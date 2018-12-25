 天主教宗：教士性侵修女的罪行仍在发生 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 06.02.2019

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时政风云

天主教宗：教士性侵修女的罪行仍在发生

方济各教宗首次就基督教会牧师性侵修女的丑闻作出表示。他知道有神职人员如此妄为。“而且我相信，这样的事情仍在继续，”教宗表示。

Nonnen in der katholischen Kirche (picture-alliance/Zumapress/D. Tatarkiewicz)

教宗指出，有些受害修女遭到"如同奴隶般"的对待

（德国之声中文网）方济各教宗近日访问阿联酋，这也是天主教宗有史以来首次出访阿拉伯半岛。在结束这次历史性行程访问返回罗马途中，随行媒体记者提出一个对梵蒂冈而言具有爆炸性的议题：神职人员性侵修女。而教宗也首次对此作出回应。"有牧师和主教做了这样的事情，"这位基督教最高精神领袖如此表示。"而且我相信，这样的事情仍在继续。"教宗强调，教会不应该对这样的事件矢口否认。"我们是否必须作出更多努力？是的！我们是否具备这样的意愿？是的！"，方济各教宗作出明确表态。

Abu Dhabi | Papst auf Rückreise (Reuters/Pool/L. Zennaro)

方济各教宗在从阿联酋返回罗马的飞机上

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类似事件可能发生在"任何地方"，不过在"一些新成立的修会和一些地区"尤为频繁，教宗表示。这位教廷领导人已经"长期以来"着手处理这一话题。一些修女教区已经解散，一些教士遭到"停职"或"驱逐"。

教宗在此期间提到一个具体案例，修女遭到"如同奴隶般"的对待。方济各教宗表示，一些教士与教区创办者的做法已经达到了"性虐待"的程度。前任教宗本笃十六世在上任后立即在面临强大阻力的情况下将该教区解散，方济各教宗认为这是"非常勇敢"的举动。不过他在这场"飞行新闻发布会"上并未透露这个教区的具体名称。

方济各教宗认为，虐待女性是一个普遍存在的社会和文化问题。有些国家虐待行为甚至可以达到虐杀女性的地步。

多年以来，世界各地发生的性虐丑闻对基督教会造成严重打击，令梵蒂冈深陷危机。涉嫌者包括牧师、主教和非神职人员。迄今未至遭到曝光的案件中大部分与娈童行为有关。

石涛/达扬（法新社，德新社）

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