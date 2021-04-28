 天价罚款重挫阿里巴巴 马云丢首富宝座 | 经济纵横 | DW | 14.05.2021

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经济纵横

天价罚款重挫阿里巴巴 马云丢首富宝座

阿里巴巴在4月份收到中国市场监管机有史以来最大的一笔罚款后，出现上市以来首季亏损，但该公司对营收依旧保持乐观。这个同时，久违的马云也在杭州现踪。

  • China Jack Ma beim 10. Geburtstag von Alibaba

    阿里巴巴和马云走下神坛？

    2013年：淘宝网十周年庆

    1999年，马云辞去教师公职，带领18人团队在杭州创办阿里巴巴集团。2003年，阿里巴巴推出淘宝网和支付宝，开拓电子商务。2013年5月10日，当马云在淘宝十周年庆典上辞去淘宝CEO职位时，阿里巴巴集团不仅已是中国最大的电商，而且已将业务伸展到金融等领域。

  • Jack Ma

    阿里巴巴和马云走下神坛？

    2014年：阿里巴巴纽约上市

    2014年9月19日，阿里巴巴集团在纽约证券交易所正式挂牌上市，创造了史上最大IPO记录。在当年的胡润百富榜和《福布斯富豪榜》上，马云家族及马云首次问鼎中国首富。2014年12月，彭博亿万富翁指数显示，马云身家达到286亿美元，超越李嘉诚，登顶亚洲首富。

  • Ant Financial | Hauptquartier der Ant Group in Hangzhou

    阿里巴巴和马云走下神坛？

    阿里巴巴的金融业务：蚂蚁金服

    2014年，阿里巴巴集团成立浙江蚂蚁小微金融服务公司（简称蚂蚁金服）。2015年1月，蚂蚁金服推出芝麻信用。之后数年，蚂蚁金服进行了一系列大规模收购。阿里巴巴集团2019年11月26日在港交所上市后，蚂蚁集团2020年7月宣布，将在香港交易所和上海证券交易所科创板同步发行上市。

  • China Haikou 2020 | Jack Ma, Gründer der Alibaba Group

    阿里巴巴和马云走下神坛？

    蚂蚁集团上市被叫停

    不过，蚂蚁集团迄今并没有迎来上市这一天。2020年11月3日，蚂蚁集团11月5日在上海和香港同步上市的计划被中国监管机构叫停。2020年十月下旬， 马云在上海一个论坛上炮轰中国金融监管制度。此前，他刚于9月底卸任阿里巴巴集团董事局主席，但仍为包括蚂蚁集团在内的600多家企业的实际控制人。

  • Screenshot scmp.com- Artikel

    阿里巴巴和马云走下神坛？

    阿里巴巴集团据悉被要求削减其媒体资产

    据《华尔街日报》报道，因担心其对中国舆论的影响力，中国政府已要求阿里巴巴集团削减其媒体资产。3月16日，阿里巴巴旗下的UC浏览器从中国的各大应用商店全面下架。阿里巴巴持有微博和多家中国数字和平面新闻媒体的股份，其中包含香港主要英文报纸《南华早报》。

  • Insight Davos 2019 World Economic Forum (WEF) annual meeting

    阿里巴巴和马云走下神坛？

    消失近三月的前首富

    自去年11月蚂蚁集团上市被叫停后，一向曝光率很高的马云近3个月未公开亮相，直到今年1月20日才首次通过视频形式公开露面，在“马云公益基金会”的一个颁奖典礼上致词。3月11日，蚂蚁集团公布了其金融自律准则，包含机构准入、平台治理、保护消费者权益和数据隐私等，并保证不对未成年人、低偿还能力群体等放贷。蚂蚁集团能否及何时上市无从知晓，在今年3月公布的胡润排行榜，上两次坐拥中国首富之位的马云已跌至第四名。

    作者: 乐然


  • China Jack Ma beim 10. Geburtstag von Alibaba

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    1999年，马云辞去教师公职，带领18人团队在杭州创办阿里巴巴集团。2003年，阿里巴巴推出淘宝网和支付宝，开拓电子商务。2013年5月10日，当马云在淘宝十周年庆典上辞去淘宝CEO职位时，阿里巴巴集团不仅已是中国最大的电商，而且已将业务伸展到金融等领域。

  • Jack Ma

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    2014年：阿里巴巴纽约上市

    2014年9月19日，阿里巴巴集团在纽约证券交易所正式挂牌上市，创造了史上最大IPO记录。在当年的胡润百富榜和《福布斯富豪榜》上，马云家族及马云首次问鼎中国首富。2014年12月，彭博亿万富翁指数显示，马云身家达到286亿美元，超越李嘉诚，登顶亚洲首富。

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    2014年，阿里巴巴集团成立浙江蚂蚁小微金融服务公司（简称蚂蚁金服）。2015年1月，蚂蚁金服推出芝麻信用。之后数年，蚂蚁金服进行了一系列大规模收购。阿里巴巴集团2019年11月26日在港交所上市后，蚂蚁集团2020年7月宣布，将在香港交易所和上海证券交易所科创板同步发行上市。

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    阿里巴巴和马云走下神坛？

    蚂蚁集团上市被叫停

    不过，蚂蚁集团迄今并没有迎来上市这一天。2020年11月3日，蚂蚁集团11月5日在上海和香港同步上市的计划被中国监管机构叫停。2020年十月下旬， 马云在上海一个论坛上炮轰中国金融监管制度。此前，他刚于9月底卸任阿里巴巴集团董事局主席，但仍为包括蚂蚁集团在内的600多家企业的实际控制人。

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    阿里巴巴和马云走下神坛？

    阿里巴巴集团据悉被要求削减其媒体资产

    据《华尔街日报》报道，因担心其对中国舆论的影响力，中国政府已要求阿里巴巴集团削减其媒体资产。3月16日，阿里巴巴旗下的UC浏览器从中国的各大应用商店全面下架。阿里巴巴持有微博和多家中国数字和平面新闻媒体的股份，其中包含香港主要英文报纸《南华早报》。

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    阿里巴巴和马云走下神坛？

    消失近三月的前首富

    自去年11月蚂蚁集团上市被叫停后，一向曝光率很高的马云近3个月未公开亮相，直到今年1月20日才首次通过视频形式公开露面，在“马云公益基金会”的一个颁奖典礼上致词。3月11日，蚂蚁集团公布了其金融自律准则，包含机构准入、平台治理、保护消费者权益和数据隐私等，并保证不对未成年人、低偿还能力群体等放贷。蚂蚁集团能否及何时上市无从知晓，在今年3月公布的胡润排行榜，上两次坐拥中国首富之位的马云已跌至第四名。

    作者: 乐然


(德国之声中文网) 路透社报导，中国电子商务平台阿里巴巴周四 (5月13日) 报告了自2014年上市以来的首个季度运营亏损，原因是创纪录的28亿美元反垄断罚款。

根据公司发布的消息，属于普通股股东的净亏损为54.8亿元，或每股美国存托股（ADS）1.99元，主要是由于反垄断罚款。不计项目，阿里巴巴每ADS收益10.32元，低于预期的11.11元。

除此之外，阿里巴巴在美国上市的股票在震荡的盘前交易中下跌超过3%。但是该公司预测，由于新冠疫情带动的网购势头依旧强劲，2022年的收入将高于市场预期，阿里巴巴预测，截至2022年3月的财年，其年收入将达到9300亿元（1441.2亿美元），高于分析师平均预期的9282.5亿元。

阿里巴巴本季度核心商务收入增长了72%，达到1613.7亿元，这主要得益于该公司的中国零售市场和疫情大流行之后消费者对电子商务的青睐。

Logo Alibaba Group

根据路透社，在截至3月31日的三个月里，阿里巴巴折核心商务收入上升至1,874亿元（290.3亿美元），高于Refinitiv汇编的30位分析师预测的1,804.1亿元。

马云现身面露疲态？

根据中国《三言财经》，久未公开露面的马云在5月10日现身杭州阿里总部，参加阿里巴巴第17个“阿里日”。这一天阿里会开放全国园区，「欢迎37000名员工家人和亲友来『走亲访戚』」。不少媒体观察，马云变瘦了，虽然笑容满面，但面露疲态，对他的现身有各种解读。

同一时间，中国财经杂志《新财富》公布2020年《新财富500富人榜》，資產缩水717.3億人民幣的阿里巴巴创办人马云从去年的榜首跌至第7位。农夫山泉创办人钟睒睒以逾5000亿元挤身中国首富，后面分别是拼多多创办人黄峥、腾讯的马化腾等。

2020年10月底，阿里巴巴创始人马云在上海发表演讲，批评中国的金融监管机构。之后阿里巴巴受到监管部门锁定，姐妹公司蚂蚁金服集团370亿美元的IPO被喊停。而阿里巴巴在美国上市的股票自创下历史新高以来已经下跌了30%以上。

(路透社等)

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媒体：北京调查蚂蚁集团快速IPO幕后推手

《华尔街日报》27日报导称，中国政府正在调查蚂蚁集团去年股票上市的计画为何能快速得到监管机构批准。消息人士透露，这波调查着重於马云与重要政府人士间的关系。  

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路透社报道称，中国监管机构在与蚂蚁集团的会议中暗示，让马云脱手蚂蚁集团股份并放弃控制权有助该集团通过北京的业务审查，而蚂蚁集团正在研究让马云退出的各种选项。蚂蚁集团则否认考虑出售马云股权的说法。  

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天价罚单来了！阿里巴巴被罚182亿元

备受关注的阿里巴巴集团垄断案有了处理结果。中国市场监管总局表示，因违反《反垄断法》，对这家互联网巨头罚款182.28亿元人民币。阿里巴巴回应表示诚恳接受，坚决服从。专家分析，财力雄厚的阿里巴巴集团能够承受这笔巨款罚单。  

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中国政府因日渐担心科技公司影响舆论，要求阿里巴巴出售旗下的媒体业务。除了拥有香港的南华早报外，阿里巴巴也持有多家中国媒体与社交平台的股份。3月16日下午，阿里巴巴旗下的UC浏览器已经宣告下架。  

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