“大鼻子情圣”被控性侵 警方启动调查

（德国之声中文网）这位法国影帝受到一名22岁女性的性侵指控后，本周四，他的律师特米姆（Herve Temime）告诉法国BFM广播公司，这名69岁的国际巨星对指控深感震惊，"完全否认有任何性侵、强奸、任何犯罪行为"。

德帕迪约在法国出生，在国际影坛上享有盛誉，90年代曾获得过多个奖项。他参演过多部影片，也曾获得戛纳影帝殊荣。他的代表作包括《大鼻子情圣》（Cyrano de Bergerac）、与迪卡普里奥Leonardo DiCaprio）共同出演的作品《铁面人》等等，他也在欧洲广为人知的漫画真人版电影《埃及艳后的任务》（Asterix & Obelix ）中饰演主角奥普利克斯（Obelix）。

2013年法国批准征收"富人税"之后，他放弃法国国籍，加入俄罗斯国籍，这一做法引发批评。

德帕迪约的俄罗斯护照还是普京亲自发放的

根据不具名的司法圈内人士消息来源，一名22岁的舞者和女演员声称，德帕迪约在8月7日和8月13日两度在其巴黎家中侵犯了她。 她在南部城市普罗旺斯地区提告，警方随后展开调查。律师特米姆说："我对此案被公开感到遗憾，它是对德帕迪约的重大不公，我确信他的清白会得到证实。"

文木/ 凝炼 （法新社、路透社、德新社)