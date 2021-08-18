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天主教

天主教是基督教的最大宗派。

在与基督教新教并提时，天主教也常常被称为“旧教”

May 13, 2021, FÃÂ¡tima, Portugal: Fátima,13/05/2021 - Cerimónias da Peregrinação Internacional Aniversária de 13 de Maio. Para as celebrações religiosas deste ano, o Santuário de Fátima só admitiu a entrada no recinto a cerca de 7.500 fiéis, tendo muitos ficado à entrada, junto aos gradeamentos. O Papa Francisco deixou uma mensagem surpresa destinada aos peregrinos e que passou nos monitores do recinto. (Credit Image: Â© Atlantico Press via ZUMA Wire

教宗方济各表示接种疫苗是一种“关爱行为” 18.08.2021

天主教罗马教宗方济各表示，新冠疫苗让人们看到结束新冠大流行瘟疫的希望，而接种疫苗是一种“关爱行为”。

Leere Kirchenbänke stehen in der St.Anna Kirche in Düren (Nordrhein-Westfalen) (Foto vom 09.10.2013). Foto: Horst Ossinger/dpa

退出教会："彻底解放" 25.07.2021

德国每年都有数十万人退出教会，甚至有入会50多年的信徒退会。这，到底是为什么？
Pope Francis (R) walks with the Bishop of Daejon, Lazarus You Heung-sik, as he arrives at the Shrine of Solmoe, birthplace of Saint Andrew Kim Taegon, in Dangjin on August 15, 2014. Pope Francis warned of the cancer of despair that afflicts outwardly affluent societies and called on South Korean Catholics to reject inhuman economic models at a mass for 45,000 people earlier on August 15 on the first papal trip to Asia in 15 years. AFP PHOTO / VINCENZO PINTO (Photo by VINCENZO PINTO / AFP)

韩国主教力促 教宗会访问朝鲜吗？ 18.06.2021

来自韩国的俞兴植主教日前被任命担任梵蒂冈要职后，希望能促成教宗访问朝鲜。有分析人士警告，教宗若成行，意味着认可平壤政权的合法性。
12.08.2014 Eine Statue mit Kreuz steht am 12.08.2014 am Eingang zur Südkathedrale in Peking. Die Katholische Kirche in China ist gespalten zwischen Treue zum Papst oder zum Regime. Der Besuch von Franziskus in Südkorea macht Gläubigen Hoffnung. Aber tiefe Konflikte trennen Rom und Peking. Foto: Stephan Scheuer/dpa (zu dpa: Katholiken in China hoffen auf Franziskus - «Wir stehen zum Papst») +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

梵蒂冈：多位神职人员在中国被捕 23.05.2021

据梵蒂冈方面的消息，近日有多名中国河北省的天主教神职人员被警方强行逮捕。包括该地区的主教本人和多名神父。
New Vatican Appointee as Hong Kong's Bishop Stephen Chow, speaks during a press conference in Hong Kong, Tuesday, May 18, 2021. The 62 year old is the youngest priest to be appointed as Hong Kong's Bishop since the Vatican began appointing Chinese bishops in the city, Hong Kong Catholics have been without a permanent leader for more than two years. (Photo by Vernon Yuen/NurPhoto)

“修补撕裂”? 教廷委任周守仁为香港教区新主教 18.05.2021

梵蒂冈正式委任耶稣会中华省会长、华仁书院校监周守仁神父为天主教香港教区下一任主教。这一任命受到外界关注，被看作是试图修补北京与香港两派撕裂的做法。周守仁本人也曾表示愿“担当桥梁角色”。
A soldier stands guard along a road as security forces search for protesters, who had been taking part in a demonstration against the military coup, in Yangon on May 7, 2021. (Photo by STR / AFP) (Photo by STR/AFP via Getty Images)

缅甸军民冲突 至少六民兵死亡 17.05.2021

缅甸的军民冲突愈演愈烈，周日传出至少有六名民兵在冲突当中丧生，美国丶英国丶甚至教宗方济各都对该国动乱发出了呼吁。

真爱无敌：德国天主教会为同性伴侣证婚 14.05.2021

虽然梵蒂冈不愿祝福同性结合，但德国各地约有100间天主教堂为同性伴侣举行证婚仪式。一些神父认为，教会需要改变对性伦理的观念。

Pope Francis celebrates the Eucharist during Easter Sunday Mass at St. Peter's Basilica at the Vatican April 4, 2021. Vatican Media/­Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY.

教宗方济各: 复活的宣告是永不落空的希望 05.04.2021

在2021年复活主日，教宗方济各发表了复活节文告，降福罗马城和全世界，颁赐全大赦。鉴于新冠疫情现状，教宗特别指出，复活的宣告“所彰显的并非海市蜃楼，所启示的并非神奇的配方，所指出的并非一条逃生之路”，而是永不落空的希望。他也称赞缅甸的青年懂得“仇恨只能用爱来驱散”。
A protester shows Easter eggs during an Easter egg strike against the military coup in Yangon, Myanmar on April 4, 2021. Anti-coup protests continued across Myanmar despite bloody crackdown by security forces. (Photo by Myat Thu Kyaw/NurPhoto)

缅甸示威者发动复活节示威 军方持续暴力镇压 05.04.2021

缅甸示威者4日运用复活节彩蛋延续示威行动，表达反对军政府发动政变的立场。此外，教宗方济各也在复活节文告中，提到缅甸情势，赞扬缅甸青年致力於支持民主。
Pope Francis blesses attendees after celebrating Easter Mass at St. Peter's Basilica at the Vatican April 4, 2021. Filippo Monteforte/Pool via REUTERS

教宗发表复活节文告 呼吁公平分配疫苗 04.04.2021

教宗方济各周日发表2021年复活节文告。谈到全球疫情时，他呼吁公平分配新冠疫苗，不要遗忘那些最贫困的国家。他也声援为民主抗争的缅甸人民，同时抨击全球军备不断提高的现象。
08/08/2016*** ARCHIV - Ein homosexuelles, männliches Paar hält am 27.11.2014 in Stuttgart (Baden-Württemberg) im schwul-lesbischen Zentrum in der Weissenburg am «Gay & Gray»-Stammtisch die Hände zusammen. Von diesem Freitag (1. Juli) an können sich schwule und lesbische Paare kirchlich trauen lassen - bei der evangelischen Kirche. Foto: Daniel Naupold/dpa (zu dpa Evangelische Kirche startet Trauung homosexueller Paare vom 29.06.2016) +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit picture-alliance/dpa/D. Naupold

“我们会继续为同性伴侣祝福” 17.03.2021

梵蒂冈禁止教会为同性婚姻祝福的禁令引起了德国等地天主教会的不满和失望。
Rom, Vatikan 05.10.2016 Papst Franziskus I. (li) beim Gruppenbild mit chinesischen Glaeubigen bei der woechentlichen Generalaudienz auf dem Petersplatz FOTO: Pressefoto ULMER/Alberto Lingria xxNOxMODELxRELEASExx |

教宗方济各赞赏延长梵中临时协议 08.02.2021

天主教罗马教皇方济各称，延长与中国关于主教任命的临时协议是梵蒂冈去年最重要外交事件之一。
07.02.2021 A protester holds up a sign calling for the release of detained civilian leader Aung San Suu Kyi during a demonstration against the military coup in Yangon on February 7, 2021. (Photo by Ye Aung THU / AFP) (Photo by YE AUNG THU/AFP via Getty Images)

缅甸：大批民众再次走上街头 谴责政变 07.02.2021

周日在缅甸仰光，成千上万民众再次走上街头，谴责军方发动政变并要求释放昂山素季等人。与此同时，联合国缅甸人权问题代表以及教宗方济各也对缅甸民众进行声援。
Köln am 29. Februar 2020. Dom und die Brücke

教会不愿公开性侵调查 要求记者保密 06.01.2021

天主教科隆教区拒绝公布一份有关神职人员性侵儿童调查报告的事件继续发酵。教会要求查阅文件的记者签署保密承诺书，遭到记者们拒绝。

疫情下的教廷平安夜彌撒 25.12.2020

新冠疫情下，教宗方济各周四（12月24日）低调举行平安夜弥撒。这是84岁的方济各担任教宗时主持的第8次圣诞节庆祝活动。周五（12月25日），有别于以往他在圣彼得广场的中央阳台上宣读"Urbi et Orbi"「给城市和世界的信息」，今年的讲话改在梵蒂冈室内大厅举行。许多人因为封锁无法到现场，而是在电视上或网上听教宗讲话。
Pope Francis celebrates Mass on the occasion of the feast of Our Lady of Guadalupe, in St. Peter's Basilica at the Vatican, Saturday, Dec. 12, 2020. (Remo Casilli/Pool via AP)

教宗方济各庆生 为南美儿童捐赠 17.12.2020

教宗方济各84岁生日之际，向危机重重的南美国家委内瑞拉感染肺炎的儿童捐赠四台呼吸机。教宗本人也来自南美洲，他于1936年12月17日生于布宜诺斯艾利斯。
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