，裸体足球赛还能凸显"多样性"、反抗"虚伪的美容观念"，并且抵御社交媒体的过度影响。

在比赛前，他还幽默地警告球员称，庆祝进球时，绝对不可以"兴奋地穿上衣服"，否则立刻红牌罚出场外。

在接受德国足球杂志《11人》专访时，施塔切夫斯基还提到了当前新冠疫情对这场比赛的影响。他有些遗憾地表示，这场比赛只能在没有观众的情况下进行。"我们当然会遵守防疫规定。至于球员，我不认为缺一件衣服就会增大传染风险。"

他还诙谐地表示，全裸踢球对球员的技术动作有一定的影响。"尤其是铲球以及守门员扑救时。"

德国人的十大"爱" 爱啤酒 排名第一的当然是啤酒。全世界人均啤酒消费量超过德国的，只有邻居捷克。在德国，年满16周岁就可以合法饮用啤酒。就算没有开瓶器，德国人也总是能找到各种怪方法来喝啤酒。

德国人的十大"爱" 爱纸档 文件夹最初可是德国人的发明。德国人对于分门别类的档案管理有着近乎偏执的追求。尽管IT科技迅速进步，德国人却依然离不开纸质的文件。不论是在办公室还是在家里，到处都有令人惊叹的“文件墙”。

德国人的十大"爱" 爱打折 德国人对于打折便宜商品的追求也同样闻名，这几乎就植根于德国的民族性中。就算是富贵人家，也常常去廉价超市扫荡打折商品。

德国人的十大"爱" 爱旅游 在世界各地的偏远地区旅行时，如果遇上了其他一身户外运动打扮的中年游客，您不妨试试开口说德语。而像在马约卡岛上晒太阳，则更是老少皆宜的德国国民旅游目的地。二十年前德国就流传段子称，西班牙马约卡岛已经正式成为了德国的第17个联邦州。

德国人的十大"爱" 爱花草 就算不爱旅游的人，也能在家乡找到乐子。全德国总共有140万片“城市花园”，没有私家花园的民众，可以在这里租一块地，按自己喜好种植各类花草，举办各种派对。当然，在“城市花园”也有各种规矩需要遵守。

德国人的十大"爱" 爱裸体 德国的天体运动开始于19世纪，可以说在全球范围内开风气之先。在当年的东德，天体文化尤其受欢迎。这一传统也持续到今天：东部民众的裸晒劲头明显胜过西部同胞。

德国人的十大"爱" 爱等灯 尽管也有不少德国行人闯红灯，但他们难免会遭到其他路人的一通骂。德国是少数几个在路口没车时依然有行人在等红灯的国家。

德国人的十大"爱" 爱聚会 从前德国的酒馆里，常常会设立一些“熟客专桌”，许多互相认识的常客会在这里打牌、喝酒、聊天。如今，Stammtisch一词通常指老友的定期小聚或者各种团体的定期碰面。

德国人的十大"爱" 爱侦探 每周日晚上20:15分，总有那么近千万德国人守在电视机前收看德国电视一台播出的系列侦探剧“作案现场”（Tatort）。一些酒馆还会在周日晚上打开电视，吸引更多顾客来收看直播。

德国人的十大"爱" 爱甜点 英国人的下午茶+饼干，德国人的咖啡+甜点。不论是周日中午散步归来，还是同事庆祝生日，德国人的生活中少不了甜点。孩子们也爱甜食：小寿星们一大早在家吃了蛋糕后，带着蛋糕上学，和同学们分享；而在放学后，孩子们自然还要再庆祝一轮。 作者: Elizabeth Grenier



文山/叶宣/(德新社等)

© 2020年德国之声版权声明：本文所有内容到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。



