“大限”将至 特朗普去哪里筹集4.54亿美元罚金？

（德国之声中文网）据路透社报道，官司缠身的美国共和党总统候选人特朗普今年2月不得不从竞选资金中拿出比以往更多的资金来处理法律纠纷。在本周提交给联邦选举委员会的一份报告中，特朗普创立的政治行动委员会“拯救美国”（Save America）表示，花在诉讼上的费用已经超过500万美元。1月在法律方面的费用支出是300万。

据报道，该组织与特朗普的竞选团队一起筹集资金，但在法律上是独立的，自2023年初以来，该组织已花费超过5500万美元的法律费用。

监督竞选的超党派组织竞选法律中心（Campaign Legal Center）的竞选财务问题专家戈什（Saurav Ghosh）对路透社表示，特朗普可以合法地使用他的竞选资金来支付与其政治竞选或总统职责相关的法律费用，但不能用于个人事务。

今年2月，美国纽约市曼哈顿一家法院裁定特朗普涉嫌财务欺诈民事案罪名成立。特朗普被判缴纳3.55亿美元罚金，连同利息共4.54亿美元，须在3月25日前缴纳完。

特朗普遭到起诉意味着什么？

本周，特朗普的代表律师在提交的法庭文件中指出，特朗普没有足够的现金凑齐这笔巨额保证金，且30家担保公司拒绝接受特朗普名下资产作为抵押品为此案件担保。

特朗普3月21日向其支持者发送标题为《让脏手远离特朗普大厦！》的筹款电子邮件。在邮件中称，“疯狂而激进的亲民主党纽约州总检察长利蒂西亚·詹姆斯（Letitia James）想要没收我在纽约的财产。这包括标志性的特朗普大厦。”

他还发布视频，呼吁支持者给自己捐款，5美元、10美元都可以。他说：“我知道日子会很艰难，但只要你现在捐款，我们就能赢回白宫，使美国再次伟大。”

特朗普还计划在4月6日在佛罗里达州棕榈滩举办大型筹款活动，个人捐赠额达到81.46万美元的“金主”可与特朗普同桌、合影。此外，按照多方的协定，当天收到的捐款中，每批捐款中前6600美元应直接流入特朗普的竞选活动。剩余的任何款项（最多5000美元）都应捐献给“拯救美国”行动委员会，用来为特朗普支付法律费用。如果还有剩余，捐款将捐给共和党全国委员会。

另据《华尔街日报》报道，特朗普有望通过自己创办的社交媒体平台Truth Social获得一笔“意外之财”。报道称，Truth Social的母公司将通过与一家特殊目的收购公司(SPAC)合并来实现上市。虽然自三年前推出以来，Truth Social财务业绩惨淡，销售额约为500万美元，并花光了从可转换票据中筹集的约4000万美元。但只要计划与Truth Social合并的Digital World Acquisition Corp.的股价在飙升，Truth Social的估值就可能达到60亿美元。特朗普将拥有上市后的Truth Social的约60%股份，也就是获得35亿美元的“意外之财”。

© 2024年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。