天价罚款重挫阿里巴巴 马云丢首富宝座

(德国之声中文网) 路透社报导，中国电子商务平台阿里巴巴周四 (5月13日) 报告了自2014年上市以来的首个季度运营亏损，原因是创纪录的28亿美元反垄断罚款。

根据公司发布的消息，属于普通股股东的净亏损为54.8亿元，或每股美国存托股（ADS）1.99元，主要是由于反垄断罚款。不计项目，阿里巴巴每ADS收益10.32元，低于预期的11.11元。

除此之外，阿里巴巴在美国上市的股票在震荡的盘前交易中下跌超过3%。但是该公司预测，由于新冠疫情带动的网购势头依旧强劲，2022年的收入将高于市场预期，阿里巴巴预测，截至2022年3月的财年，其年收入将达到9300亿元（1441.2亿美元），高于分析师平均预期的9282.5亿元。

阿里巴巴本季度核心商务收入增长了72%，达到1613.7亿元，这主要得益于该公司的中国零售市场和疫情大流行之后消费者对电子商务的青睐。

马云现身面露疲态？

根据中国《三言财经》，久未公开露面的马云在5月10日现身杭州阿里总部，参加阿里巴巴第17个“阿里日”。这一天阿里会开放全国园区，「欢迎37000名员工家人和亲友来『走亲访戚』」。不少媒体观察，马云变瘦了，虽然笑容满面，但面露疲态，对他的现身有各种解读。

同一时间，中国财经杂志《新财富》公布2020年《新财富500富人榜》，資產缩水717.3億人民幣的阿里巴巴创办人马云从去年的榜首跌至第7位。农夫山泉创办人钟睒睒以逾5000亿元挤身中国首富，后面分别是拼多多创办人黄峥、腾讯的马化腾等。

2020年10月底，阿里巴巴创始人马云在上海发表演讲，批评中国的金融监管机构。之后阿里巴巴受到监管部门锁定，姐妹公司蚂蚁金服集团370亿美元的IPO被喊停。而阿里巴巴在美国上市的股票自创下历史新高以来已经下跌了30%以上。

(路透社等)

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