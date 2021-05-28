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大马士革

叙利亚首都

具有数千年历史的古城，现为叙利亚的首都

Syrian President Bashar Assad, right, waves for his supporters at a polling station during the Presidential elections in the town of Douma, in the eastern Ghouta region, near the Syrian capital Damascus, Syria, Wednesday, May 26, 2021. Syrians headed to polling stations early Wednesday to vote in the second presidential elections since the deadly conflict began in the Arab country. (AP Photo/Hassan Ammar)

再度连任 阿萨德继续执掌叙利亚 28.05.2021

西方国家视为既不自由也不公平的叙利亚总统选举在5月26日启动，阿萨德的胜选本就没有悬念。5月28日，官方公布了总统选举结果。欧盟也因此决定延长对该国的制裁。
Das Foto zeigt die Schülerin Aya Abo Daher und ihren Rektor Henrik Vestergaard Stokholm vom Gymnasium im dänischen Nyborg. Zur Verfügung gestellt hat es mir Henrik Vestergaard Stokholm, es ist ein privates Foto von ihm. Fotografin ist Rahima Abdullah.

丹麦驱逐叙利亚难民   18.04.2021

让寻求庇护者数字归零：这是丹麦政府的目标。新近以来，丹麦敦促境内难民尽快离境，甚至要让叙利亚难民重返该国，理由是大马士革是安全的。此举招致批评。
Russian President Vladimir Putin shakes hands with Syria's President Bashar al-Assad in Damascus, Syria in this handout released by SANA on January 7, 2020. SANA/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. REUTERS IS UNABLE TO INDEPENDENTLY VERIFY THIS IMAGE

普京突访大马士革 见阿萨德谈什么？ 08.01.2020

在美国和伊朗之间的冲突加剧之际，俄罗斯总统普京出人意料地访问了饱受内战之苦的叙利亚。多年来，俄罗斯战机一直在支援叙利亚统治者阿萨德的军队。
11.05.2019, Syrien, Kfar Nabuda: Soldaten der syrischen Armee stehen und sitzen auf einem Panzer nahe der Kleinstadt Kafr Nabuda nordwestlich von Hama. Kafr Nabuda liegt auf einer wichtigen Versorgungsroute für die syrischen Rebellen. Mit dem Vormarsch der syrischen Truppen sei dieser Versorgungsweg abgeschnitten, sagte der Leiter der Syrischen Beobachtungsstelle. Foto: Stringer/XinHua/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

美国撒手 库尔德人谁来帮？ 14.10.2019

土耳其进兵叙利亚北部数天之后，库尔德民兵陷入了日益绝望的境地。现在，大马士革政府伸出援助之手，向该地区派遣了自己的部队。

追捕阿萨德政权的打手 12.05.2019

欧洲警方正在捉拿阿萨德政权的打手，这些人作为大马士革政府的特工迫害过反对派，这些人被指责从事反人道主义行动。

人间地狱：东古塔 16.03.2018

在大马士革附近被包围的东古塔地区，每天的生活是怎样的？Hamed Abd al-Aziz用智能手机拍下了那里的生活。
HANDOUT - 21.02.2018, Syrien, Ghuta: Ein von regierungskritischen Aktivistengruppe Ghouta Media Center zur Verfügung gestelltes und durch Abgleich mit AP-Berichterstattung authentifiziertes Bild zeigt Syrer, die sich vor einem während des Angriffs durch die syrische Luftwaffe zerstörten Haus versammelt haben. Allein am Mittwoch kamen bei Luftangriffen und Artilleriebeschuss auf die Region nahe Damaskus mindestens 27 Zivilisten ums Leben, wie die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte berichtete. Foto: Ghouta Media Center/AP/dpa - ACHTUNG: Nur zur redaktionellen Verwendung im Zusammenhang mit der aktuellen Berichterstattung und nur mit vollständiger Nennung des vorstehenden Credits +++(c) dpa - Bildfunk+++ |

东乌塔悲剧继续 联合国会议无果 23.02.2018

叙利亚东乌塔地区轰炸依旧，当地居民几乎陷入“人间地狱”。联合国安理会关于东乌塔地区实现停火的磋商被俄罗斯“搅局”。
26.07.2016 ALEPPO, SYRIA - JULY 26 : Syrians inspect the damage after Asad Regime forces' attack on opposition controlled Meshed region in Aleppo, Syria on July 26, 2016. Ibrahim Ebu Leys / Anadolu Agency Copyright: picture alliance/AA/I. Ebu Leys

调查：叙政府军曾动用化学武器 27.10.2017

根据提交给联合国安全理事会的一份调查报告，阿萨德的叙利亚政府制造了今年4月对反对派控制的伊德利布省汗谢洪镇（Khan Sheikhoun）的化武攻击，导致数十人死亡。
Ein Kämpfer der christlich-syrischen Miliz verbrennt am 17.07.2017 in Al-Rakka (Syrien) eine Fahne der Terrormiliz Islamischer Staat. Foto: Hussein Malla/AP/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ |

废墟中的投资：叙利亚青睐德国企业 23.08.2017

在叙利亚，许多地方依然燃烧着战火，但大马士革政府已在筹划着国家的重建。该国的大部分基础设施已然毁坏，重建需要巨额投资。叙利亚方面尤盼德国企业提供帮助。
U.S. President Donald Trump places a note in the stones of the Western Wall, Judaism's holiest prayer site, in Jerusalem's Old City May 22, 2017. REUTERS/Jonathan Ernst

耶路撒冷的今与昔 23.05.2017

特朗普成为了首位访问哭墙的美国总统。耶路撒冷被视为以色列和巴勒斯坦之间紧张关系的一个重要象征。以下图片纪录了这个城市与巴以恩怨的今昔。
epa05573462 A handout picture made available on 06 October 2016 by Syria's offical Syrian Arab News Agency (SANA) shows Syrian President Bashar Al-Assad being interviewed by Danish journalist Rasmus Tantholdt (not pictured) for Denmarkâ··s TV2 channel in Damascus, Syria, 05 October 2016. EPA/SANA / HANDOUT HANDOUT EDITORIAL USE ONLY/NO SALES +++(c) dpa - Bildfunk+++

阿萨德：化武袭击的说法“百分之百捏造事实” 13.04.2017

叙利亚总统阿萨德在大马士革接受法新社独家专访时表示，所谓叙利亚政府军使用化学武器的消息纯属栽赃陷害，目的只是为美军打击叙利亚提供口实。
U.S. President Donald Trump delivers a statement about missile strikes on a Syrian airbase at his Mar-a-Lago estate in West Palm Beach, Florida, U.S., April 6, 2017. REUTERS/Carlos Barria

特朗普舞剑 意在金正恩？ 09.04.2017

美国认定大马士革政府动用毒气袭击平民，特朗普下令导弹攻击叙利亚空军基地。有分析人士认为，他试图通过此举向朝鲜，甚至中国“喊话”。
04.04.2017****IDLIB, SYRIA - APRIL 4: A man gets treatment at a hospital after Assad Regime forces attacked with chlorine gas to Khan Shaykhun town of Idlib, Syria on April 4, 2017. Mohammed Karkas / Anadolu Agency |

叙利亚战场惊现毒气弹 造成大量伤亡 04.04.2017

人权组织称，叙利亚西北部地区遭受毒气弹空袭，至少58名平民因此丧生。联合国调查员此前曾指责大马士革政府一再使用化学武器。
17.09.2016 +++ August 17, 2016 - Aleppo, Syria - Rebels during heavy fighting in the countryside of Aleppo to stop the advancing of the Syrian army supported by Russian airstrikes | (c) picture-alliance/ZUMA Press/Imageslive/O. Jumaa

万余人遭处决！ 叙利亚古城变屠城 07.02.2017

叙利亚内战以来，大马士革附近的古城塞德纳亚因是政府军事监狱所在地恶名昭著。人权组织“大赦国际”从曾经在军事监狱供职的看守、狱警等人员了解到的情况令人震惊。
07.01.2017 +++ An image grab taken from an AFPTV video released on January 7, 2017 shows people gathering amidst the debris at the site of a car bomb attack in the rebel-held town of Azaz in northern Syria. According to the Syrian Observatory for Human Rights, at least 43 people were killed and dozens injured in the blast that ripped through the town near the Turkish border. / AFP / AFPTV / STRINGER (Photo credit should read STRINGER/AFP/Getty Images)

叙利亚双城记:阿萨斯再遭袭击 阿勒颇有望重建 07.01.2017

叙利亚反叛武装所控制的北部城市阿萨斯周六遭遇汽车炸弹袭击，造成数十人丧生，其中大部分是平民。与此同时，大马士革政府开始着手不久前收复的阿勒颇的重建计划。
Syrian air forces jets are seen at the Kweyris military air base, in the northern Syrian province of Aleppo, on November 11, 2015. Syria's army broke a more than year-long jihadist siege of the military air base in the country's north, scoring its first major breakthrough since Russia's air campaign began. AFP PHOTO / GEORGE OURFALIAN (Photo credit should read GEORGE OURFALIAN/AFP/Getty Images) +++(C) Getty Images/AFP/G. Ourfalian

叙利亚停火协议岌岌可危 03.01.2017

叙利亚四天来应该执行停火协议，但政府军仍然不断袭击大马士革附近的反叛武装据点。战争还会继续吗？
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