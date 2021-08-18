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天主教是基督教的最大宗派。
在与基督教新教并提时，天主教也常常被称为“旧教”
天主教罗马教宗方济各表示，新冠疫苗让人们看到结束新冠大流行瘟疫的希望，而接种疫苗是一种“关爱行为”。
德国每年都有数十万人退出教会，甚至有入会50多年的信徒退会。这，到底是为什么？
来自韩国的俞兴植主教日前被任命担任梵蒂冈要职后，希望能促成教宗访问朝鲜。有分析人士警告，教宗若成行，意味着认可平壤政权的合法性。
据梵蒂冈方面的消息，近日有多名中国河北省的天主教神职人员被警方强行逮捕。包括该地区的主教本人和多名神父。
梵蒂冈正式委任耶稣会中华省会长、华仁书院校监周守仁神父为天主教香港教区下一任主教。这一任命受到外界关注，被看作是试图修补北京与香港两派撕裂的做法。周守仁本人也曾表示愿“担当桥梁角色”。
缅甸的军民冲突愈演愈烈，周日传出至少有六名民兵在冲突当中丧生，美国丶英国丶甚至教宗方济各都对该国动乱发出了呼吁。
虽然梵蒂冈不愿祝福同性结合，但德国各地约有100间天主教堂为同性伴侣举行证婚仪式。一些神父认为，教会需要改变对性伦理的观念。
在2021年复活主日，教宗方济各发表了复活节文告，降福罗马城和全世界，颁赐全大赦。鉴于新冠疫情现状，教宗特别指出，复活的宣告“所彰显的并非海市蜃楼，所启示的并非神奇的配方，所指出的并非一条逃生之路”，而是永不落空的希望。他也称赞缅甸的青年懂得“仇恨只能用爱来驱散”。
缅甸示威者4日运用复活节彩蛋延续示威行动，表达反对军政府发动政变的立场。此外，教宗方济各也在复活节文告中，提到缅甸情势，赞扬缅甸青年致力於支持民主。
教宗方济各周日发表2021年复活节文告。谈到全球疫情时，他呼吁公平分配新冠疫苗，不要遗忘那些最贫困的国家。他也声援为民主抗争的缅甸人民，同时抨击全球军备不断提高的现象。
梵蒂冈禁止教会为同性婚姻祝福的禁令引起了德国等地天主教会的不满和失望。
天主教罗马教皇方济各称，延长与中国关于主教任命的临时协议是梵蒂冈去年最重要外交事件之一。
周日在缅甸仰光，成千上万民众再次走上街头，谴责军方发动政变并要求释放昂山素季等人。与此同时，联合国缅甸人权问题代表以及教宗方济各也对缅甸民众进行声援。
天主教科隆教区拒绝公布一份有关神职人员性侵儿童调查报告的事件继续发酵。教会要求查阅文件的记者签署保密承诺书，遭到记者们拒绝。
新冠疫情下，教宗方济各周四（12月24日）低调举行平安夜弥撒。这是84岁的方济各担任教宗时主持的第8次圣诞节庆祝活动。周五（12月25日），有别于以往他在圣彼得广场的中央阳台上宣读"Urbi et Orbi"「给城市和世界的信息」，今年的讲话改在梵蒂冈室内大厅举行。许多人因为封锁无法到现场，而是在电视上或网上听教宗讲话。
教宗方济各84岁生日之际，向危机重重的南美国家委内瑞拉感染肺炎的儿童捐赠四台呼吸机。教宗本人也来自南美洲，他于1936年12月17日生于布宜诺斯艾利斯。
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