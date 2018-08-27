天主教性侵丑闻燃烧 德国逾三千儿童受害

(德国之声中文网) 德国主教会议委託进行的研究發现，由1946年至2014年间，德国有3677名儿童遭神职人员性侵，涉案的神职人员达1670人。

受害者以男童为主，超过一半人当时不到13岁，六分一的个案涉及强姦，四分三的受害人是在教会认识涉事神职人员。

这次研究由德国主教会议委託三所大学进行，报告将于9月25日的年度会议上發布。德国《明镜》周刊週三 (9/12) 率先报导有关内容。

德国主教会议发言人斯蒂芬·阿克曼 (Stephan Ackermann) 表示﹕「我们对此感到沮丧和惭愧。」他指这次研究目的是要防止悲剧重演﹕「研究是为了揭示教会的黑暗面，不单为了受影响的人，也为了让我们看见错误并尽其所能阻止事件重演。」

处罚轻微阻吓无力

负责这次研究的人员无法查看教会的原档，只能依赖教区提供的资料进行分析，但当中许多个案证据已遭摧毁。报导指这次的数字只是保守估算，意味着实际情况可能更严重，而且到现在仍持续发生。

多数涉案的神父事后都被低调地调往其他教区，但新教区并没有对会众通报涉案神父的所为。而教会仅对三分一涉案者 (566名) 进行纪律聆讯，但是大部分轻微处罚、给予警告或撤销指控。38%涉案者最终被起诉，但几乎都是由受害人或其家属提告。

德国天主教会性侵丑闻最早于2010年曝光。柏林着名的耶稣会学校(Jesuit school) 两名神父在上世纪70和80年代多次性侵犯高中学生。去年，世界知名的德国雷根斯堡主教座堂合唱团 (Regensburger Domspatzen)，被揭發超过500名男童被性侵和虐打。

教宗高层明年初开会

近期全球多处，包括美国、智利、澳洲等地的天主教会接连爆出性侵丑闻，令教廷声誉重创。

梵蒂冈週三 (9/12) 宣布，教宗方济各将会与全球多国的资深主教，在明年2月初召开会议商讨如何保护教会的未成年人士。

教宗方济各曾经就丑闻道歉并称支持受害者讨回公道，但他也被批评没有对涉事神父採取行动。他表示打击性侵案是教会现时的首要工作，强调要聆听受害人的声音。

上月，美国宾夕凡尼亚州大陪审团也发表调查报告，指该州教区在过去70年来，有多达300名神职人员性侵犯逾1000名未成年人士，同样以男童居多。报告还指责教会隐瞒涉案神职人员的暴行。教宗方济各将于週四 (9/13) 会见美国的天主教领袖。

李芊/夏立民 (综合报导)