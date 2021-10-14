大麻合法化：其他 “挺麻”的国家是怎么做的？

（德国之声中文网）对于目前正处于组阁谈判的三个政党，大麻可能是它们相对容易达成共识的一个点。尽管争议不少，但社民党、自民党和绿党在大麻合法化问题上是基本一致的。

自民党强调，国家可以通过对大麻烟卷、大麻花芽和食用类大麻产品征税来获得收入。绿党称，对大麻合法化将结束非法销售、减少有组织犯罪。

越来越多国家开始对大麻采取更为温和的立场

周三（10月13日），社民党的公共健康卫生专家劳特巴赫（Karl Lauterbach）也呼吁下届政府将大麻合法化。

我们现在就来看看那些已经实行大麻合法化国家的情况。

荷兰：著名的coffeeshop

去过阿姆斯特丹的人都知道，这里的coffeeshop并不是咖啡馆，而是大麻店。

荷兰政府认为，与其他软性毒品一样，大麻是被容忍的，但它并不合法。不过，自1976年以来，消遣性使用大麻不算犯罪。这里的coffeeshop每天最多可以向每位顾客出售5克大麻，同时店家必须遵守严格的许可条例，例如，不允许向顾客提供酒精。

此外，荷兰禁止为毒品、coffeeshop打广告。如果店家库存超过500克软性毒品将被视为犯罪。

理论上，这些coffeeshop只允许向荷兰的居民出售毒品。不过阿姆斯特丹市委托进行的一项研究显示，对于57%到阿姆斯特丹旅行的外国人来说，去coffee shop是他们前往的一个"非常重要的原因"。荷兰有考虑加强对这方面的管控。

全球大麻市场方兴未艾

乌拉圭：向游客开放大麻市场

2013年，乌拉圭成为第一个在全国范围内将大麻的消遣性使用完全合法化的国家。从那时起，非医用的消费者可以通过三种合法渠道得到大麻：家庭种植、大麻俱乐部和药店。

每个乌拉圭成年人最多可以在家里种植六株，但每年收获的大麻总量不得超过480克。

现在，该国正计划向游客开放其大麻市场。乌拉圭旅游部副部长蒙泽里奥（Remo Monzeglio）说，这不是为了让乌拉圭成为大麻旅游的目的地，而是要引导游客们远离街头的非法销售，进入受监管的市场。

不过，2018年的一份报告推测，大多数大麻使用者仍在继续从不受监管的市场上购买大麻。

牙买加：大麻帮助信徒接近真我

长期以来，提到牙买加，人们就会想到大麻以及雷鬼音乐（reggae），但该国其实在2015年才将个人所有少量大麻的行为合法化。

提到牙买加，人们就会想到大麻以及雷鬼音乐。图右是雷鬼音乐教父Bob Marley

在这里，每人最多允许种植五株大麻。在有执照的诊所和私人住宅，吸食ganja（当地人对大麻的俚语）是合法的。如果被查到在外随身携带少于50克大麻，如果没有医疗处方的情况下，当事人可能需要支付小额罚款，但不会被逮捕，也不会有犯罪记录。

拉斯塔法里教（Rastafari）的信徒则被允许无限量使用Ganja，这对于他们有着宗教意义。该教派认为Ganja是"智慧之草"，用它来帮助冥想，以接近他们内在的真我。

葡萄牙：激进的毒品政策

2001年，葡萄牙发生了彻底转变，走向毒品的非刑罪化。

个人拥有任何类型的物质都被认为是单纯的行政违规行为，但不会被判刑，也不会有犯罪记录，而是会被要求在戒毒中心登记、支付罚款，或被要求进行社区服务，获得何种待遇取决于当事人所持有的大麻量。

不过在葡萄牙，大麻仍然被归入与海洛因相同的类别。这意味着没有医用大麻处方但仍然想购买的人，就只能从非法交易商那里买到大麻。

加拿大：大麻合法化给监狱人口族裔比例带来变化

2018年，加拿大让大麻的消遣性使用合法化。2020年一项该国当局委托的调查显示，在合法化后该国整体的大麻日消费量只增加了大约1%。不过，青少年的消费量则增加了大约3%，这引发人们的担忧。

与此同时，合法化也让相关逮捕数量剧减。2018年，在10月中旬合法化生效之前，警方记录了26402起非法持有案件。根据加拿大统计局的数据，2019年，这个数字下降到46。毕竟在加拿大持有超过30克的大麻仍属非法。

大麻合法化也给加拿大监狱种不同族裔的人口比例带来巨大变化。安大略省人权委员会一项研究表明，虽然黑人占多伦多人口的8.8%，但在大麻合法化前的2013年到2017年，他们面临34%的大麻持有指控。

美国：财政收入增加

在美国，共有35个联邦州允许将大麻用于医疗用途，其中16个州允许成年人消遣性使用大麻。在近10年前，科罗拉多州和华盛顿州就将大麻合法化。从那时起，大量研究调查了合法化对美国经济的影响。

华盛顿自由主义智库卡托（Cato）研究所最近的一份报告发现，仅在2020年，合法大麻行业就在全美创造了77000个就业机会。该报告还强调了大麻合法化带来的税收收入，称科罗拉多州平均每月获得2000万美元相关税收，而2016年开始允许成年人消遣性使用大麻的加利福尼亚州政府平均每月的相关税收收入达到约5000万美元。

新加入的格鲁吉亚、南非和墨西哥

格鲁吉亚和南非这两个国家都在2018年将大麻的消遣性使用合法化。仅仅一年时间里，格鲁吉亚就废除了对使用大麻的刑事处罚，并提出了允许大麻出口的立法。

今年3月，墨西哥最高法院将成年人私人消遣性使用大麻非刑事化。虽然销售大麻在墨西哥仍然不合法，但这个拥有1.29亿居民的国家未来可能跻身世界上最大的大麻市场。

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