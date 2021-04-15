 大麻公司Juicyfields：重大欺诈案 | 经济纵横 | DW | 23.07.2022

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经济纵横

大麻公司Juicyfields：重大欺诈案

成千上万大麻投资者不再能进入自己的账户。谁是幕后黑手，损失又有多大？德国之声播客系列 "Juicyfields "探讨此案。

Juicy Fields Grafik

一家代表小投资者的西班牙律师事务所称，Juicyfields的加密货币账户流动的资金超过90亿。    

（德国之声中文网）规模多大，尚不清楚。根据不同估计，资金损失可能是数千万，也可能是数十亿欧元，——全球各地小投资者可从大麻种植投资中得到的“回报”数量。  

Juicyfields承诺巨额回报   

取名Juicyfields的这家公司从2020年起提供所谓的“电子种植”，经由一线上平台，投资者可参与药用大麻植物的种植、收获和销售，年回报率远大于100％。 

今年3月，Juicyfields时任发言人和“创新官”丹尼尔·高齐（Daniel Gauci）在回答德国之声有关其商业模式询问时还称，“人们只是不习惯有这么高的回报率啦”，并拒绝说明， Juicyfields 如何能给予投资人这么高的回报。

Lamborghinis vor Messe in Barcelona

显示自信：巴塞罗那工贸展会前，带有Juicyfields标志的兰博基尼 

在线平台是该公司最重要工具。在那里，用户可购买和出售植物，在虚拟温室中管理它们，并得钱。发生了目前的事件后，人们并不清楚，这些植物是否的确存在过。因为，从本月中旬起，用户们无法登录该平台，不久，该公司在社交媒体平台上的内容亦突然消失。至少从那时起，迹象证实了业内专家们早就想到的：Juicyfields是一骗局。投资人的钱已踪影不见。   

又一大骗局？    

Juicyfields自称有50万用户在该平台注册，分别来自欧、亚、非、拉。投资虚拟大麻的最低限额为50欧元，理论上限为18万欧元，可经由银行转账或用比特币等加密货币存取。  

投资者们一再向德国之声确认，很长一段时间里，利润支付稳稳当当。众多小投资者深受鼓舞，频繁加大注资，更有人不惜贷款投入。Juicyfields则大力运用社会营销，雇用影响者，参加各种展会，花钱大做广告。  

论坛上，有人担心，Juicyfields案是否会像“OneCoin 加密货币” 骗局——由伊格纳托娃（Ruja Ignatova）制造的骗局——一样大。这位 “加密货币女王”最近被美国联邦调查局列入通缉犯名单。OneCoin造成的损失一说达40亿美元。

Juicy Fields | Daniel Gaucci, Thomas Stieger

Juicyfields前新闻官高齐与财务官施蒂格尔（Thomas Stieger，右）在一贸易展览会上  

但迄今，Juicyfields公司的欺诈规模到底会有多大，人们只能猜测，估计数从几千万到几十亿欧元不等。据媒体报道，一家代表小投资者的西班牙律师事务所称，通过数字 "钱包"——Juicyfields的加密货币账户流动的资金超过90亿。    

犹如犯罪小说 

与OneCoin案类似，Juicyfields似乎也至少部分采用了庞氏欺诈手法：新客户投资被用来支付回报金；所谓的多层次营销的部分资金亦被使用；若投资者说服他人使用该产品，便会得到奖金。显然，有太多的人相信，大麻业利润率会特别高。  

大麻在许多国家被批准为医疗品，因而，相关行业被认为是一个增长型产业。加拿大和美国的一些州，大麻甚至可合法用于娱乐。德国政府亦计划将其完全合法化。   

在欧洲，西班牙监管机构很早就因Juicyfields而发出警报。今年3月，德国联邦金融监管局（Bafin）首次点名 Juicyfields 或有不轨，6月份，下令禁止Juicyfields继续在德国平台上销售大麻植物。 Juicyfields 未予遵守，因此，德国之声调查小组仍能在禁令颁布后买到虚拟大麻植物。   

谁是幕后黑手？    

现在看来，投资者们可能再也看不到自己的钱了。信使服务Telegram上，许多投资人群体中的情绪也相应激愤，有关此案网上已流传有多个版本。流布最广的说法是，此案幕后人来自俄罗斯，从一开始就策划欺诈。另一版本称，部分负责人可能已卷款而逃。  

Screenshot Juicy Fields

承诺超过100%回报率： 几种不同类型的大麻

  

 一家柏林公司的名字也一再被提到。该公司在瑞士、列支敦士登和荷兰均有良好联系。柏林也是Juicyfields的起家地。或因联邦刑事局的调查和金融监管部门越来越大的压力，该公司于去年年底、今年年初将其总部迁入了荷兰。   

播客系列    

德国之声注意到这家可疑公司的崛起已有半年。现在，德国之声制作出系列新闻调查英文播客 “Cannabis-Cowboys - a story about big dreams, juicy money, and a never-ending hype"（大麻牛仔——一个有关大梦想、财源滚滚和无尽炒作的故事 ”） ，向您娓娓叙来。   

该系列涉及的是贪婪、洗钱、秘密服务，以及快速致富的永恒梦想，大麻种植园、豪华酒店的狂放派对，以及一座瑞士城堡均在其中出现。8月中旬起，您可在这里和任何有播客的地方观赏到第一集。 

 

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