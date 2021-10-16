大麻合法化要点草案出台 批评：未成年人保护不足

（德国之声中文网）德国卫生部长劳特巴赫（社民党）4月12日宣布，大麻合法化的要点草案已经完成。他在新闻发布会上说，自2011年以来，德国与毒品有关的案件持续增加; 大麻合法化旨在阻止这一趋势，提供干净的产品，遏制黑市泛滥，并保护未成年人。

劳特巴赫与另外四个部门为此制定出两步走的方案。第一步，允许持有不超过25克大麻用于个人使用，年龄限制为21岁以上。每月最多允许持有50克大麻。每人允许在自家阳台或院子种植三株大麻。与劳特巴赫共同出席记者会的农业部长厄兹德米尔（绿党）称，相关法律草案4月就将完成。

按照要点草案，大麻的销售将由所谓“大麻社交俱乐部”进行。这些俱乐部将为成员提供自己种植的大麻。劳特巴赫称，每个俱乐部最多允许有500名成员。

该草案的第二步原本计划由政府监督大麻的销售。然而，显然在欧盟委员会的压力之下，由国家控制从种植到销售的供应链这一方案不得不推翻。如今的版本是，仅在试点地区由获得经营许可的商店出售。

劳特巴赫最初反对大麻合法化，后来则于去年10月推出了第一份要点草案。但当时那份草案的内容更加自由化，违反了欧盟的部分规定。

大麻合法化是目前德国联合执政的社民党、绿党和自民党共同执政纲领的内容。其中写道：“我们将引入有控制地允许获得经营许可的店铺向成年人出售大麻。”

在相关草案最终成为法律之前，在德国持有大麻仍是违法行为。

德国大麻两年内合法

合法化对青少年的影响

不过，对于劳特巴赫提出的大麻合法化方案，在德国也有不少批评的声音，特别是针对青少年的保护。

德国儿科医学协会（DGKJ）秘书长罗德克（Burkhard Rodeck）13日向《莱茵邮报》表示，尽管德国对于酒的销售有年龄限制，但未成年人仍能够搞到酒，这显示，大麻合法化后，这一成瘾物质也会出现类似的情况。罗德克说，大麻对未成年人的危险是明确的。“少年儿童定期摄入大麻会导致大脑结构性与功能性的变化，注意力、思考力、智力和社交能力都将受到限制。”

德国儿科医生职业联合会发言人马斯科（Jakob Maske）则表示，虽然劳特巴赫的要点草案中强调对少年儿童的保护，这值得欢迎，但是，目前的草案中并未阐明如何实现这一点。马斯科还向《斯图加特报》强调，从法律上设立18岁以上的年龄限制虽然是有意义的，但从医学角度上讲，将25岁以上作为年龄限制才是有意义的。

北莱茵药店联合会主席普莱斯（Thomas Preis）对《莱茵邮报》表示，如果在试点地区销售大麻，那大概就是要通过药店来销售，以确保能进行学术上的跟踪研究。然而，药店对这一额外的任务并没有太大的兴趣。他还警告大麻合法化对未成年人的危险。“即便缩水后的大麻合法化版本在医学和药学上仍是站不住的。”

德国联邦议会在野党的基民盟/基社盟党团副主席贝尔（Dorothee Bär）也认为，该要点草案对少年儿童的保护不足。她向《奥古斯堡汇报》表示：“如果有谁计划设立由国家控制的大麻俱乐部进行大麻的商业种植和销售，那么，这不会让青少年远离该毒品，而是恰恰引导他们去使用该毒品。”

今年3月初，联合国国际麻醉品管制局曾指出，少数政府使大麻的非医疗用途合法化，导致大麻消费增加，但并未告知使用者其中潜在的严重健康风险。

国际麻醉品管制局的报告警告称，警告称，数据表明，上述趋势对部分消遣性大麻使用者造成了“负面的健康影响和精神障碍”。“数据显示，在所有大麻合法化的地区，与大麻相关的健康问题都有所增加；从2000年到2018年，全球与大麻依赖相关的入院人数增加了八倍，与大麻使用相关的精神病患者翻了两番。”

该机构还对消遣性大麻使用深表关切，因为消遣性大麻行业针对年轻人进行产品宣传，降低他们对大麻的风险认知，从而推动销量。报告指出，在美国，大麻合法化的州的青少年和年轻人消费的大麻远高于其他州。该机构主席帕瓦迪亚 (Jagjit Pavadia) 表示：“这一趋势尤其令人感到担忧，因为人们正在淡化高效大麻产品的危害。”

经济利益

大麻合法化也将带来巨大的经济利益。杜塞尔多夫经济学者豪卡普（Justus Haucap）表示，这或将成为国家收入的一大来源，他因此支持大麻合法化。豪卡普向德国之声表示，他估计德国有约400万大麻消费者。“我们估计，市场总量约为400吨，总价值在40亿-50亿欧元之间。”这位经济学教授估算，所征收的大麻税再加上大麻合法化对警察和司法体系带来的减负每年的经济效益将相当于近50亿欧元。

不过，大麻合法化在德国能否尽快落实，仍是未知数。相关草案需要得到联邦议会和联邦参议院的批准。目前修改过的草案（第二步）仍须再次提交欧委会审核。

目前一些欧洲国家已经实行非常自由化的大麻政策。比如在荷兰和葡萄牙，在很大程度上，已经实现了大麻相关的“非刑事化”。在西班牙，消费大麻仅属“违规”。

在加拿大允许消费大麻。在美国的19个联邦州以及乌拉圭，大麻的种植、贸易和销售是合法化的。

图中蓝色由浅至深分别代表：1.消遣性使用大麻合法化 2.医用大麻合法化 3.大麻非刑事化；灰色代表：大麻属于非法

根据2022年2月欧盟进行的一项问卷调查，仅35%的受访者认为，应禁止销售大麻。62%认为，应当予以管理。欧盟范围内，23%的受访者认为，应当允许大麻的消遣性用途。其中，荷兰受访者中，这一比例达到41%。德国和马耳他则约为30%。

（另据法新社、epd、kna等）

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