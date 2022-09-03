 天主教罗马教宗：不能用宗教信仰为邪恶战争辩护 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 14.09.2022

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时政风云

天主教罗马教宗：不能用宗教信仰为邪恶战争辩护

天主教罗马教宗方济各周三（9月14日）对俄罗斯东正教等世界宗教领袖表示，宗教信仰决不能被用来为战争的 "邪恶 "辩护，上帝决不能被人类权力欲所挟持。

罗马天主教教宗方济各在第七届世界和传统宗教领袖大会上发表讲话

罗马天主教教宗方济各在第七届世界和传统宗教领袖大会上发表讲话

（德国之声中文网）   在俄罗斯入侵乌克兰的背景下，方济各在哈萨克斯坦共和国举行的世界宗教领袖上首先发言，要求各方共同谴责战争。他引用一位哈萨克诗人的话警告说，"容忍邪恶、不反对邪恶者非真信徒，充其量只有一半信仰。"

听众中有不下80名伊玛目、教长、拉比和穆夫提。明确支持入侵乌克兰战争的负责俄东正教会对外关系的安东尼大都会（Metropolitan Anthony）亦在座。他的上司基里尔牧首（ Patriarch Kirill ）上月决定不参加此次宗教领袖会议。 

基里尔以宗教和意识形态理由为俄侵略战争辩护，称它是一场同西方的 "形上学 "战斗。他为俄军祈福，并称，俄罗斯人和乌克兰人是同一民族。 

教宗方济各在讲话中未直接提及俄罗斯或乌克兰。与哈萨克斯坦总统托卡耶夫一样，他的讲话是为穆斯林、基督教、犹太教、佛教、道教和其它宗教的聚会揭幕，旨在促进宗教作为世界和平的力量，加强彼此间对话和博爱。 

不过，战争持续7个月之际，方济各教宗在俄南部这个邻国发表的讲话中，对全球信仰领袖们表示，应带头促进和平文化。他指出，若宗教领袖自己不促进和平，要求非信徒促进和平则属虚伪。 

第七届世界和传统宗教领袖大会9月14日和15日在哈萨克斯坦首都努尔苏丹市举行

第七届世界和传统宗教领袖大会9月14日和15日在哈萨克斯坦首都努尔苏丹市举行

 

教宗问道："倘我们愿为之献身的造物主是人类生命的创造者，我们这些自称为信徒者又怎能同意破坏这一生命？" 他呼吁："铭记过去的错误。让我们共同努力，确保万能的上帝永远不会再被人的权力欲所挟持。" 他敦促在场所有人，致力于通过对话和谈判而非武力，来解决争端。 方济各教宗说："愿我们永远不为暴力辩护。愿我们永远不让神圣的东西被世俗的东西所利用。神圣决不能成为权力的道具，权力也不能成为神圣的道具！"

除俄罗斯东正教代表团外，宗教领袖中还包括开罗逊尼派重镇爱资哈尔（ Al-Azhar ）清真寺大伊玛目塔耶布（ Sheikh Ahmed al-Tayeb ）。他亲吻了坐轮椅抵达的方济各教宗。 

2019年，方济各和塔耶布签署了一份基督教徒与穆斯林共同声明，作为和平力量，促进人类博爱。托卡耶夫总统在会议开幕讲话中引用了该文件。会议的哈萨克斯坦组织方向塔耶布授予了特别奖，以表彰他为促进各宗教对话所作的贡献。 

哈萨克斯坦总统卡西姆·乔马特·托卡耶夫与教宗方济各表示欢迎

哈萨克斯坦总统卡西姆·乔马特·托卡耶夫与教宗方济各表示欢迎

此次世界宗教领袖会议召开前，各方曾预期，方济各将在会议期间会晤基里尔，因为两人都在今年早些时候确认会参加。2016年，这两位宗教领袖曾在古巴首次会面，它也是天主教罗马教宗和俄罗斯东正教牧首之间的首次会面。俄侵乌战争初期数周，两人曾视频交换过意见。

此后，方济各曾公开批评基里尔为入侵乌克兰行为作辩解，并警告说，他不应沦为 "普京的辅祭"。 

虽然在哈萨克斯坦期间无法见到基里尔，但方济各会在会议期间分别会晤安东尼、塔耶布、俄罗斯穆斯林宗教委员会主席盖努丁（ Sheikh Ravil Gaynutdin ）及其他东正教、犹太教、路德教和穆斯林领袖。 

在哈萨克斯坦的另一位访客显然不在方济各教宗周三的议程上：中国主席习近平到访哈首都努尔苏丹。此行是他自新冠大流行瘟疫爆发以来的首次外访。梵蒂冈和哈萨克官员都不预期，习近平会在对这个重要的地区经济和政治盟友的短暂访问期间会晤方济各教宗。

（法新社） 

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