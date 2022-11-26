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天主教是基督教的最大宗派。
在与基督教新教并提时，天主教也常常被称为“旧教”
2014年被教宗方济各委任为余江教区主教的彭卫照，11月24日被中国天主教主教团任命为“江西教区”的辅理主教。然而，“江西教区”并未获罗马教廷承认。梵蒂冈发表声明，对此表示“惊讶和遗憾”。
梵蒂冈周六发布公告称，再次延长与中国签订的关于主教任命的临时协议。该项协议内容保密，自2018年签订以来饱受批评。
在即将召开的中共二十届党代会上，习近平想要打破以往的任期限制，谋求毛泽东时代以来最高程度的集权。即便是现在，中国的政治自由空间也已经远远小于十年前。
本周一，罗马天主教会亚洲最资深神职人员之一的陈日君枢机和其他5名民主人士在香港法院受审，罪名是其基金为2019年香港抗议活动的参与者提供支持。
多家媒體報導，梵蒂岡本週曾在教宗出訪哈薩克斯坦時，向中國表態願促成教宗與中國國家主席習近平會面，但卻遭到中國以時間不足為由婉拒。教宗週四（9月15日）證實，自己未與習近平會面。
天主教罗马教宗方济各周三（9月14日）对俄罗斯东正教等世界宗教领袖表示，宗教信仰决不能被用来为战争的 "邪恶 "辩护，上帝决不能被人类权力欲所挟持。
台湾前副总统陈建仁将作为特使，率团前往梵蒂冈出席先教宗若望保禄一世的宣福礼。台湾总统蔡英文期盼透过此行，持续深化台梵邦谊、持续守护台梵共同信仰的普世价值。
俄烏戰爭甫進入第六個月，原本一份糧食出口協議有望暫時緩和南部港口戰線，但在簽署後一天即重現危機。教宗則表示希望造訪基輔和莫斯科，為曠日持久的戰事帶來出口。
教宗方濟各日前接受路透社專訪時承認，《梵中協議》並「不理想」，但仍希望北京能盡快續簽。這番話卻引發反對者擔憂，認為中國宗教迫害並未因這項秘密協議而改善。此前，據稱梵蒂岡駐香港前代辦也曾表示，要為香港宗教自由終結做好準備。
乌克兰总统泽连斯基称，顿巴斯地区正在经历欧洲历史上最为血腥残酷的战役之一。他批评德国在向乌克兰提供武器的问题上一再犹豫。世界卫生组织判断已被俄军全面占领的马里乌波尔爆发霍乱的风险极高。
六四33週年，在燭光難以燃點的香港，教會成為少數仍舉辦悼念活動的地方。香港的天主教和基督教素來是最積極為六四事件發聲的宗教，但如今難度愈來愈高，仍然希望以信仰紀念六四的教徒如何自處？
今年随着香港天主教会宣布将不再为六四死难者举办悼念弥撒，香港公开的六四悼念活动全部无法举行，天安门民主运动的记忆在香港被系统性抹去。台湾可能成为两岸三地唯一可以纪念六四的地方。
今年香港天主教会将不再为六四死难者举办悼念弥撒，这是1989年后的第一次，至此，香港公开的六四悼念活动已被全部取消。
繼日前天主教香港教區榮休主教陳日君被警方以國安法逮捕後，天主教香港教區24日透露，今年將不舉辦追思「六四」的彌撒。對此，香港當地的天主教徒向德國之聲透露，不少人擔心宗教自由此後會受到國安法的壓迫。
天主教香港教区荣休主教陈日君、歌手何韵诗等5名「612人道支援基金」信托人及基金秘书于5月24日上午提堂，被告均否认违反《社团条例》的控罪。案件押后至9月19日审理。
香港荣休主教陈日君被逮捕的事件发生后，罗马教宗方济各本周日为中国信徒进行了祈祷。陈日君本人已经在被捕数天后获得假释。
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