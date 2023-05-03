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叙利亚首都
具有数千年历史的古城，现为叙利亚的首都
伊朗总统莱希周三与叙利亚总统阿萨德在大马士革会晤，希望借此促进两个盟国之间的合作。这是时隔逾12年，伊朗总统首次访问叙利亚。
西方国家视为既不自由也不公平的叙利亚总统选举在5月26日启动，阿萨德的胜选本就没有悬念。5月28日，官方公布了总统选举结果。欧盟也因此决定延长对该国的制裁。
在美国和伊朗之间的冲突加剧之际，俄罗斯总统普京出人意料地访问了饱受内战之苦的叙利亚。多年来，俄罗斯战机一直在支援叙利亚统治者阿萨德的军队。
在大马士革附近被包围的东古塔地区，每天的生活是怎样的？Hamed Abd al-Aziz用智能手机拍下了那里的生活。
叙利亚东乌塔地区轰炸依旧，当地居民几乎陷入“人间地狱”。联合国安理会关于东乌塔地区实现停火的磋商被俄罗斯“搅局”。
根据提交给联合国安全理事会的一份调查报告，阿萨德的叙利亚政府制造了今年4月对反对派控制的伊德利布省汗谢洪镇（Khan Sheikhoun）的化武攻击，导致数十人死亡。
特朗普成为了首位访问哭墙的美国总统。耶路撒冷被视为以色列和巴勒斯坦之间紧张关系的一个重要象征。以下图片纪录了这个城市与巴以恩怨的今昔。
叙利亚内战以来，大马士革附近的古城塞德纳亚因是政府军事监狱所在地恶名昭著。人权组织“大赦国际”从曾经在军事监狱供职的看守、狱警等人员了解到的情况令人震惊。
叙利亚反叛武装所控制的北部城市阿萨斯周六遭遇汽车炸弹袭击，造成数十人丧生，其中大部分是平民。与此同时，大马士革政府开始着手不久前收复的阿勒颇的重建计划。
连日来，叙利亚首都大马士革的居民饮用水紧缺。当局曾表示，造成供水紧张的原因是“恐怖组织”在水中放毒。
名义上维持了一周的叙利亚停火告终。事实上，早在大马士革宣布结束停火前，冲突各方已开始互相攻击。这个战火缭绕的国家依旧满目疮痍、生灵涂炭。
叙利亚政府与叛军通过谈判达成停火协议，允许叛军撤离被其占领的首都大马士革的多个地区。但是一场导致叛军领袖死亡的空袭，使协议的落实受到威胁。
持续五年的叙利亚内战如何解决？中国在其中又扮演怎样的角色？德国之声专访中国社科院中东问题专家殷罡。
叙利亚政府军对大马士革附近地区进行了空袭，造成数十人伤亡。这一地区原本属于非军事战斗地区。
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