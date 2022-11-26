六四悼念的最後避風港——香港教會陷兩難

六四33週年，在燭光難以燃點的香港，教會成為少數仍舉辦悼念活動的地方。香港的天主教和基督教素來是最積極為六四事件發聲的宗教，但如今難度愈來愈高，仍然希望以信仰紀念六四的教徒如何自處？