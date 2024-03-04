 大马总理称"与中国没问题" 东盟不同调 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 04.03.2024

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时政风云

大马总理称"与中国没问题" 东盟不同调

马来西亚总理安瓦尔周一在东盟特别峰会上表示，中国目前看来是马来西亚最大的投资国。他说，马来西亚"与中国没有问题"。菲律宾总统小马科斯则称中国在南中国海的行动"具有挑衅性、单边且非法"。

Australien Melbourne 2024 | Gemeinsame Pressekonferenz von Anwar Ibrahim und Anthony Albanese

马来西亚总理安瓦尔与澳大利亚总理阿尔巴尼斯在东盟特别峰会前的联合记者会上

（德国之声中文网） "我们是一个独立国家，完全独立，我们不想听命于任何大国"，安瓦尔在澳大利亚墨尔本举行的东盟特别峰会上说道。

"所以，一方面，我们仍是美国、欧洲以及澳大利亚的一个重要朋友，与此同时，他们不应阻止我们对我们最重要的邻国之一--中国保持友好。"

"如果他们与中国有问题，那不应当施加在我们身上。我们与中国没问题。"

安瓦尔是在与澳大利亚总理阿尔巴尼斯的联合记者会上作出这一表态的。二人宣布澳大利亚与马来西亚签署多项双边协议，涉及网络安全、技术、清洁能源、体育和教育。主持此次峰会的澳大利亚庆祝与东盟建立对话关系50周年。

在问及他上月接受《金融时报》采访时使用"恐华症"一词时，安瓦尔称，他是回应对马来西亚"额外重视中国"的批评。中国是该国最大的贸易伙伴。

Australien Melbourne 2024 | Ferdinand Marcos Jr. spricht beim ASEAN-Australien-Sondergipfel

菲律宾总统小马科斯在洛伊研究所发言

菲总统：中国行为具有挑衅性

菲律宾总统小马科斯周一则表示，他毫无选择，必须捍卫本国在南中国海的领土主权。他称中国采取了具有进攻性的非法行动。

"很不幸，尽管国际法作出明确规定，这些挑衅性、单边的非法行动仍继续侵犯我们的主权和管辖权。"小马科斯在墨尔本智库--洛伊国际政策研究所作出这一表态。

参加此次东盟特别峰会的小马科斯表示，在南中国海反抗中国的行为不是政策上的选择。"我们别无选择。我们必须捍卫国家领土。这是一个领导人基本的职责。"他说："菲律宾的领土完整不容威胁，如果受到威胁，我们必须予以捍卫。"

水炮、撞船 中菲在南海冲突再起

东盟与澳大利亚的此次特别峰会上，北京在南中国海日益具有进攻性的立场列入重要议程。

法新社得到的一份峰会联合声明草案中写道："我们力求让主权和领土完整在该地区受到尊重。"在未提及中国的情况下，声明草案写道："我们力求在该地区通过互相尊重的对话、而不是威胁或使用武力，来管控分歧。"

中国对世界最重要航道之一的几乎整个南中国海声称拥有主权，与菲律宾、越南、马来西亚、台湾和文莱的主权声索存在争议。

为期三天的峰会预计也将聚焦经济合作。菲律宾和澳大利亚希望保护本国经济免受中国的报复。菲外长马纳罗表示，希望"很快"与欧盟展开正式自贸协定谈判。马纳罗说，经济上更大的安全和抗压性有助于捍卫国家安全。

（美联社、法新社）

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