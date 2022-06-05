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叙利亚首都
具有数千年历史的古城，现为叙利亚的首都
一段显示叙利亚战争期间发生在大马士革的屠杀场面的6分钟视频震惊了叙利亚全社会。视频为作案人自己拍摄，本无意对外公开。
西方国家视为既不自由也不公平的叙利亚总统选举在5月26日启动，阿萨德的胜选本就没有悬念。5月28日，官方公布了总统选举结果。欧盟也因此决定延长对该国的制裁。
让寻求庇护者数字归零：这是丹麦政府的目标。新近以来，丹麦敦促境内难民尽快离境，甚至要让叙利亚难民重返该国，理由是大马士革是安全的。此举招致批评。
在美国和伊朗之间的冲突加剧之际，俄罗斯总统普京出人意料地访问了饱受内战之苦的叙利亚。多年来，俄罗斯战机一直在支援叙利亚统治者阿萨德的军队。
土耳其进兵叙利亚北部数天之后，库尔德民兵陷入了日益绝望的境地。现在，大马士革政府伸出援助之手，向该地区派遣了自己的部队。
欧洲警方正在捉拿阿萨德政权的打手，这些人作为大马士革政府的特工迫害过反对派，这些人被指责从事反人道主义行动。
在大马士革附近被包围的东古塔地区，每天的生活是怎样的？Hamed Abd al-Aziz用智能手机拍下了那里的生活。
叙利亚东乌塔地区轰炸依旧，当地居民几乎陷入“人间地狱”。联合国安理会关于东乌塔地区实现停火的磋商被俄罗斯“搅局”。
根据提交给联合国安全理事会的一份调查报告，阿萨德的叙利亚政府制造了今年4月对反对派控制的伊德利布省汗谢洪镇（Khan Sheikhoun）的化武攻击，导致数十人死亡。
在叙利亚，许多地方依然燃烧着战火，但大马士革政府已在筹划着国家的重建。该国的大部分基础设施已然毁坏，重建需要巨额投资。叙利亚方面尤盼德国企业提供帮助。
特朗普成为了首位访问哭墙的美国总统。耶路撒冷被视为以色列和巴勒斯坦之间紧张关系的一个重要象征。以下图片纪录了这个城市与巴以恩怨的今昔。
叙利亚总统阿萨德在大马士革接受法新社独家专访时表示，所谓叙利亚政府军使用化学武器的消息纯属栽赃陷害，目的只是为美军打击叙利亚提供口实。
美国认定大马士革政府动用毒气袭击平民，特朗普下令导弹攻击叙利亚空军基地。有分析人士认为，他试图通过此举向朝鲜，甚至中国“喊话”。
人权组织称，叙利亚西北部地区遭受毒气弹空袭，至少58名平民因此丧生。联合国调查员此前曾指责大马士革政府一再使用化学武器。
叙利亚内战以来，大马士革附近的古城塞德纳亚因是政府军事监狱所在地恶名昭著。人权组织“大赦国际”从曾经在军事监狱供职的看守、狱警等人员了解到的情况令人震惊。
叙利亚反叛武装所控制的北部城市阿萨斯周六遭遇汽车炸弹袭击，造成数十人丧生，其中大部分是平民。与此同时，大马士革政府开始着手不久前收复的阿勒颇的重建计划。
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