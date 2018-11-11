大雪封山 阿尔卑斯地区灾情严重

（德国之声中文网）上周末，阿尔卑斯地区，若干公路和铁路交通堵塞、空中交通也因暴雪而受影响。众多准备在圣诞、新年假期后返回的游客被迫滞留当地。因雪崩风险过大，公路通道封堵。

阿尔卑斯山区德国一侧全部进入次最高级雪崩预警状态。气象部门预告，未来数天，将继续降雪。

因此，目前警报只是暂时解除：德国气象局一名专家指出，周一（1月7日），在阿尔高（Allgäu）等地区，新降雪厚度将从5厘米到20厘米不等。他警告有可能发生雪崩、树枝被雪压断落下。

在阿尔卑斯奥地利一侧，两名德国滑雪游客死亡：其中一名来自达豪（Dachau）的26岁男子在安全滑道之外活动，不幸陷入雪沟被埋；另一名来自海尔布隆（Heilbronn）的32岁男士死于雪崩。上周末，在泰森山（Teisenberg）山麓，一名年轻女性被大雪埋没；在上巴伐利亚的瓦克尔斯贝格（Wackersberg），一名44岁的滑雪男士被落下的树枝砸死。

奥地利也深受雪灾影响

"有生命危险"

有关专家和部门指出，目前继续存在高度雪崩危险，也包括奥地利。萨尔斯堡州政府警告说，现在，以及未来数天，冬季运动爱好者若偏离安全滑道会有生命危险。当局指出，上周日（1月6日），暴雪以及雪层不稳定，发生了数百次雪崩。

周一，有关部门、消防队和施救人员将主要试图使公共的近程及地区交通得以恢复。上周末，不堪积雪重负的树木压倒高架电线，导致众多停电及封路现象，巴伐利亚私营铁路公司BOB不得不中止运行部分线路。

学校放假

在德国，部分中小学生高兴了。因为下大雪，他们圣诞假期得以延长。在包括特劳恩施泰因（Traunstein）和阿尔高在内的南巴伐利亚多个地区，众多学校周一不上课，大雪之故。

凝炼/李鱼（德新社、法新社）